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Γεωργιάδης: Τριετής φυλάκιση με αναστολή για τον 52χρονο που τον απειλούσε διαδικτυακά
Πολιτική
20:09 - 12 Σεπ 2025

Γεωργιάδης: Τριετής φυλάκιση με αναστολή για τον 52χρονο που τον απειλούσε διαδικτυακά

Reporter.gr Newsroom
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«Ο κύριος, στον οποίο έκανα μήνυση χθες βράδυ, για τις απειλητικές κατά της ζωής μου και υβριστικές αναρτήσεις του, καταδικάστηκε σήμερα σε 3 έτη φυλάκισης με αναστολή. Στο Δικαστήριο δήλωσε μετανιωμένος, ότι μου ζητάει συγγνώμη και ότι δεν είχε συνειδητοποιήσει πόσο άσχημα ήταν αυτά που έγραψε και ότι δεν θα το επαναλάβει», γράφει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

«Σοκάρομαι από την τοξικότητα του διαδικτύου», προσθέτει ο κ. Γεωργιάδης, με αφορμή τη μήνυση που κατέθεσε εναντίον του χρήστη του διαδικτύου που τον απειλούσε.

«Πολλοί γράφουν πράγματα που θα ντρεπόμασταν και να τα σκεφθούμε παλαιότερα: «ψόφα», «να βγάλεις καρκίνο», «να πεθάνουν τα παιδιά σου» κλπ το διαδίκτυο έχει αποκαλύψει ένα πολύ σκοτεινό πρόσωπο της Κοινωνίας που ζούμε. Εγώ δεν χαίρομαι που αναγκάστηκα να καταδικάσω έναν συνομήλικο μου άνθρωπο με δύο παιδιά. Εγώ 53 με 2 παιδιά, αυτός 52 με δύο παιδιά. Τί μπορεί να ωθεί έναν άνθρωπο να γράφει και να εύχεται τέτοια φρικτά πράγματα για έναν συνάνθρωπο του, δεν το καταλαβαίνω», αναφέρει ο υπουργός.

Και καταλήγει στη δήλωσή του ο κ. Γεωργιάδης: «Πάντως μία σοβαρή παγκόσμια συζήτηση για το πώς θα περιορίσουμε την τοξικότητα στο διαδίκτυο πρέπει να γίνει, αλλιώς θα δούμε τις Κοινωνίες και τους θεσμούς μας να υφίστανται μεγάλη βλάβη. Ευχαριστώ την Ελληνική Αστυνομία και την Ελληνική Δικαιοσύνη για την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα τους».

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