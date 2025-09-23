Γεραπετρίτης στον ΟΗΕ: Η λύση των δύο κρατών, ο μόνος βιώσιμος δρόμος για τη Γάζα

«Όσο μακρινή ή δύσκολη κι αν φαίνεται σήμερα η προοπτική, η λύση των δύο κρατών παραμένει ο μόνος βιώσιμος δρόμος προς τα εμπρός», είπε ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ με θέμα την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή.

«Οι λέξεις δεν μπορούν να περιγράψουν όσα βλέπουμε να διαδραματίζονται στη Λωρίδα της Γάζας. Η ανθρωπιστική καταστροφή συνεχίζεται. Εδώ και σχεδόν δύο χρόνια, ο άμαχος πληθυσμός υπομένει εξαιρετικά δυσμενείς και βαθύτατα ανησυχητικές συνθήκες διαβίωσης. Κανείς δεν πρέπει να εξαναγκάζεται να ζει υπό τέτοιες συνθήκες», είπε ανοίγοντας την ομιλία του ο κ. Γεραπετρίτης.

Στη συνέχεια, αφού αναφέρθηκε στην επέκταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στην Πόλη της Γάζας, λέγοντας ότι έχει οδηγήσει σε «περαιτέρω εκτοπισμούς και εντείνει τον κίνδυνο επιδείνωσης της ήδη δεινής ανθρωπιστικής κρίσης», σημείωσε πως «η εν λόγω κατάσταση θέτει σε κίνδυνο ζωές αμάχων» και πως «κάθε περαιτέρω κλιμάκωση στη Γάζα που επιδεινώνει την ήδη δραματική κατάσταση για τους αμάχους πρέπει να αποφευχθεί».

Λόγο για «πλήρη σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο και το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο» έκανε ο κ. Γεραπετρίτης, ενώ παράλληλα τόνισε πως η Χαμάς δεν μπορεί να διαδραματίσει κανέναν ρόλο ούτε στη διακυβέρνηση, ούτε στις μελλοντικές συζητήσεις για την επόμενη ημέρα στη Γάζα.

Διαβεβαίωσε πως η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά σε όλες τις προσπάθειες «για την ανακούφιση του πόνου των ανθρώπων στη Γάζα» και σημείωσε πως η ελληνική πλευρά έχει παράσχει «συστηματικά» ανθρωπιστική βοήθεια.

Αφού απαρίθμησε διάφορες πρωτοβουλίες της ελληνικής πλευράς για την παροχή στήριξης και βοήθειας στη Γάζα, ο κ. Γεραπετρίτης ανέφερε:

«Συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι η διπλωματία παραμένει το πιο αποτελεσματικό μέσο επίλυσης των διαφορών, ακόμη και υπό τις πιο δυσμενείς συνθήκες. Η Ελλάδα έχει εκφράσει την ακλόνητη στήριξή της στις διαπραγματευτικές προσπάθειες και θα συνεχίσει να το πράττει. Καλούμε όλες τις πλευρές να αντιληφθούν τη σοβαρότητα της κατάστασης, να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων το συντομότερο με γνώμονα το Διεθνές Δίκαιο.»

«Όσο μακρινή ή δύσκολη κι αν φαίνεται σήμερα η προοπτική, η λύση των δύο κρατών παραμένει ο μόνος βιώσιμος δρόμος προς τα εμπρός», είπε ακόμη ο υπουργός Εξωτερικών, σημειώνοντας ότι πρέπει να προσφέρουμε στον παλαιστινιακό λαό μια αξιόπιστη προοπτική και ελπίδα για το μέλλον.

«Η Ελλάδα στηρίζει όλες τις διεθνείς πρωτοβουλίες», είπε στη συνέχεια ο κ. Γεραπετρίτης, οι οποίες στοχεύουν στη λύση των δύο κρατών και σημείωσε ότι η Αθήνα προσπαθεί αν συμβάλλει «σε κάθε προσπάθεια αναβίωσης της πολιτικής διαδικασίας για τη λύση των δύο κρατών».

«Για την Ελλάδα, η σταθερότητα στη Μέση Ανατολή δεν αποτελεί θεωρητικό ζήτημα, αλλά επιτακτική ανάγκη. Ως χώρα της Ανατολικής Μεσογείου, στο σταυροδρόμι της Ευρώπης, της Ασίας και της Αφρικής, οι εξελίξεις στην περιοχή έχουν άμεσο αντίκτυπο στην ασφάλεια, την ευημερία και τη σταθερότητα τόσο της χώρας μας, όσο και της Ευρώπης συνολικά. Είμαστε πεπεισμένοι ότι μια ασφαλής γειτονιά μπορεί να οικοδομηθεί μόνο μέσω του διαλόγου και της τήρησης του Διεθνούς Δικαίου, όπου οι λαοί θα μπορούν να συνυπάρχουν με αξιοπρέπεια και ασφάλεια», είπε ολοκληρώνοντας την ομιλία του ο κ. Γεραπετρίτης.

Ακολουθεί ολόκληρη η ομιλία του Γιώργου Γεραπετρίτη

«Κύριε Πρόεδρε,

Αξιότιμοι συνάδελφοι,

Σας ευχαριστώ για τη σύγκληση της σημερινής ιδιαίτερα σημαντικής συνεδρίασης, σε μια εξαιρετικά κρίσιμη συγκυρία για τη Μέση Ανατολή.

Οι λέξεις δεν μπορούν να περιγράψουν όσα βλέπουμε να διαδραματίζονται στη Λωρίδα της Γάζας. Η ανθρωπιστική καταστροφή συνεχίζεται. Εδώ και σχεδόν δύο χρόνια, ο άμαχος πληθυσμός υπομένει εξαιρετικά δυσμενείς και βαθύτατα ανησυχητικές συνθήκες διαβίωσης. Κανείς δεν πρέπει να εξαναγκάζεται να ζει υπό τέτοιες συνθήκες.

Η επέκταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στην Πόλη της Γάζας έχει οδηγήσει σε περαιτέρω εκτοπισμούς και εντείνει τον κίνδυνο επιδείνωσης της ήδη δεινής ανθρωπιστικής κρίσης. Η εν λόγω κατάσταση θέτει σε κίνδυνο ζωές αμάχων. Κάθε περαιτέρω κλιμάκωση στη Γάζα που επιδεινώνει την ήδη δραματική κατάσταση για τους αμάχους πρέπει να αποφευχθεί.

Οι κακουχίες που υφίστανται τα παιδιά αναδεικνύουν την επιτακτική ανάγκη για μαζική, ασφαλή, απρόσκοπτη και αδιάλειπτη πρόσβαση σε ανθρωπιστική βοήθεια σε όλες τις περιοχές της Γάζας, με πλήρη σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο και το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο.

Κύριε Πρόεδρε,

Η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά σε όλες τις προσπάθειες για την ανακούφιση του πόνου των ανθρώπων στη Γάζας. Έχουμε παράσχει συστηματικά ανθρωπιστική βοήθεια. Έχουμε ήδη υποδεχθεί τραυματισμένα παιδιά από τη Γάζα, τα οποία τυγχάνουν ιατρικής περίθαλψης σε ελληνικά νοσοκομεία.

Παράλληλα, υπερψηφίσαμε κάθε σχέδιο Ψηφίσματος, το οποίο αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της κρίσης στη Γάζα, το τελευταίο εκ των οποίων απαιτεί την άρση όλων των περιορισμών στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας.

Τον περασμένο Μάιο εδώ στη Νέα Υόρκη, από κοινού με εκπροσώπους 80 μελών του ΟΗΕ, επιβεβαιώσαμε τη σημασία της προστασίας των αμάχων στις ένοπλες συγκρούσεις.

Η πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια είναι ζωτικής σημασίας για την ανακούφιση της οδύνης του παλαιστινιακού πληθυσμού. Πρέπει να διασφαλίζεται η ασφαλής πρόσβαση σε τρόφιμα, νερό, στέγη, ρουχισμό και φάρμακα σε ολόκληρη την περιοχή, καθώς και ο σεβασμός του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου.

Πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, μέσω ξηράς, αέρος ή θαλάσσης, πρέπει να ενισχυθούν περαιτέρω.

Την ίδια στιγμή, οι όμηροι συνεχίζουν να υποφέρουν φρικτά από την Hamas. Μας συγκλόνισαν οι εικόνες και τα βίντεο που δημοσιεύθηκαν τον περασμένο μήνα, στα οποία δύο όμηροι εμφανώς εξαντλημένοι, περιγράφουν τις φρικτές συνθήκες αιχμαλωσίας τους. Επαναλαμβάνουμε την έκκλησή μας για άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση όλων των εναπομεινάντων ομήρων.

Κύριε Πρόεδρε,

Σημειώνουμε ότι το Συμβούλιο ασχολήθηκε, δικαίως, με τις πρόσφατες επιθέσεις στη Ντόχα στις αρχές του μήνα, επιθέσεις που προκαλούν ακόμα μεγαλύτερη ανησυχία, δεδομένου του κρίσιμου ρόλου του Κατάρ ως οικοδεσπότη των διαπραγματεύσεων και διαμεσολαβητή για την επίτευξη εκεχειρίας μεταξύ του Ισραήλ και της Hamas, από κοινού με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Αίγυπτο.

Συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι η διπλωματία παραμένει το πιο αποτελεσματικό μέσο επίλυσης των διαφορών, ακόμη και υπό τις πιο δυσμενείς συνθήκες. Η Ελλάδα έχει εκφράσει την ακλόνητη στήριξή της στις διαπραγματευτικές προσπάθειες και θα συνεχίσει να το πράττει. Καλούμε όλες τις πλευρές να αντιληφθούν τη σοβαρότητα της κατάστασης, να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων το συντομότερο με γνώμονα το Διεθνές Δίκαιο.

Κύριε Πρόεδρε,

Η πρόσφατη επέκταση των εποικισμών και η βία εκ μέρους των εποίκων υπονομεύουν περαιτέρω τις προοπτικές για ειρήνη.

Εκφράζουμε τη βαθιά ανησυχία μας για τις ανακοινώσεις σχετικά με την επέκταση των εποικισμών στην περιοχή Ε1 της Δυτικής Όχθης. Εάν αυτά τα σχέδια υλοποιηθούν, θα υπονομεύσουν περαιτέρω την προοπτική της λύσης των δύο κρατών.

Η κλιμάκωση της εποικιστικής βίας, συμπεριλαμβανομένης της βίας που στρέφεται κατά χριστιανικών κοινοτήτων, προκαλεί σοβαρή ανησυχία και πρέπει να τερματιστεί άμεσα.

Κύριε Πρόεδρε,

Όσο μακρινή ή δύσκολη κι αν φαίνεται σήμερα η προοπτική, η λύση των δύο κρατών παραμένει ο μόνος βιώσιμος δρόμος προς τα εμπρός.

Πρέπει να προσφέρουμε στον παλαιστινιακό λαό μια αξιόπιστη προοπτική και ελπίδα για το μέλλον. Αυτό αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την επίτευξη ειρήνης, σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της μακροπρόθεσμης ασφάλειας του Ισραήλ.

Εκτιμούμε τον ηγετικό ρόλο που έχουν αναλάβει η Γαλλία και η Σαουδική Αραβία στο πλαίσιο της Διάσκεψης για τη Λύση των Δύο Κρατών, στην οποία συμπροεδρεύουν. Η Ελλάδα στηρίζει όλες τις διεθνείς πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην υλοποίηση αυτού του οράματος, συμπεριλαμβανομένης της Παγκόσμιας Συμμαχίας και του Αραβικού Σχεδίου.

Η Ελλάδα θα συνεχίσει να συμβάλλει σε κάθε προσπάθεια αναβίωσης της πολιτικής διαδικασίας για τη λύση των δύο κρατών. Μιας διαδικασίας που, όπως ακράδαντα πιστεύουμε, πρέπει να οδηγήσει στην ίδρυση ενός κυρίαρχου παλαιστινιακού κράτους μέσω μιας ανανεωμένης και συνολικής προσέγγισης, που είναι ουσιώδης για την επίτευξη διαρκούς ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή.

Στο πλαίσιο αυτό, η Hamas δεν μπορεί να διαδραματίσει κανέναν ρόλο ούτε στη διακυβέρνηση, ούτε στις μελλοντικές συζητήσεις για την επόμενη ημέρα στη Γάζα. Η Ελλάδα έχει επανειλημμένα τονίσει ότι η Παλαιστινιακή Αρχή, εφόσον ενισχυθεί και μεταρρυθμιστεί, πρέπει να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στο μέλλον της Γάζας και παραμένει ο καλύτερος εταίρος για την ειρήνη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη αναλάβει δράση, εγκρίνοντας ένα τριετές πακέτο περίπου 1,6 δισεκατομμυρίων ευρώ, ζωτικής σημασίας για την αποφυγή της δημοσιονομικής κατάρρευσης, και με στόχο την ενίσχυση της Παλαιστινιακής Αρχής στο δύσκολο έργο της.

Κύριε Πρόεδρε,

Για την Ελλάδα, η σταθερότητα στη Μέση Ανατολή δεν αποτελεί θεωρητικό ζήτημα, αλλά επιτακτική ανάγκη. Ως χώρα της Ανατολικής Μεσογείου, στο σταυροδρόμι της Ευρώπης, της Ασίας και της Αφρικής, οι εξελίξεις στην περιοχή έχουν άμεσο αντίκτυπο στην ασφάλεια, την ευημερία και τη σταθερότητα τόσο της χώρας μας, όσο και της Ευρώπης συνολικά. Είμαστε πεπεισμένοι ότι μια ασφαλής γειτονιά μπορεί να οικοδομηθεί μόνο μέσω του διαλόγου και της τήρησης του Διεθνούς Δικαίου, όπου οι λαοί θα μπορούν να συνυπάρχουν με αξιοπρέπεια και ασφάλεια.

Σας ευχαριστώ.