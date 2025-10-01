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Πρώτη επίσημη συμμετοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο κινηματογραφικό φεστιβάλ του San Sebastian
Αυτοδιοίκηση
13:14 - 01 Οκτ 2025

Πρώτη επίσημη συμμετοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο κινηματογραφικό φεστιβάλ του San Sebastian

Reporter.gr Newsroom
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Την πρώτη, επίσημη συμμετοχή του στο 73ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του San Sebastián στην Ισπανία και την κινηματογραφική του αγορά Industria (19-27 Σεπτεμβρίου 2025) πραγματοποίησε το Film Office της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με επικεφαλής την Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού Βίκυ Χατζηβασιλείου.

Έπειτα από την περσινή παρουσία της Κεντρικής Μακεδονίας στην κινηματογραφική διοργάνωση “Shooting Locations Marketplace 2024” στην Ισπανία -τη μοναδική συμμετοχή προορισμού από την Ελλάδα στη συγκεκριμένη αγορά, το Film Office ενισχύει την εξωστρέφεια της Κεντρικής Μακεδονίας ως ανταγωνιστικού κινηματογραφικού προορισμού διεθνώς και προβάλλει την περιοχή στις ισπανόφωνες οπτικοακουστικές αγορές, εντός και εκτός Ευρώπης.

«Στην πρώτη συμμετοχή του Film Office στην κινηματογραφική αγορά του Διεθνούς Φεστιβάλ του San Sebastian, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ήταν επίσημα προσκεκλημένη σε εκδήλωση δικτύωσης με χώρες της Ευρώπης και της Λατινικής Αμερικής, που διοργάνωσε το Basque Audiovisual, ο οπτικοακουστικός οργανισμός για την προώθηση και υποστήριξη παραγωγών της Χώρας των Βάσκων στην Ισπανία. Σε μια από τις πιο σημαντικές κινηματογραφικές διοργανώσεις της Ευρώπης, είχαμε την ευκαιρία να συναντηθούμε, μεταξύ άλλων, με τη Ruth Aristondo, επικεφαλής του Film Basque Country, τμήματος του Basque Audiovisual και να μάθουμε πώς η Χώρα των Βάσκων στηρίζει και προβάλλει πολλαπλά τον οπτικοακουστικό τομέα. Πώς μέσα από τον κινηματογράφο αναπτύσσονται συνεργασίες ανάμεσα σε όλες τις πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες στην περιοχή – από το σινεμά και τις καλές τέχνες μέχρι τη γαστρονομία και τον τουρισμό», δήλωσε η Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Βίκυ Χατζηβασιλείου.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του Film Office της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του San Sebastian, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις δικτύωσης με άλλα Film Commissions, επαγγελματίες, οπτικοακουστικούς φορείς και οργανισμούς από την Ευρώπη και τη Λατινική Αμερική, ενώ ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσίασαν οι δράσεις του φεστιβάλ στον τομέα της καινοτομίας και των νέων κινηματογραφικών τεχνολογιών, που απευθύνονται σε νεοφυείς επιχειρήσεις (start ups), οι οποίες δραστηριοποιούνται στον οπτικοακουστικό κλάδο.

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