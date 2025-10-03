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Κοτζιάς για κόμμα Τσίπρα: Ας το κάνει, να τελειώνουμε - Ο ΣΥΡΙΖΑ αδειάζει
Πολιτική
16:33 - 03 Οκτ 2025

Κοτζιάς για κόμμα Τσίπρα: Ας το κάνει, να τελειώνουμε - Ο ΣΥΡΙΖΑ αδειάζει

Reporter.gr Newsroom
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Συνέντευξη στον Αθήνα 9,84 παραχώρησε ο πρώην υπουργός Εξωτερικών και επικεφαλής της κίνησης «ΠΡΑΤΤΩ», Νίκος Κοτζιάς, μιλώντας για το επικείμενο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, την κρίση στην Αριστερά αλλά και καταθέτοντας αιχμηρές απόψεις για την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης.

Ο κ. Κοτζιάς καλούμενος να σχολιάσει το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, τον κάλεσε να ξεκαθαρίσει τις προθέσεις του τονίζοντας: «Αν ο Αλέξης Τσίπρας θέλει να κάνει κόμμα, ας το κάνει να τελειώνουμε, γιατί αυτή η στάση αναμονής κάνει κακό στον εαυτό του αλλά και στον ίδιο τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος αδειάζει. Υπάρχει κι ένας ενδοσυριζιακός εμφύλιος που με πονάει ως αριστερό, παρά το γεγονός ότι δεν υπήρξα ποτέ μέλος του ΣΥΡΙΖΑ».

Την ίδια στιγμή, υπογράμμισε την ανάγκη για τη δημιουργία ενός ευρύτερου προοδευτικού μετώπου μέσω «κοινής δράσης, κοινού φόρουμ και κοινής Κοινοβουλευτικής Ομάδας», ώστε να διευκολυνθεί, όπως είπε, μια κοινή εκλογική κάθοδος.

Ο πρώην υπουργός δεν δίστασε να ασκήσει κριτική στην ίδια την Αριστερά, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ο Τσίπρας ήταν εξαιρετικός πρωθυπουργός αλλά πολύ αδύνατος ως αρχηγός της αντιπολίτευσης. Ουδέποτε στο παρελθόν υπήρξε Αριστερά με τόσο λίγη ιστορική συνείδηση, μόρφωση και γνώση».

Εξωτερική πολιτική: Η Ελλάδα σε διεθνή απομόνωση

Ιδιαίτερα επικριτικός εμφανίστηκε ο Νίκος Κοτζιάς απέναντι στην κυβέρνηση για τη στάση της στις διεθνείς σχέσεις, ενώ υποστήριξε ότι τα τελευταία έξι χρόνια η χώρα έχει υποχωρήσει στον διεθνή στίβο: «Η Ελλάδα βρίσκεται σε διεθνή απομόνωση. Έχασε θέσεις στον διεθνή ορίζοντα, υποχώρησε, αδυνάτισε και έμεινε πίσω από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ».

Επιπλέον, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν διατηρεί σχέσεις εμπιστοσύνης με καμία από τις μεγάλες δυνάμεις, ενώ ακόμα και με τις ΗΠΑ η εικόνα δεν είναι θετική: «Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θεωρείται παραπανίσιος από την Ουάσινγκτον».

Πρέπει να υπερασπιστούμε τους Παλαιστίνιους

Αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο κ. Κοτζιάς τάχθηκε ξεκάθαρα υπέρ της αναγνώρισης του παλαιστινιακού κράτους: «Πρέπει να υπερασπιστούμε τους Παλαιστίνιους, όχι γιατί είμαστε εχθροί του Ισραήλ, αλλά επειδή υποστηρίζουμε το δίκαιο και πρέπει να εξασφαλίσουμε το δικαίωμα στη ζωή», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η πολιτική του Ισραήλ υπό τον Μπενιαμίν Νετανιάχου «τροφοδοτεί τη Χαμάς».

Σενάρια νέων κομμάτων από Σαμαρά και Καρυστιανού

Ο πρώην υπουργός αναφέρθηκε και στις διεργασίες στον χώρο της Δεξιάς. Για τον Αντώνη Σαμαρά εκτίμησε ότι ενδεχόμενη ίδρυση κόμματός του «θα στερήσει από τον Μητσοτάκη την τελευταία ελπίδα αυτοδυναμίας».

Αναφορικά με το σενάριο κόμματος του Καρυστιανού, σημείωσε ότι θα μπορούσε να προσελκύσει ψηφοφόρους, αλλά «το ζητούμενο είναι με ποια πρόσωπα και με ποια πολιτική θα πορευτεί».

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