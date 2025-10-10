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Βορίδης για Βάρρα: Θα πω στην εξεταστική γιατί απολύθηκε - Υπέπεσε σε σοβαρό ατόπημα
Πολιτική
10:33 - 10 Οκτ 2025

Βορίδης για Βάρρα: Θα πω στην εξεταστική γιατί απολύθηκε - Υπέπεσε σε σοβαρό ατόπημα

Reporter.gr Newsroom
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Σαφείς αιχμές άφησε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός Μάκης Βορίδης σχετικά με την υπόθεση του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γρηγόρη Βάρρα, μιλώντας την Παρασκευή 10/10 στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ. Ο κ. Βορίδης δήλωσε πως «θα πει στην εξεταστική γιατί απολύθηκε ο κ. Βάρρας», τονίζοντας ότι εκείνος «υπέπεσε σε ένα πολύ σημαντικό ατόπημα».

«Η εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αναδεικνύει την πολυπλοκότητα των πραγμάτων», σημείωσε ο κ. Βορίδης, υπογραμμίζοντας ότι «ο κ. Βάρρας έκανε ένα πολύ σημαντικό ατόπημα».

Ο πρώην υπουργός ανέφερε πως όταν κληθεί στην επιτροπή, θα αποκαλύψει τα πραγματικά αίτια της απόλυσης του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ. «Κατά τη γνώμη μου έκανε ένα πολύ σημαντικό ατόπημα», επανέλαβε χαρακτηριστικά.

Απαντώντας στις αιτιάσεις του κ. Βάρρα, σύμφωνα με τις οποίες η απομάκρυνσή του από τη θέση του ήταν πολιτικά υποκινούμενη, ο κ. Βορίδης σχολίασε: «Πρέπει να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε ελέφαντες».

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι «η παραίτηση Βάρρα έγινε το 2020 και ο κ. Βάρρας καταγγέλλει το 2024», υπονοώντας ότι η χρονική απόσταση υπονομεύει την αξιοπιστία των καταγγελιών.

Ο κ. Βορίδης αναφέρθηκε και στη συμμετοχή εταιρειών στον επίμαχο διαγωνισμό επί υπουργίας του: «Στον διαγωνισμό που σηκώθηκε επί υπουργίας μου συμμετείχαν δύο εταιρείες, αυξάνοντας τον ανταγωνισμό», είπε, ενώ σχολίασε και τις αντιδράσεις από τη Neuropublic, την εταιρεία που «υποτίθεται ότι εκπροσωπώ εγώ»., ενώ πρόσθεσε: «Δεν προσκομίζεται καμία μαρτυρία, κανένα έγγραφο», επεσήμανε ο Μάκης Βορίδης.

Σημειώνεται ότι ο κ. Βάρρας έχει ισχυριστεί πως ο τότε υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκης Βορίδης ζήτησε την απομάκρυνσή του «προκειμένου να συνεχιστούν οι ανομίες» στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Για την απουσία Σαμαρά και τη συναίνεση στη ΝΔ

Αναφερόμενος στην απουσία του Αντώνη Σαμαρά από την εκδήλωση του Χρήστου Στυλιανίδη, ο κ. Βορίδης δήλωσε: «Δεν μπορώ να σχολιάσω την επιλογή Σαμαρά για τον λόγο που δεν παρευρέθηκε στην εκδήλωση».

Ωστόσο, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας επιστροφής του πρώην πρωθυπουργού στη Νέα Δημοκρατία, λέγοντας: «Είμαι υπέρ της μεγαλύτερης δυνατής συναίνεσης. Όσοι περισσότεροι στηρίζουν τις πολιτικές της κυβέρνησης, τόσο το καλύτερο».

Σε ερώτηση για το αν υπάρχει κόσμος που θα ακολουθήσει τον κ. Σαμαρά στην περίπτωση που ιδρύσει νέο κόμμα, ο κ. Βορίδης απάντησε: «Δεν νομίζω ότι η δεξιά ατζέντα της κυβέρνησης αφήνει χώρο».

«Ανακατανομή στο εσωτερικό της αριστεράς» η επιστροφή Τσίπρα

Τέλος, αναφερόμενος στην πιθανή επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην πολιτική σκηνή, ο κ. Βορίδης εκτίμησε ότι πρόκειται απλώς για εσωτερική αναδιάταξη στον χώρο της αριστεράς: «Η επιστροφή Τσίπρα είναι απλώς μία ανακατανομή στο εσωτερικό της αριστεράς», σημείωσε χαρακτηριστικά.

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