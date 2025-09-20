Μαρινάκης: Η δημογραφική κρίση απαιτεί πράξεις – Στήριξη στις οικογένειες με περισσότερα παιδιά

«Η οικογένεια είναι το πιο μεγάλο, το πιο ιερό, το πιο δύσκολο αλλά και το πιο όμορφο ταξίδι της ζωής» δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για περαιτέρω στήριξη των πολύτεκνων και τρίτεκνων οικογενειών, κατά την ομιλία του στην εκδήλωση για τη δημογραφική κρίση που πραγματοποιήθηκε στα Βριλήσσια.

Στην εκδήλωση με θέμα «Δημογραφική κρίση – ώρα για δράση», που διοργάνωσε η Ένωση Πολυτέκνων Νέας Ιωνίας, Ηρακλείου και Βορείων Προαστίων, συμμετείχαν ως βασικοί ομιλητές ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο ευρωβουλευτής της ΝΔ Γιώργος Αυτιάς, καθώς και ο καθηγητής και κοσμήτορας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Γεώργιος Πιερράκος, ο οποίος έχει ενεργό ρόλο ως εμπειρογνώμονας στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή για το δημογραφικό.

Η εκδήλωση έλαβε χώρα στα Βριλήσσια και συντονίστηκε από τη δημοσιογράφο Μαριλένα Γεραντώνη. Στην έναρξη απηύθυναν σύντομο χαιρετισμό ο δήμαρχος της πόλης, Γιάννης Πισιμίσης, και η αρμόδια αντιδήμαρχος για θέματα οικογένειας, ισότητας και προσχολικής ηλικίας, Λίλη Τζίμα. Τοποθετήσεις έκαναν επίσης η πρόεδρος της διοργανώτριας ένωσης Άννα Κυριαζοπούλου, ο πρόεδρος της Ένωσης Πολυτέκνων Αθηνών Δημήτρης Σταμούλης και ο πολύτεκνος πατέρας Δαμιανός Παλιάκης, που πραγματοποίησε παρέμβαση με προσωπικό χαρακτήρα.

Ο Παύλος Μαρινάκης εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς την Ένωση Πολυτέκνων για την πρόσκληση, αλλά και στους τοπικούς εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης, τον δήμαρχο και την αντιδήμαρχο, τους οποίους επαίνεσε για την «σεμνή και ουσιαστική δουλειά τους», αλλά και για το συλλογικό ήθος και τη στάση τους. Παράλληλα, αναφέρθηκε με ιδιαίτερη εκτίμηση στον Γιώργο Αυτιά, όπως και στον κ. Παλιάκη, ο οποίος του μετέφερε σκέψεις και προτάσεις σχετικά με το δημογραφικό και την ενίσχυση των πολύτεκνων οικογενειών — σημειώνοντας ότι στο πνεύμα αυτής της στόχευσης κινούνται και οι πρόσφατες φορολογικές ελαφρύνσεις που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ.

Αναφερόμενος στο περιεχόμενο της εκδήλωσης, ο υφυπουργός τόνισε ότι «έχουν γίνει ουσιαστικά βήματα» για να στηριχθούν οι οικογένειες — και ιδίως εκείνες που επιλέγουν να κάνουν παιδιά. Υπενθύμισε ότι σε σχέση με το 2019, οι νέες μητέρες δεν λαμβάνουν πλέον ένα απλό εφάπαξ επίδομα γέννησης, αλλά ενισχυμένα επιδόματα που φτάνουν ως και τις 10.000 ευρώ, σε συνδυασμό με διευρυμένες άδειες μητρότητας και πατρότητας.

Ωστόσο, επεσήμανε ότι το βάρος πρέπει να δοθεί στις οικογένειες με περισσότερα παιδιά. Αναφέρθηκε στη διαφοροποιημένη αύξηση μισθών στο Δημόσιο υπέρ των πολύτεκνων και στη θέσπιση αφορολόγητου εισοδήματος για πολύτεκνους, καθώς και σημαντικά μειωμένων συντελεστών φορολογίας για τρίτεκνες οικογένειες. Όπως τόνισε, το δημογραφικό πρόβλημα δεν αφορά μόνο τα επιδόματα, αλλά και τις πολιτικές για τη νεολαία, την περιφέρεια και τη στήριξη μέσω κουπονιών για βρεφονηπιακούς σταθμούς. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι χρειάζονται ακόμα περισσότερες πρωτοβουλίες, καθώς –όπως σημείωσε– η δημογραφική κρίση έχει και βαθιά κοινωνικές ρίζες, πέρα από τις οικονομικές.

«Η οικογένεια, η μητέρα, ο πατέρας, οι παππούδες και οι γιαγιάδες — παραδοσιακοί θεσμοί που κάποτε στήριζαν την ελληνική κοινωνία — για χρόνια δεν έπαιρναν την αναγνώριση που τους άξιζε», είπε χαρακτηριστικά. Ιδιαίτερη μνεία έκανε στην εργαζόμενη μητέρα, λέγοντας ότι είτε μένει στο σπίτι είτε εργάζεται, κάνει τη δυσκολότερη δουλειά του κόσμου, και πως πολλές γυναίκες ουσιαστικά εργάζονται σε δύο απαιτητικά "μέτωπα".

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, ο Μαρινάκης τόνισε: «Είμαι υπερήφανος που συμμετέχω σε μια κυβέρνηση που δεν αφήνει στο περιθώριο την οικογένεια, αλλά την βάζει στο επίκεντρο κάθε πολιτικής πρωτοβουλίας. Ως εκπρόσωπός σας, πριν και πάνω απ’ όλα, στόχος μου είναι η ουσιαστική στήριξη κάθε ελληνικής οικογένειας».

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Αυτιάς σημείωσε ότι οι πολιτικές που περιέγραψε ο Μαρινάκης αποδεικνύουν την προσπάθεια που καταβάλλεται από το κράτος για την ενίσχυση όλων των οικογενειών και ιδιαίτερα εκείνων με τρία ή περισσότερα παιδιά, μέσω μέτρων που αφορούν τόσο τη φορολογία όσο και την κοινωνική πολιτική.

Αναφέρθηκε επίσης στο γεγονός ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο βρίσκεται σε εξέλιξη η συζήτηση για το δημογραφικό και το στεγαστικό, σημειώνοντας ότι ο επίτροπος Στέγασης, Νταν Γιόργκενσεν, έχει δεσμευθεί για διπλασιασμό των κονδυλίων που θα κατευθυνθούν στην κοινωνική στέγαση. Παράλληλα, πρόκειται να ιδρυθεί ευρωπαϊκός φορέας που θα παρακολουθεί τις ανισορροπίες στην αγορά ενοικίων. Ο Αυτιάς τόνισε επιπλέον πως οι δήμοι θα αποκτήσουν πλέον τη δυνατότητα να αξιοποιούν δημοτικά ακίνητα για κοινωνική κατοικία.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο πρώην δήμαρχος Βριλησσίων Κώστας Ιωαννίδης, οι αντιδήμαρχοι Αναστάσιος Δημητρίου (Πολιτισμού και Αθλητισμού), Αδάμ Ασημακόπουλος (Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Καινοτομίας), και Σοφία Μαντινίδου-Τσούβαλου (Κοινωνικής Πολιτικής και Πρωτοβάθμιας Υγείας), καθώς και μέλη του δημοτικού συμβουλίου, εκπρόσωποι της ΟΝΝΕΔ και πολιτικά στελέχη της περιοχής.