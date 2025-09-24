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Η απάντηση του Ανδρουλάκη στις νέες... αιχμές Γερουλάνου, Δούκα και Καστανίδη
Πολιτική
10:02 - 24 Σεπ 2025

Η απάντηση του Ανδρουλάκη στις νέες... αιχμές Γερουλάνου, Δούκα και Καστανίδη

Reporter.gr Newsroom
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Ο Νίκος Ανδρουλάκης γίνεται για ακόμη μία φορά δέκτης εσωκομματικής κριτικής από κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ, όπως ο Παύλος Γερουλάνος και ο Χάρης Δούκας.

Ο Παύλος Γερουλάνος και ο Χάρης Καστανίδης άσκησαν κριτική για την (μη) λειτουργία των οργάνων του ΠΑΣΟΚ, ενώ ο πρώτος έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου επειδή δεν ανεβαίνει το ποσοστό του κόμματος στις δημοσκοπήσεις.

Αντίστοιχη... γκρίνια υπήρξε και από τη μεριά του Χάρη Δούκα, ο οποίος ζήτησε συνέδριο και ξεκάθαρη κομματική θέση πως δεν θα υπάρξει μετεκλογική συνεργασία με τη ΝΔ. Για το τελευταίο βέβαια ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει πάρει ξεκάθαρη θέση, αλλά ο δήμαρχος Αθηναίων επιμένει.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης κλήθηκε να σχολιάσει τα παραπάνω σε τηλεοπτική του συνέντευξη στο Action24 το βράδυ της Τρίτης (24/9) και ζήτησε ενότητα. Χαρακτήρισε δε το πρόγραμμα που παρουσίασε το ΠΑΣΟΚ στη ΔΕΘ να αντιμετωπιστεί ως "ευαγγέλιο" από όλα τα στελέχη στο δρόμο προς τις εκλογές. Πρόκειται όπως είπε για συλλογική δουλειά που πρέπει να στηριχθεί για να φέρει αποτελέσματα.

«Δεν έχω να απαντήσω οτιδήποτε και σε κανένα στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, διότι αυτά είναι ζητήματα, τα οποία έχουν ήδη απαντηθεί. Η απόφαση ότι είναι μονόδρομος η νίκη απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και η πολιτική αλλαγή, έχει απαντηθεί. Άρα, εδώ, ακούω ερωτήματα που δεν χρειάζεται να μπαίνουν στον δημόσιο διάλογο, διότι έχουν απαντηθεί και από μένα και από τα όργανα του ΠΑΣΟΚ. Στο ΠΑΣΟΚ όλο το καλοκαίρι δούλεψαν 34 τομείς πολιτικής. Εκατοντάδες άνθρωποι εργάστηκαν για να δημιουργηθεί ένα πρόγραμμα κοστολογημένο, με μεταρρυθμίσεις... Πρέπει όλοι μας να κινηθούμε στην κατεύθυνση που θέλει ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ. Αυτό το πρόγραμμα να είναι το ευαγγέλιο της νίκης των επόμενων εκλογών. Και όλα τα στελέχη πρέπει να δώσουν αυτόν τον αγώνα», είπε.

Τελευταία τροποποίηση στις 24/09/2025 - 10:06
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