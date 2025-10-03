Συναγερμός στο Βέλγιο: 15 drones πάνω από στρατιωτική βάση κοντά στα γερμανικά σύνορα

Συναγερμός σήμανε στο Βέλγιο αργά το βράδυ της Πέμπτης, όταν 15 drones εντοπίστηκαν να πετούν πάνω από τη στρατιωτική βάση του Έλσενμπορν, κοντά στα σύνορα με τη Γερμανία. Το περιστατικό προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση του Υπουργείου Άμυνας, το οποίο ξεκίνησε έρευνα για να διαπιστωθεί η προέλευση και ο σκοπός της πτήσης των μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Σύμφωνα με τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα VRT NWS, το γραφείο του υπουργού Άμυνας Θίο Φράνκεν επιβεβαίωσε την έναρξη έρευνας, μετά από αναφορές ότι τα drones πέρασαν πάνω από τη βάση και στη συνέχεια εισήλθαν στον γερμανικό εναέριο χώρο.

Ο ειδικός σε θέματα άμυνας Γενς Φράνσεν ανέφερε ότι τα drones εντοπίστηκαν αρχικά γύρω στη 1:45 π.μ. από την τοπική αστυνομία στη γερμανική πόλη Ντούρεν. «Πέρασαν πάνω από τη στρατιωτική μας βάση και εισήλθαν στη Γερμανία. Οι γερμανικές αρχές ενημέρωσαν το βελγικό Υπουργείο Άμυνας, αλλά αυτή η πληροφορία δεν φέρεται να διαβιβάστηκε εγκαίρως», σημείωσε.

Για την παρακολούθηση της δραστηριότητας αναπτύχθηκε και βελγικό δοκιμαστικό αεροσκάφος, το οποίο επιβεβαίωσε την παρουσία των drones. Παρά τις έρευνες, η ταυτότητα των χειριστών και η προέλευση των συσκευών παραμένουν άγνωστες.

Ο Φράνσεν χαρακτήρισε το περιστατικό «πολύ παράξενο», τονίζοντας ότι το Έλσενμπορν δεν έχει ιδιαίτερη στρατηγική σημασία σε σύγκριση με άλλες βάσεις, όπως το Μπρόγκελ, όπου φιλοξενούνται αμερικανικά πυρηνικά όπλα. «Όσο η προέλευση των drones παραμένει άγνωστη, είναι αδύνατο να εκτιμηθεί το κίνητρο πίσω από την πτήση τους», υπογράμμισε, επισημαίνοντας την ανάγκη για σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης και αναγνώρισης μικρών drones.

Το βελγικό Υπουργείο Άμυνας δεν έχει δώσει προς το παρόν περισσότερες λεπτομέρειες, αφήνοντας το περιστατικό να περιβάλλεται από ερωτήματα και ανησυχία.