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Χρυσοχοΐδης: Ενισχύεται η αστυνομική παρουσία εντός των καταυλισμών Ρομά
Πολιτική
12:13 - 22 Σεπ 2025

Χρυσοχοΐδης: Ενισχύεται η αστυνομική παρουσία εντός των καταυλισμών Ρομά 

Reporter.gr Newsroom
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Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ, ανακοίνωσε σχέδιο ενίσχυσης της αστυνόμευσης εντός των καταυλισμών Ρομά, με την εγκατάσταση μάχιμων και εξειδικευμένων αστυνομικών που θα υπάγονται στο Ελληνικό FBI.     

Οι αστυνομικοί αυτοί θα έχουν έδρα στους καταυλισμούς και θα περιπολούν καθημερινά στις γειτονιές, διασφαλίζοντας την εφαρμογή του νόμου και την πάταξη της ανομίας που διαρκεί δεκαετίες.

«Σε ενάμιση μήνα από τώρα θα ξεκινήσει η εφαρμογή. Θα είναι καθημερινά παρόντες, θα περιπολούν στις συνοικίες και τις γειτονιές, έτσι ώστε να καταλάβουν όλοι ότι δεν υπάρχει πουθενά δυνατότητα αποφυγής του νόμου. Η εντελώς ακατανόητη ανοχή που υπάρχει δεκαετίες πρέπει να λάβει τέλος», σημείωσε ο κ. Χρυσοχοΐδης.

Ο υπουργός τόνισε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα εγκληματικότητας εντοπίζεται στην Αττική, αν και καταγράφεται πτώση. Διαχώρισε δύο επίπεδα: το οργανωμένο έγκλημα, που έχει δεχθεί ισχυρό πλήγμα με τη δράση του Ελληνικού FBI (1.400 συλλήψεις και 500 προφυλακίσεις σε 6 μήνες), και τη μικροεγκληματικότητα που πλήττει τις γειτονιές, με ιδιαίτερο πρόβλημα στους καταυλισμούς Ρομά.

«Πέρα από τα ναρκωτικά, έχουμε να αντιμετωπίσουμε κλοπές και ληστείες». Βέβαια, όπως τόνισε ο κ. Χρυσοχοΐδης, «και αυτό το φαινόμενο βρίσκεται σε ύφεση».

Τελευταία τροποποίηση στις 22/09/2025 - 12:17
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