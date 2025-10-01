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ΙΕΛΚΑ: Η Ελλάδα καταγράφει τον τέταρτο χαμηλότερο πληθωρισμό τροφίμων στην ΕΕ για το 2025
Ειδήσεις
13:16 - 01 Οκτ 2025

ΙΕΛΚΑ: Η Ελλάδα καταγράφει τον τέταρτο χαμηλότερο πληθωρισμό τροφίμων στην ΕΕ για το 2025

Reporter.gr Newsroom
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Ο πληθωρισμός στα τρόφιμα στην Ελλάδα για το οκτάμηνο του 2025 κατατάσσεται ως ο τέταρτος χαμηλότερος μεταξύ των 27 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), σύμφωνα με στοιχεία του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτών (ΙΕΛΚΑ). Επιπλέον, από το 2018 και ύστερα, η Ελλάδα διατηρεί κατά κανόνα πληθωρισμό τροφίμων χαμηλότερο από το μέσο όρο της ΕΕ.

Ο πληθωρισμός τροφίμων στην Ελλάδα καταγράφεται στο 2,6% σύμφωνα με τον εναρμονισμένο δείκτη καταναλωτή της Eurostat, ο οποίος αντικατοπτρίζει τη μεταβολή ανάμεσα στον Αύγουστο 2025 και τον Αύγουστο 2024. Συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση καταγράφει πληθωρισμό τροφίμων 3,9%. Η Ελλάδα καταγράφει τον συγκεκριμένο μήνα την 4η χαμηλότερη τιμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η υψηλότερη τιμή καταγράφεται στη Ρουμανία με 9,1% (η οποία υλοποίησε το προηγούμενο διάστημα αυξήσεις στους συντελεστές ΦΠΑ) και η χαμηλότερη στην Κύπρο με αποπληθωρισμό -2,3% η οποία εφαρμόζει το 2025 μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ σε αρκετά βασικά είδη.

Σημειώνεται ότι ο δείκτης της Eurostat αφορά όλα τα σημεία πώλησης τροφίμων και ποτών, δηλαδή εκτός των σουπερμάρκετ και τα μικρά μη ειδικευμένα πώλησης, παντοπωλεία, εξειδικευμένα καταστήματα, αρτοπωλεία, κρεοπωλεία, οπωροπωλεία, λαϊκές αγορές κλπ.

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Θα πρέπει να σημειωθεί ότι αυτή η τάση καταγράφεται σε γενικές τιμές διαχρονικά στις μετρήσεις της Eurostat. Συγκεκριμένα, από τον Ιανουάριο 2018 έως τον Αύγουστο 2025, σε διάστημα 92 μηνών, η Ελλάδα κατέγραψε χαμηλότερο πληθωρισμό τροφίμων από την Ευρωπαϊκή Ένωση τους 73 μήνες. Οι μόνες περιόδους στις οποίες φαίνεται ότι η Ελλάδα καταγράφει μεγαλύτερες πληθωριστικές πιέσεις στα τρόφιμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι η περίοδος από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο 2022 και από τον Οκτώβριο 2023 έως τον Ιούνιο 2024, πρόκειται για την περίοδο ανατιμήσεων στο Ελαιόλαδο, το οποίο στο ελληνικό καλάθι έχει πολύ μεγαλύτερη αναλογικά βαρύτητα. Από τον Οκτώβριο 2024 μέχρι σήμερα καταγράφονται χαμηλότεροι δείκτες στην Ελλάδα σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

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Όσον αφορά συγκεκριμένα στην τιμή του νωπού κρέατος και την τιμή νωπού βόειου κρέατος, στην Ελλάδα καταγράφεται πληθωρισμός 7,5% για το νωπό κρέας και 15,7% για το νωπό βόειο κρέας. Αν και οι τιμές αυτές είναι υψηλότερες από τον Ευρωπαϊκό Μέσο όρο, 4,5% και 11,8% αντίστοιχα, η Ελλάδα καταγράφει μία από τις χαμηλότερες επιδόσεις συγκριτικά με τις άλλες χώρες στο νωπό βόειο κρέας και βρίσκεται στην 10η θέση. Η Γαλλία καταγράφει την χαμηλότερη αύξηση με 6% ενώ η Ολλανδία την υψηλότερη αύξηση με 29,8%.

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Οι βασικοί λόγοι αύξησης τιμής του βόειου κρέατος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι:

  • Μείωση της παραγωγής / περιορισμοί στην προσφορά. Η παραγωγή βόειου κρέατος στην ΕΕ βρίσκεται σε πτωτική πορεία: το 2023 η ΕΕ παρήγαγε περίπου 6,4 εκατομμύρια τόνους βόειου και μοσχαρίσιου κρέατος, δηλαδή περίπου 3,8 % λιγότερο σε σχέση με το 2022.
  • Κόστη και πιέσεις στις εισροές. Οι αυξημένες τιμές ζωοτροφών, ενέργειας, μεταφορών και κανονιστικής συμμόρφωσης ανεβάζουν το κόστος εκτροφής και επεξεργασίας, το οποίο μετακυλίεται στις τελικές τιμές του βόειου κρέατος.
  • Μεταβολές στις εμπορικές ροές. Οι εξαγωγές βόειου κρέατος της ΕΕ έχουν αυξηθεί (ιδίως προς χώρες όπως η Τουρκία και η Αλγερία), ενώ η αύξηση των εισαγωγών παραμένει σχετικά περιορισμένη. Αυτό συμβάλλει στη διατήρηση υψηλών τιμών στην εσωτερική αγορά.

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Όσον αφορά στις υπόλοιπες υποκατηγορίες τροφίμων, η Ελλάδα καταγράφει χαμηλότερο πληθωρισμό από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο ψωμί και τα δημητριακά 1,0% έναντι 1,9%, στα γαλακτοκομικά 0,2% έναντι 4,6%, στα λίπη και έλαια -20,3% έναντι 6,0%, στα γλυκά 6,5% έναντι 7,5% στα λοιπά τρόφιμα 1,2% έναντι 1,3% και στα μη αλκοολούχα ποτά 6,4% έναντι 8,5%, ενώ καταγράφει υψηλότερο πληθωρισμό από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα φρούτα 19,2% έναντι 9,5% και στα λαχανικά 0,4% έναντι 0,3%.

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