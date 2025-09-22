Γεραπετρίτης στον ΟΗΕ: Καταδίκη παραβιάσεων του εναέριου χώρου και υπεράσπιση της διεθνούς ειρήνης

Κατά την έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για απειλές κατά της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, τόνισε τις σοβαρές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η παγκόσμια ειρήνη, με έμφαση στις πρόσφατες παραβιάσεις του εναέριου χώρου κρατών μελών του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Η Ελλάδα καταδικάζει κατηγορηματικά την παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας», δήλωσε ο κ. Γεραπετρίτης, προσθέτοντας ότι η χώρα εκφράζει πλήρη αλληλεγγύη στην Εσθονία, έναντι της οποίας πραγματοποιήθηκε πρόσφατα τρίτη συνεχόμενη παραβίαση από ρωσικά οπλισμένα μαχητικά. Ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε ότι τέτοιες ενέργειες συνιστούν σαφή παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου και του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ότι η επίτευξη μιας συνολικής, δίκαιης και διαρκούς ειρήνης στην Ουκρανία, βασισμένης στην κυριαρχία, την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα των κρατών, πρέπει να παραμείνει ο πρωταρχικός στόχος της διεθνούς κοινότητας.

Επισημαίνοντας τις πρόσφατες παραβιάσεις του εναέριου χώρου της Πολωνίας, της Ρουμανίας και της Εσθονίας, ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι η επανάληψη τέτοιων ενεργειών δεν αποτελεί σύμπτωση, αλλά μοτίβο. «Η πρώτη φορά είναι ατύχημα. Η δεύτερη φορά είναι σύμπτωση. Η τρίτη είναι μοτίβο», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο ΥΠΕΞ κατέληξε καλώντας τη Ρωσία να σταματήσει άμεσα τις παράνομες ενέργειες και να σεβαστεί τις διεθνείς της υποχρεώσεις, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ενίσχυσης της διεθνούς ειρήνης και της αποφυγής κλιμάκωσης στην ευρύτερη περιοχή.