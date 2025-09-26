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Θεοδωρικάκος: Ανάκτηση €75 εκατ. από ανενεργά επενδυτικά σχέδια – Προτεραιότητα η στήριξη της βιομηχανίας
Πολιτική
10:59 - 26 Σεπ 2025

Θεοδωρικάκος: Ανάκτηση €75 εκατ. από ανενεργά επενδυτικά σχέδια – Προτεραιότητα η στήριξη της βιομηχανίας

Reporter.gr Newsroom
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Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζεται η προσπάθεια ανάκτησης δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ από επενδυτικά σχέδια που είχαν υπαχθεί σε προηγούμενους αναπτυξιακούς νόμους αλλά δεν ολοκληρώθηκαν. Όπως δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας σήμερα (26/9) στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, οι ανακτήσεις έχουν ήδη φτάσει τα 75 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία έχουν σταλεί στην ΑΑΔΕ για είσπραξη.

Ο ίδιος τόνισε πως πρόκειται για «απόλυτη προτεραιότητα» της κυβέρνησης, ώστε «να επιστραφεί στα δημόσια ταμεία και στον Έλληνα φορολογούμενο και το τελευταίο ευρώ».

Ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε και στην ευρύτερη οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, δίνοντας έμφαση στην ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών. Όπως ανέφερε, πρόκειται για «συνολική πολιτική» και βασικό στόχο της κυβέρνησης, που υλοποιείται «με έργα που εφαρμόζονται σταθερά». Εξήγησε ότι τον Νοέμβριο, οι ενοικιαστές θα λάβουν επιστροφή ενός ενοικίου, γεγονός που θα οδηγήσει σε μείωση κατά 8% στο ετήσιο κόστος στέγασης. Επιπλέον, από την 1η Ιανουαρίου του 2025, αναμένονται αυξήσεις στο εισόδημα λόγω των φορολογικών ελαφρύνσεων, με το ύψος τους να εξαρτάται από τον αριθμό των παιδιών κάθε οικογένειας. «Δεν πήραμε αυτά τα μέτρα λόγω των δημοσκοπήσεων, αλλά γιατί αυτό πιστεύουμε ότι είναι το σωστό για την κοινωνία», συμπλήρωσε.

Αναφερόμενος στον κεντρικό προσανατολισμό της αναπτυξιακής πολιτικής, ο υπουργός υπογράμμισε ότι στόχος είναι η αλλαγή του παραγωγικού προτύπου της χώρας. «Δεν μπορούμε να ζούμε μόνο με τουρισμό και real estate», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως πρέπει να ενισχυθεί η εγχώρια βιομηχανία. Όπως σημείωσε, όλα τα καθεστώτα του αναπτυξιακού νόμου που βρίσκονται αυτή την περίοδο σε ισχύ «κινούνται σε αυτή την κατεύθυνση», με ενισχύσεις που φτάνουν τα 450 εκατ. ευρώ, ενώ τόνισε ότι η στήριξη της παραγωγής «θα συνεχίζεται κάθε χρόνο».

Σε ό,τι αφορά το ενεργειακό κόστος για τις επιχειρήσεις, αποκάλυψε ότι έχουν ήδη πραγματοποιηθεί δύο συσκέψεις και ότι η τελική απόφαση θα ληφθεί από τον Πρωθυπουργό. «Θα αντιμετωπιστεί το ζήτημα», δήλωσε με έμφαση, σημειώνοντας ότι «δεν πρέπει να κλείσει καμία ελληνική βιομηχανία» και πως η κυβέρνηση «κάνει τα πάντα για να στηρίξει τη βιομηχανία που προσφέρει χιλιάδες παραγωγικές θέσεις εργασίας».

Αναφερόμενος στα πρόσφατα πρόστιμα ύψους άνω των 2,2 εκατομμυρίων ευρώ που επιβλήθηκαν σε δύο αλυσίδες σούπερ μάρκετ, ο κ. Θεοδωρικάκος ανέφερε ότι τα ποσά έχουν ήδη προωθηθεί στις αρμόδιες ΔΟΥ και ακολουθούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει καμία προσωπική αντιπαράθεση με επιχειρηματίες, υπογραμμίζοντας πως «όποιος θεωρεί ότι θίγεται, μπορεί να πάει στα δικαστήρια». Τόνισε επίσης πως «ο νόμος είναι νόμος και ισχύει για όλους, χωρίς εξαιρέσεις» και πρόσθεσε ότι «οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με την ίδια ένταση και το επόμενο διάστημα», στέλνοντας έτσι σαφές μήνυμα εφαρμογής της νομιμότητας.

Για την πρωτοβουλία μείωσης τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά, ανέφερε ότι απαίτησε – εκπροσωπώντας την κοινωνία, όπως είπε – από τις επιχειρήσεις να μειώσουν τις τιμές σε περισσότερους από 1.000 κωδικούς προϊόντων. «Πιστεύω ότι μέσα στον Οκτώβριο θα ανταποκριθούν στην υποχρέωσή τους να στηρίξουν εκείνους τους πολίτες που δυσκολεύονται περισσότερο», δήλωσε.

Σχολιάζοντας τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις και ειδικότερα τα σενάρια για επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα με νέο πολιτικό φορέα, ο υπουργός ανέφερε ότι στον χώρο της αριστερής αντιπολίτευσης «υπάρχουν πολλά προβλήματα», κάτι που δημιουργεί «ένα κενό που δίνει την δυνατότητα στον κ. Τσίπρα να κάνει μια νέα προσπάθεια». Πρόσθεσε ωστόσο ότι η δημιουργία νέου κόμματος «αποτελεί ένδειξη αποτυχίας του ΣΥΡΙΖΑ ιστορικά».

Τέλος, για την υπόθεση των Τεμπών, ο κ. Θεοδωρικάκος εξέφρασε την ανάγκη να ξεκινήσει άμεσα η δικαστική διαδικασία ώστε να αποδοθεί δικαιοσύνη, ενώ αναφερόμενος στον κ. Ρούτσι, σημείωσε ότι το θέμα θα κριθεί από τη Δικαιοσύνη, η οποία θα εξετάσει «όλες τις πτυχές – τόσο τις νομικές όσο και τις ανθρώπινες».

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