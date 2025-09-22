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Διπλή διάκριση για τις φορολογικές υπηρεσίες της EY Ελλάδος στα ITR EMEA Tax Awards 2025
Οικονομία
11:57 - 22 Σεπ 2025

Διπλή διάκριση για τις φορολογικές υπηρεσίες της EY Ελλάδος στα ITR EMEA Tax Awards 2025

Reporter.gr Newsroom
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Η EY Ελλάδος επιβεβαίωσε, όπως επισημαίνει σε ανακοίνωσή της,  τη θέση της ως σημείο αναφοράς στον χώρο των φορολογικών υπηρεσιών, αποσπώντας τη διάκριση “Greece Tax Advisory Firm of the Year” από το διεθνώς αναγνωρισμένο φορολογικό περιοδικό International Tax Review (ITR). Παράλληλα, η εταιρεία διακρίθηκε και ως “Greece Transfer Pricing Advisory Firm of the Year”, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά – και 15η φορά, συνολικά. Η επίσημη ανακοίνωση και βράβευση πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των ITR EMEA Tax Awards 2025, την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου, στο Λονδίνο.

Οι συγκεκριμένες διακρίσεις αποτελούν έμπρακτη αναγνώριση της διαχρονικής δέσμευσης της εταιρείας στην παροχή υψηλής ποιότητας, ψηφιακά καινοτόμων και τεχνικά άρτιων φορολογικών υπηρεσιών σε μία εποχή ριζικών αλλαγών στη φορολογία, όπου οι ενδοομιλικές συναλλαγές αναδεικνύονται σε βασικό στρατηγικό πεδίο για τις επιχειρήσεις και η ανάγκη για έναν αξιόπιστο φορολογικό σύμβουλο αυξάνεται. Σύμφωνα, μάλιστα, με την πρόσφατη έρευνα της EY Ελλάδος για τη φορολογία επιχειρήσεων στην Ελλάδα, τέσσερα στα πέντε (78%) στελέχη του κλάδου κατατάσσουν το transfer pricing στις τρεις σημαντικότερες πηγές φορολογικού κινδύνου, ενώ επτά στους δέκα (70%) προβλέπουν ότι οι εσωτερικές πολιτικές του οργανισμού τους στον τομέα αυτόν θα επηρεαστούν σημαντικά τα επόμενα τρία χρόνια, λόγω μεταβολών στην εθνική και διεθνή φορολογική πολιτική.

Μιλώντας για τη νέα αυτή διάκριση, ο Σπύρος Καμινάρης, Εταίρος και Επικεφαλής Φορολογικών Υπηρεσιών της EY Ελλάδος, δήλωσε: «Οι νέες διακρίσεις αποτελούν έμπρακτη απόδειξη της εμπιστοσύνης που μάς δείχνουν οι πελάτες μας, καθώς και της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχει η ομάδα μας. Σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο φορολογικό περιβάλλον, παραμένουμε απόλυτα προσηλωμένοι στην αποστολή μας: να υποστηρίζουμε με συνέπεια τις επιχειρήσεις στην αντιμετώπιση σύνθετων φορολογικών ζητημάτων, προσφέροντας λύσεις υψηλής τεχνικής και στρατηγικής αξίας. Ένα μεγάλο “μπράβο” στην ομάδα μας, λοιπόν, που καθημερινά αποδεικνύει ότι η εξειδίκευση, η καινοτομία και η συνέπεια δεν είναι απλώς λέξεις, αλλά τρόπος δουλειάς».

Από την πλευρά του, ο Χρήστος Κουρουνιώτης, Εταίρος και Επικεφαλής των Υπηρεσιών Ενδοομιλικών Συναλλαγών της EY Ελλάδος, σημείωσε: «Η αναγνώριση της EY ως κορυφαία εταιρεία φορολογικών συμβουλευτικών υπηρεσιών ενδοομιλικών συναλλαγών, από τα ITR EMEA Tax Awards, για 15η χρονιά, δεν είναι σύμπτωση. Είναι αποτέλεσμα μιας κουλτούρας που βλέπει κάθε project σαν ευκαιρία να χτίσουμε αξιόπιστες, μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης και αξίας με τους πελάτες μας. Δεν αντιμετωπίζουμε τις φορολογικές προκλήσεις αποσπασματικά, αλλά ενσωματώνοντας κάθε έργο σε ένα ευρύτερο στρατηγικό πλαίσιο. Αυτό είναι που διαφοροποιεί ουσιαστικά την προσέγγιση της EY».

Η επιτυχία της ελληνικής ομάδας εντάσσεται σ’ ένα ευρύτερο πλαίσιο αριστείας. Σε περιφερειακό επίπεδο, ο παγκόσμιος οργανισμός της EY απέσπασε τις διακρίσεις “Tax Compliance & Reporting Firm of the Year”, “Tax Policy Firm of the Year”, και “Global Executive Mobility Firm of the Year” για την περιοχή Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής (EMEA).

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