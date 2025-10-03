Αυτοψία κλιμακίου του Υπ. Υποδομών στον ΒΟΑΚ για την πρόοδο των έργων βελτίωσης της οδικής ασφάλειας

Αυτοψία στα Χανιά πραγματοποίησε κλιμάκιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με επικεφαλής το Γενικό Γραμματέα Υποδομών, Δημήτριο Αναγνώπουλο, προκειμένου να παρακολουθήσει την πορεία των άμεσων μέτρων που εφαρμόζονται για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), έως ότου ολοκληρωθεί η κατασκευή του νέου αυτοκινητοδρόμου.

Συνολικά έχουν προγραμματιστεί παρεμβάσεις σε επτά τμήματα του δρόμου, μήκους 145 χιλιομέτρων, ανάλογα με την αναγκαιότητα και το βαθμό προτεραιότητας. Ήδη προχωρούν τα έργα στα τμήματα Κολυμπάρι – Χανιά και ΧΥΤΑ Ηρακλείου – Λινοπεράματα, τα οποία αναμένεται να ολοκληρωθούν μέσα στο 2025. Επιπλέον, έχουν δρομολογηθεί εργασίες στα τμήματα Χανιά – Γεωργιούπολη, Πετρές – Ατσιπόπουλο, Κίσσαμος – Κολυμπάρι, Ρέθυμνο – Γεροπόταμος και Γεροπόταμος – ΧΥΤΑ Ηρακλείου, με στόχο την ολοκλήρωσή τους έως το καλοκαίρι του 2026.

Όπως σημειώνει το υπουργείο, οι παρεμβάσεις σχεδιάστηκαν αξιοποιώντας θετικά παραδείγματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Ειδική αναφορά γίνεται στον οδικό άξονα Πάτρα – Πύργος, όπου αντίστοιχα μέτρα συνέβαλαν καθοριστικά στη μείωση των θανατηφόρων τροχαίων και των σοβαρών τραυματισμών.

Με την εφαρμογή των άμεσων μέτρων στον ΒΟΑΚ επιδιώκεται η μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων, η διατήρηση της λειτουργικότητας του δρόμου, η ομαλή κυκλοφορία κατά τη φάση των εργοταξιακών παρεμβάσεων και η ασφαλής διέλευση σε κόμβους, εισόδους και εξόδους.