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Κικίλιας: Ελλάδα και Κορέα μοιράζονται μια πολύ ισχυρή ναυτιλιακή σχέση
Πολιτική
09:47 - 02 Οκτ 2025

Κικίλιας: Ελλάδα και Κορέα μοιράζονται μια πολύ ισχυρή ναυτιλιακή σχέση

Reporter.gr Newsroom
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«Η Δημοκρατία της Κορέας και η Ελλάδα μοιράζονται μια πολύ ισχυρή ναυτιλιακή σχέση», τόνισε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, απευθύνοντας χαιρετισμό ως επίσημος προσκεκλημένος (Guest of Honor) στη δεξίωση για την εθνική εορτή της Κορέας, που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.
Ο κ. Κικίλιας ευχαρίστησε τον Πρέσβη, Juseong Lim, για την πρόσκληση, υπογραμμίζοντας ότι «δεν ξεχνάμε τους Έλληνες που έδωσαν τη ζωή τους στον πόλεμο της Κορέας (1950-53)», ενώ χαρακτήρισε «συγκινητική την παρουσία βετεράνων του πολέμου και των οικογενειών τους στην εκδήλωση».
Αναφερόμενος στη ναυτιλία, επισήμανε ότι «η ελληνόκτητη ναυτιλία - νούμερο ένα στον κόσμο - και οι Έλληνες πλοιοκτήτες, είναι πρώτοι σε παραγγελίες στα κορεατικά ναυπηγεία, που αποτελούν κορυφαία επιλογή, λόγω των διαχρονικά ποιοτικών υπηρεσιών τους». Παράλληλα, σημείωσε ότι η συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτικής και της επιχειρηματικής κοινότητας στην εκδήλωση «αποτελεί ένδειξη του υψηλού επιπέδου των σχέσεων και των δυνατοτήτων περαιτέρω συνεργασιών».
Καταλήγοντας, ο Υπουργός γνωστοποίησε την πρόθεσή του να επισκεφθεί σύντομα τη Δημοκρατία της Κορέας, «με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση των ναυτιλιακών δεσμών Ελλάδας- Κορέας».
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