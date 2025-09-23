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Θεοδωρικάκος: Αυστηροί έλεγχοι στην αγορά και πρόστιμα για τους παραβάτες του κώδικα δεοντολογίας
Πολιτική
09:48 - 23 Σεπ 2025

Θεοδωρικάκος: Αυστηροί έλεγχοι στην αγορά και πρόστιμα για τους παραβάτες του κώδικα δεοντολογίας

Reporter.gr Newsroom
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«Με πράξεις ενισχύουμε το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών - δίνουμε αυξήσεις, μειώνουμε φόρους, επιστρέφουμε ένα ενοίκιο, ελέγχουμε την αγορά - κάνουμε τα πάντα για να βελτιώνουμε την πραγματικότητα της ζωής των πολιτών», τόνισε -μιλώντας στην τηλεόραση του «ΑΝΤ1» και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» - ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος. Απαντώντας στα ερωτήματα του Παναγιώτη Στάθη και της Άννα Λιβαθυνού ο κ. Θεοδωρικάκος επισήμανε ότι «το μεγαλύτερο πρόβλημα ακρίβειας σχετίζεται με τη στέγη και την ενέργεια» και ανέφερε ότι «τα έξοδα για το νοίκι μειώνονται κατά 8%, καθώς το κράτος από τον Νοέμβριο επιστρέφει ένα νοίκι και για τις τιμές της ενέργειας παρενέβη ο ίδιος ο πρωθυπουργός».

«Δεν μένουμε μόνο στην αύξηση μισθών, αλλά ελέγχουμε την αγορά. Η ΔΙΜΕΑ διεξάγει έλεγχο σε όλα τα σούπερ μάρκετ για τον κώδικα δεοντολογίας», συνέχισε ο Υπουργός Ανάπτυξης και ξεκαθάρισε πως «αν υπάρχουν παραβάσεις - και έχουμε ισχυρές ενδείξεις ότι υπάρχουν - θα εξαντληθεί η αυστηρότητά μας. Τα πρόστιμα θα ανακοινωθούν αμέσως. Ο νόμος είναι νόμος και ισχύει για όλους».

«Οι εκπρόσωποι των σούπερ μάρκετ και της βιομηχανίας τροφίμων δεσμεύτηκαν ότι θα μειώσουν τις τιμές σε 1.000 κωδικούς και πρέπει να το κάνουν. Πρέπει η επιχειρηματικότητα να δείξει στην πράξη την ευθύνη της» υπογράμμισε ο κ. Θεοδωρικάκος και προσέθεσε: «Έχουν την ευθύνη να μειώσουν τιμές σε όσο το μεγαλύτερο αριθμό προϊόντων και έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν, καθώς ο όγκος των συναλλαγών αυξάνεται συνεχώς. Σε μία αγορά 12 δισ. ευρώ δεν είναι δυνατόν κάποιος να κερδίσει 1,5% δεδομένου ότι υπάρχουν νόμιμοι τρόποι να αυξήσει τα κέρδη του».

Σε ερώτηση του Δημήτρη Χριστούλια για τη νέα Ανεξάρτητη Αρχή Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή ο Υπουργός Ανάπτυξης υπογράμμισε: «Δημιουργούμε τη νέα Ανεξάρτητη Αρχή,ενώνοντας όλους τους μηχανισμούς για να είναι αποτελεσματικοί και ο πολίτης να απευθύνεται σε ένα σημείο». Στο πλαίσιο αυτό, μίλησε για «συμφέροντα που ενδιαφέρονται να μη γίνει αυτό, καθώς θα κλείσουν τρύπες και παράθυρα» και κάλεσε όλες τις πολιτικές δυνάμεις να στηρίξουν τη μεταρρύθμιση. «Αντίθετα με το τοξικό κλίμα που επικρατεί στη χώρα, ιδού πεδίο δόξης λαμπρό να συμβάλλουν όλοι στη μεταρρύθμιση», είπε χαρακτηριστικά.

Για το θέμα των παλαιών αναπτυξιακών νόμων ο κ. θεοδωρικάκος είπε πως «ανακτήθηκαν 73 εκατ. ευρώ έως τώρα από επενδύσεις που δεν έγιναν, δεν αφήνουμε ούτε ένα ευρώ, είναι μία πρωτοβουλία διαφάνειας και λογοδοσίας, η αντιπολίτευση πρέπει να τη στηρίξει».

«Δίνουμε αυξήσεις, μειώνουμε φόρους, επιστρέφουμε ένα ενοίκιο, παρεμβαίνουμε στην ενέργεια και ελέγχουμε την αγορά. Νοιαζόμαστε με πράξεις όσους έχουν ανάγκη, ενώ κάποιοι κλαίνε όλη μέρα με λόγια», κατέληξε ο Υπουργός Ανάπτυξης.

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