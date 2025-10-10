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ifo: Υπό ποιες προϋποθέσεις επιθυμούν οι Ουκρανοί πρόσφυγες να επιστρέψουν στη χώρα τους
Ειδήσεις
10:28 - 10 Οκτ 2025

ifo: Υπό ποιες προϋποθέσεις επιθυμούν οι Ουκρανοί πρόσφυγες να επιστρέψουν στη χώρα τους

Reporter.gr Newsroom
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Οι πρόσφυγες από την Ουκρανία συνδέουν την επιστροφή τους στην πατρίδα κυρίως με την έκβαση του πολέμου, τις εγγυήσεις ασφάλειας και τις πολιτικές μεταρρυθμίσεις.

Αυτό δείχνει μια νέα έρευνα του Ινστιτούτου ifo για τους Ουκρανούς πρόσφυγες στην Ευρώπη. Σχεδόν ένας στους δύο Ουκρανούς πρόσφυγες δηλώνει πρόθυμος να επιστρέψει, εάν η Ουκρανία αποκαταστήσει τα σύνορα του 1991, εξασφαλίσει εγγυήσεις ασφάλειας μέσω ένταξης στο ΝΑΤΟ, αποκτήσει προοπτική ένταξης στην ΕΕ, βελτιωθούν οι συνθήκες στην αγορά εργασίας και καταπολεμηθεί η διαφθορά. Χωρίς καμία από αυτές τις προϋποθέσεις, μόλις το 3% των Ουκρανών προσφύγων δηλώνει πρόθυμο να επιστρέψει.

«Η πλήρης εδαφική ακεραιότητα και οι αξιόπιστες εγγυήσεις ασφάλειας αποτελούν τις βασικές προϋποθέσεις για την επιστροφή των Ουκρανών προσφύγων. Οι οικονομικοί παράγοντες παίζουν μικρότερο ρόλο στην προθυμία επιστροφής», αναφέρει η ερευνήτρια του ifo, Ιβόν Γκίζινγκ.

Η πιθανότητα επιστροφής αυξάνεται κατά 10,8 ποσοστιαίες μονάδες εάν η Ουκρανία επαναφέρει τα σύνορα του 1991. Η ένταξη στο ΝΑΤΟ, με τις αντίστοιχες εγγυήσεις ασφάλειας, θα αύξανε το ποσοστό κατά 7,1 μονάδες. Η απελευθέρωση μέρους των κατεχόμενων εδαφών θα προσέθετε 6,8 μονάδες. Οι καλές προοπτικές στην αγορά εργασίας έχουν μικρότερη σημασία (επιπλέον 4,1 ποσοστιαίες μονάδες). Η προοπτική ένταξης στην ΕΕ και η μείωση της διαφθοράς στην Ουκρανία είναι επίσης λιγότερο καθοριστικοί παράγοντες (επιπλέον 3 ποσοστιαίες μονάδες αντίστοιχα).

«Το μεταπολεμικό σενάριο θα καθορίσει αν εκατομμύρια πρόσφυγες θα επιστρέψουν ή θα παραμείνουν μόνιμα στο εξωτερικό. Αυτό είναι κρίσιμης σημασίας για το οικονομικό και δημογραφικό μέλλον της Ουκρανίας», δηλώνει ο Πάνου Πούτβααρα, διευθυντής του Κέντρου Μετανάστευσης και Αναπτυξιακής Οικονομίας του ifo. «Ακόμη κι αν η Ουκρανία δεν καταφέρει να απελευθερώσει τα κατεχόμενα εδάφη, αξιόπιστες εγγυήσεις ασφάλειας, η προοπτική ένταξης στην ΕΕ και θεσμικές μεταρρυθμίσεις για την καταπολέμηση της διαφθοράς, σε συνδυασμό με θετική οικονομική ανάπτυξη, θα μπορούσαν να ενθαρρύνουν περίπου το 30% των προσφύγων να επιστρέψουν.»

Η μελέτη βασίζεται σε έρευνα 2.543 Ουκρανών προσφύγων σε 30 ευρωπαϊκές χώρες.

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