Ο Τραμπ κατέθεσε αγωγή κατά των New York Times - Γιατί ζητά 15 εκατ. δολάρια

Αγωγή για συκοφαντία και δυσφήμιση κατά των New York Times κατέθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ζητώντας 15 εκατομμύρια δολάρια.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έγραψε στο Truth Social πως οι ΝΥΤ «είναι μια από τις χειρότερες και πιο διεφθαρμένες εφημερίδες στην ιστορία της χώρας μας» και έχει καταστεί ουσιαστικά η «φωνή» του ριζοσπαστικού αριστερού Δημοκρατικού Κόμματος.

Ο Τραμπ κατηγορεί την εφημερίδα ότι διαδίδει ψευδείς πληροφορίες για τον ίδιο, την οικογένειά του και τις επιχειρήσεις του, καθώς και για το κίνημα MAGA. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τη Δευτέρα, ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγόρησε την εφημερίδα για «δεκαετίες συστηματικού ψεύδους σχετικά με τον Αγαπημένο σας Πρόεδρο (ΕΜΕΝΑ!), την οικογένειά μου, τις επιχειρήσεις μου, το Κίνημα America First, το MAGA και τη χώρα μας συνολικά».

Επιπλέον, ο Τραμπ αναφέρεται στην υποστήριξη που παρείχαν οι New York Times στην Καμάλα Χάρις για τις προεδρικές εκλογές του 2024 και κλείνει γράφοντας:

«Οι New York Times επιτρέπεται να λένε ελεύθερα ψέματα, να συκοφαντούν και να δυσφημούν εμένα για πολύ καιρό, και αυτό σταματά, ΤΩΡΑ! Η αγωγή κατατίθεται στην Υπέροχη Πολιτεία της Φλόριντα».