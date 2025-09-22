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Νέο υπόμνημα στον Άρειο Πάγο από οικογένειες θυμάτων των Τεμπών – Καταγγέλλουν βιαστικό κλείσιμο της ανάκρισης
Πολιτική
15:39 - 22 Σεπ 2025

Νέο υπόμνημα στον Άρειο Πάγο από οικογένειες θυμάτων των Τεμπών – Καταγγέλλουν βιαστικό κλείσιμο της ανάκρισης

Reporter.gr Newsroom
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82 συγγενείς θυμάτων και τραυματιών του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη κατέθεσαν τη Δευτέρα (22/9) υπόμνημα προς την ηγεσία του Αρείου Πάγου, ζητώντας την εκ νέου διερεύνηση της υπόθεσης. Όπως καταγγέλλουν, η ανακριτική διαδικασία ολοκληρώθηκε με βιασύνη και χωρίς την απαραίτητη εμβάθυνση, αφήνοντας σημαντικά ερωτήματα αναπάντητα. Για τον λόγο αυτό, απαιτούν την επανεξέταση του φακέλου, ώστε να αποδοθούν ευθύνες σε όλα τα επίπεδα.

Πρόκειται για τη δεύτερη παρέμβαση συγγενών μέσα σε λίγες ημέρες, καθώς παρόμοιο αίτημα είχε κατατεθεί και την περασμένη Δευτέρα στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας.

Την ίδια στιγμή, εντείνονται και οι κινητοποιήσεις των οικογενειών. Ο Πάνος Ρούτσι συνεχίζει για όγδοη ημέρα την απεργία πείνας και δίψας, διεκδικώντας την άδεια εκταφής του γιου του, Ντένις, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο δυστύχημα σε ηλικία 22 ετών. Στο πλευρό του προστέθηκαν δύο ακόμη συγγενείς: ο Δημήτρης Οικονομόπουλος και μια ακόμη γυναίκα, η οποία ξεκίνησε απεργία πείνας από χθες στην πλατεία Συντάγματος.

Η ομάδα «Μέχρι Τέλους», που έχει αναλάβει την προστασία και τον καθαρισμό του μνημείου για τα θύματα μπροστά από τη Βουλή, απηύθυνε έκκληση το βράδυ της Κυριακής για τη διάθεση επιπλέον σκηνής, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες της νέας απεργού πείνας.

Ο αγώνας των συγγενών συνεχίζεται με αποφασιστικότητα, ζητώντας όχι μόνο απαντήσεις αλλά και ουσιαστική δικαιοσύνη.

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