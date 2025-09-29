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Μιχαηλίδου στον ΟΗΕ: Η Ελλάδα στην πρώτη γραμμή για το παιδί, τη νεολαία και την οικογένεια
Πολιτική
13:13 - 29 Σεπ 2025

Μιχαηλίδου στον ΟΗΕ: Η Ελλάδα στην πρώτη γραμμή για το παιδί, τη νεολαία και την οικογένεια

Reporter.gr Newsroom
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Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, επισήμανε την καθοριστική σημασία της ενεργού συμμετοχής των νέων στη διαμόρφωση της κοινωνίας κατά την παρέμβασή της από την Έδρα των Ηνωμένων Εθνών, στο πλαίσιο της επετειακής εκδήλωσης για τα τριάντα χρόνια του World Programme of Action for Youth.

«Το μάθημα αυτών των 30 ετών είναι σαφές: πρόοδος επιτυγχάνεται όταν οι νέοι συμμετέχουν πλήρως στη διαμόρφωσή της. Δική μας ευθύνη είναι να διασφαλίσουμε ότι έχουν τα εργαλεία, τις ευκαιρίες και το χώρο να ηγηθούν σε έναν πλανήτη που ολοένα γερνά. Η υλοποίηση του Παγκόσμιου Προγράμματος Δράσης για τη Νεολαία αντικατοπτρίζει μια θεμελιώδη μετατόπιση: από πολιτικές για τους νέους σε πολιτικές με τους νέους», επεσήμανε στην έναρξη της παρέμβασής της η κα Μιχαηλίδου.

Η υπουργός ανέδειξε τις εθνικές πολιτικές στους τέσσερις άξονες της ελληνικής πραγματικότητας, όπου αυτή η μετατόπιση είναι πιο εμφανής: «Εκπαίδευση, Απασχόληση, Κοινωνική ένταξη και Συμμετοχή των νέων: Εκσυγχρονίσαμε την επαγγελματική κατάρτιση και ενισχύσαμε τη σύνδεση με την αγορά εργασίας. Μειώσαμε την ανεργία των νέων από 44% το 2020 σε 24% το 2024. Στηρίζουμε την πρόσβαση ευάλωτων συμπολιτών μας στην εκπαίδευση και την εργασία. Καλούμε τους νέους σε διάλογο και ακούμε τη φωνή τους».

Η κα Μιχαηλίδου, μέσα από τη διεθνή συζήτηση με θέμα «Παγκόσμιο Πρόγραμμα Δράσης για τη Νεολαία στα 30: Επιτάχυνση της παγκόσμιας προόδου μέσω της διαγενεακής συνεργασίας», τόνισε ότι: «Η χώρα μας αντιμετώπισε κρίσεις, κοινωνικές αλλαγές και παγκόσμιες προκλήσεις. Μέσα σε όλα αυτά, οι νέοι μας παρέμειναν ανθεκτικοί, δημιουργικοί και πρόθυμοι να συμμετάσχουν. Αναγνωρίζουμε ότι οι προκλήσεις παραμένουν. Ωστόσο, αναγνωρίζουμε, επίσης, το εξαιρετικό δυναμικό της σημερινής γενιάς: υψηλά καταρτισμένη, παγκοσμίως συνδεδεμένη και βαθιά προσηλωμένη στην κοινωνική πρόοδο».

Στο περιθώριο της 80ής Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, η υπουργός πραγματοποίησε διμερείς συναντήσεις με ομολόγους της υπουργούς. Στο επίκεντρο των συζητήσεων τέθηκαν θέματα που αφορούν τα παιδιά, τους νέους, την οικογένεια και τη δημογραφική πολιτική, ενώ αναδείχθηκε η σημασία της ανταλλαγής καλών πρακτικών, της ενδυνάμωσης των διμερών σχέσεων και της ανάληψης κοινών δεσμεύσεων για συνεργασία σε ζητήματα που απασχολούν την παγκόσμια κοινότητα.

Η υπουργός είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με τον Borislav Gutsanov, υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Πολιτικής της Βουλγαρίας, τον Juan Carlos Florian, υπουργό Ισότητας και Ισότητας Ευκαιριών της Κολομβίας, την Beatriz Carles de Arango, υπουργό Κοινωνικής Ανάπτυξης του Παναμά, καθώς επίσης και με τον Dr. Bernhard Kotsch, υφυπουργό Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερμανίας, τον Robert Abisoghomonyan, υφυπουργό Εξωτερικών Υποθέσεων της Αρμενίας, και τον Xu Xiao, Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Νεολαίας της Κίνας.

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