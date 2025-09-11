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Παράταση σε τρία σημαντικά επενδυτικά προγράμματα του Υπουργείου Ανάπτυξης και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
Πολιτική
11:34 - 11 Σεπ 2025

Παράταση σε τρία σημαντικά επενδυτικά προγράμματα του Υπουργείου Ανάπτυξης και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Reporter.gr Newsroom
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Η BRIGHT diadikasia ενημερώνει τις επιχειρήσεις για την παράταση στις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων σε τρία βασικά επενδυτικά προγράμματα, δίνοντας πολύτιμο χρόνο σε ενδιαφερόμενους να προετοιμάσουν πληρέστερα τους φακέλους υποψηφιότητας.

Το πρώτο πρόγραμμα που πήρε παράταση είναι το πρόγραμμα «Επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό και την κατασκευή θερμοκηπίων και προσπελάσιμων στεγάστρων φυτικής παραγωγής», με την καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων στο πλαίσιο της Παρέμβασης Π3-73-2.9 του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2023-2027, να μετατίθεται για την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 13:00.

Το δεύτερο πρόγραμμα που πήρε παράταση είναι το πρόγραμμα «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων», για το οποίο παρατείνεται έως την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 23:59 η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων και φακέλων υποψηφιότητας στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ), στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Παρέμβαση Π3-73-2.3 του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ 2023-2027.

Την ίδια ώρα, έχει δοθεί παράταση και για τον αναπτυξιακό Νόμο, με καταληκτική ημερομηνία 10 Οκτωβρίου 2025 για την υποβολή αιτήσεων στα τρία πρώτα καθεστώτα του νέου Αναπτυξιακού Νόμου που έχουν προκηρυχθεί:

  • Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα
  • Μεγάλες επενδύσεις,
  • Καθεστώς Περιοχών Ειδικής Ενίσχυσης

BRIGHT diadikasia: Ο σύμβουλός σας στην επιτυχία

Η BRIGHT diadikasia αποτελεί σήμερα έναν από τους πιο αξιόπιστους και στρατηγικούς συνεργάτες για τις επιχειρήσεις που επιδιώκουν να αναπτυχθούν, να εξελιχθούν και να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις διαθέσιμες επενδυτικές ευκαιρίες. Με πολυετή εμπειρία και μια εξειδικευμένη ομάδα συμβούλων, η εταιρεία έχει ήδη υποστηρίξει επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού άνω των 1,8 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 850 εκατ. ευρώ προέρχονται από κεφάλαια του Ταμείου Ανάκαμψης.

Η BRIGHT diadikasia συμμετέχει ενεργά και σε μηχανισμούς αξιολόγησης έργων, συμβάλλοντας στη διασφάλιση της ποιότητας και της ευθυγράμμισης των επενδυτικών σχεδίων με τις προτεραιότητες των χρηματοδοτικών εργαλείων και των ευρωπαϊκών στρατηγικών.

Η επιτυχής αξιοποίηση των επιχορηγήσεων, αλλά και του δανειακού σκέλους των προγραμμάτων στήριξης και του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας, προϋποθέτει σωστό στρατηγικό σχεδιασμό, σαφή στόχευση των επενδυτικών έργων και πλήρη προετοιμασία του φακέλου υποψηφιότητας. Η BRIGHT diadikasia αναλαμβάνει ολοκληρωτικά αυτήν τη διαδικασία, προσφέροντας πλήρη υποστήριξη — από τη σύνταξη του επιχειρηματικού σχεδίου και την ανάλυση σκοπιμότητας, μέχρι τη διαχείριση κινδύνων, τη βέλτιστη αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων και την παρακολούθηση της υλοποίησης.

Όπως δηλώνει ο Πάρης Γερονικόλος, Director Investment Funding Services: «Στην κατάρτιση κάθε φακέλου, δίνουμε έμφαση στη μεγιστοποίηση της βαθμολογίας της πρότασης, σύμφωνα με τον οδηγό κάθε προγράμματος, αλλά και στην πληρότητα και ορθότητα των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Μετά την έγκριση της αίτησης χρηματοδότησης, παρέχουμε: συμβουλευτική υποστήριξη κατά την υλοποίηση του έργου, παρακολούθηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, προετοιμασία και υποβολή τροποποιήσεων, καθώς και αιτήματα πληρωμής μέχρι την πλήρη ολοκλήρωση της επένδυσης και την εκταμίευση της επιχορήγησης.»

Αντίστοιχα, ο Κώστας Γιαλής, Senior Manager Investment Funding Services, υπογραμμίζει: «Με διαφάνεια, αμεσότητα, συνέπεια και προσαρμογή στις ανάγκες κάθε πελάτη, η BRIGHT diadikasia έχει ήδη υποστηρίξει με επιτυχία σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων και συλλογικών σχημάτων σε όλη την Ελλάδα, αποτελώντας στρατηγικό εταίρο για την αξιοποίηση κάθε ευκαιρίας χρηματοδότησης.»

Τελευταία τροποποίηση στις 11/09/2025 - 11:53
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