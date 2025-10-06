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Πολάκης για παραίτηση Τσίπρα: Καλές θάλασσες… με την πέμπτη διάσπαση
Πολιτική
12:46 - 06 Οκτ 2025

Πολάκης για παραίτηση Τσίπρα: Καλές θάλασσες… με την πέμπτη διάσπαση

Reporter.gr Newsroom
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«Καλές θάλασσες με την 5η διάσπαση» ευχήθηκε ο Παύλος Πολάκης, σχολιάζοντας μέσω σχετικής του ανάρτησης την απόφαση Τσίπρα να παραιτηθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ.  

Μία σειρά από διαπιστώσεις διατύπωσε ο κ. Πολάκης με αφορμή την ανακοίνωση του Αλέξη Τσίπρα.

Ειδικότερα, έγραψε:

1) Άρα η συζήτηση δεν γινόταν «ερήμην»

2) Καλές θάλασσες λοιπόν …(με την 5η διασπαση ….)

3)Για να «συνταξιδέψουμε» και να ανατρέψουμε το καθεστώς Μητσοτάκη θέλει ΞΕΚΑΘΑΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ και γραμμή ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ! Μόνο έτσι πέφτει το καθεστώς διαφθοράς!

4)Το καράβι του ΣΥΡΙΖΑ τους έχει τους στόχους, έκανε και την πρόταση για την προοδευτική συνεργασία.

5)ΟΛΟΙ θα κριθούν στις πράξεις, όχι στις προθέσεις.

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