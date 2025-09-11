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Ανδρουλάκης από Θεσσαλονίκη: Προτεραιότητα η δημόσια Παιδεία – Πρόταση για Εθνικό Απολυτήριο
Πολιτική
11:03 - 11 Σεπ 2025

Ανδρουλάκης από Θεσσαλονίκη: Προτεραιότητα η δημόσια Παιδεία – Πρόταση για Εθνικό Απολυτήριο

Reporter.gr Newsroom
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Μήνυμα στήριξης στη δημόσια εκπαίδευση έστειλε από τη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς, επαναφέροντας την πρότασή του για θέσπιση του Εθνικού Απολυτηρίου και καλώντας όλα τα κόμματα να στηρίξουν μια ουσιαστική μεταρρύθμιση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, παραβρέθηκε στην τελετή αγιασμού για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς στο σχολικό συγκρότημα που στεγάζει το 3ο, 17ο και 82ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης. Εκεί, απηύθυνε ευχές για μια καλή και δημιουργική χρονιά σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς, τονίζοντας τον καθοριστικό ρόλο της δημόσιας εκπαίδευσης στο μέλλον της χώρας.

Ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε πως η ενίσχυση της δημόσιας Παιδείας αποτελεί βασική προτεραιότητα για το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και επανέφερε την πρότασή του για καθιέρωση του Εθνικού Απολυτηρίου. Κάλεσε δε όλα τα πολιτικά κόμματα να στηρίξουν αυτή την πρωτοβουλία, κάνοντας λόγο για μια ουσιαστική μεταρρύθμιση που θα απομακρύνει το σχολείο από τον χαρακτήρα του εξεταστικού κέντρου και θα το καταστήσει πυλώνα γνώσης και προετοιμασίας των μαθητών για τις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής.

«Το μέλλον της πατρίδας μας είναι τα παιδιά μας», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι το μέλλον των παιδιών εξαρτάται από την Παιδεία – και ειδικότερα από τη δημόσια εκπαίδευση. Τόνισε την ανάγκη για αναβάθμιση των σχολικών υποδομών με έμφαση στη λειτουργικότητα και την ασφάλεια, ενώ αναφέρθηκε και στην ανάγκη για σύγχρονα προγράμματα σπουδών, κίνητρα για τους εκπαιδευτικούς και ουσιαστικές επενδύσεις στην ειδική αγωγή, με στόχο τη δημιουργία ενός πραγματικά συμπεριληπτικού σχολείου.

Αναφορικά με το Εθνικό Απολυτήριο, ο κ. Ανδρουλάκης έκανε λόγο για «γενναία μεταρρύθμιση», τονίζοντας ότι το δημόσιο σχολείο πρέπει να σταματήσει να λειτουργεί αποκλειστικά ως εξεταστικός μηχανισμός. Αντιθέτως, πρέπει να εξελιχθεί σε έναν θεσμό που θα προσφέρει ουσιαστικά εφόδια στους μαθητές και θα τους προετοιμάζει για τις προκλήσεις του μέλλοντος, προωθώντας την επιστημονική και κοινωνική τους εξέλιξη.

Όπως επισήμανε, «η δημόσια Παιδεία είναι το θεμέλιο για μια κοινωνία με λιγότερες ανισότητες και με προοπτική για τις επόμενες γενιές», προσθέτοντας ότι μόνο μέσω της ενίσχυσης της εκπαίδευσης μπορεί να οικοδομηθεί «μια Ελλάδα για όλους τους Έλληνες».

Κατά την επίσκεψή του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συνοδευόταν από τη βουλευτή Ράνια Θρασκιά. Είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς, ενώ ξεναγήθηκε και σε αίθουσες του σχολικού συγκροτήματος.

Στην τελετή αγιασμού παρέστη επίσης ο υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης, ο οποίος απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό.

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