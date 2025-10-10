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Η κυβέρνηση κατηγορεί ΠΑΣΟΚ για παραποίηση δηλώσεων - Ο Μαρινάκης διαψεύδει ευθύνες Βορίδη
Πολιτική
15:10 - 10 Οκτ 2025

Η κυβέρνηση κατηγορεί ΠΑΣΟΚ για παραποίηση δηλώσεων - Ο Μαρινάκης διαψεύδει ευθύνες Βορίδη

Reporter.gr Newsroom
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Κυβερνητικές πηγές κατηγορούν το ΠΑΣΟΚ για παραποίηση δηλώσεων και διαστρέβλωση της αλήθειας, σημειώνοντας ότι αυτός ο τρόπος επικοινωνίας έχει γίνει κανόνας για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Το τελευταίο περιστατικό αφορά τη συνέντευξη του εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ, Κ. Τσουκαλά, ο οποίος υποστήριξε ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Μάκης Μαρινάκης, δήλωσε πως «ο κ. Βορίδης έχει πολιτική ευθύνη», κάτι που σύμφωνα με την κυβέρνηση δεν ειπώθηκε ποτέ.

Όπως τονίζουν, στις επίσημες δηλώσεις του, ο Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι δεν υπήρξε καμία παρέμβαση ή συγκάλυψη από το Μέγαρο Μαξίμου και ότι η όποια πολιτική διαφωνία δεν συνιστά ποινική ή αποκλειστική πολιτική ευθύνη του υπουργού Βορίδη. Παράλληλα τόνισε ότι η εφαρμογή των σχετικών μέτρων ήταν σύμφωνα με νομικές προβλέψεις και προηγούμενες διοικητικές εισηγήσεις, χωρίς να επιρρίπτονται ευθύνες στον ίδιο.

Πιο αναλυτικά οι κυβερνητικές πηγές αναφέρουν: «Η διαρκής χρήση μεθόδων “κοπτοραπτικής” και η διαστρέβλωση της αλήθειας από το ΠΑΣΟΚ, εξηγούν σε μεγάλο βαθμό γιατί έχει “κολλήσει η βελόνα”, όπως καταμαρτυρούν ακόμα και στελέχη του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τελευταίο δείγμα χρήση “κοπτοραπτικής” ήταν η σημερινή συνέντευξη του εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ κ. Τσουκαλά στον τηλεοπτικό σταθμό Σκάι όπου ισχυρίσθηκε ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε πως “ο κ. Βορίδης έχει πολιτική ευθύνη”, κάτι που δεν ειπώθηκε ποτέ από τον κ. Μαρινάκη κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Μάλιστα ο κ. Τσουκαλάς εν γνώσει του διαστρέβλωσε την δήλωση του κ. Μαρινάκη συμπληρώνοντας ότι “μόνο έτσι μπορεί να εξηγηθεί η φράση του για αποκλειστική ευθύνη”».

Και συμπληρώνουν: «Επειδή η παραποίηση της αλήθειας, ελλείψει σοβαρού πολιτικού λόγου, έχει γίνει πλέον κανόνας στο ΠΑΣΟΚ, παραθέτουμε τα σχετικά αποσπάσματα των δηλώσεων του κυβερνητικού εκπροσώπου, όπου προκύπτει ότι ουδέποτε ο κ. Μαρινάκης μίλησε για πολιτική ευθύνη του κ. Βορίδη:

“Είναι γνωστή η διαφωνία σε πολιτικό επίπεδο μεταξύ του κ. Βάρρα και του κ. Βορίδη. Δεν είναι κάτι καινούριο. Δεν γίναμε σοφότεροι. Το μόνο το οποίο επιβεβαίωσε και η κατάθεση του κ. Βάρρα, μεταξύ όλων των άλλων καταθέσεων που περίμενε και η Αντιπολίτευση «στη γωνία» για να εργαλειοποιήσει, είναι ότι και ο κ. Βάρρας και όλοι οι υπόλοιποι οι οποίοι κατέθεσαν, επιβεβαίωσαν ότι δεν υπήρξε καμία παρέμβαση Μαξίμου και καμία διάθεση συγκάλυψης από πλευράς Μαξίμου. Αυτό δεν σημαίνει ότι με δεδομένη αυτή την πολιτική διαφωνία – διαφοροποίηση, περιγράφεται η οποιαδήποτε ποινική ευθύνη του κ. Βορίδη, ένα αφήγημα το οποίο προσπαθούσε μετ’ επιτάσεως να χτίσει το προηγούμενο χρονικό διάστημα η Αντιπολίτευση, χωρίς το παραμικρό στοιχείο. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Η θέση μας δεν αλλάζει ως προς την υποτιθέμενη ποινική ευθύνη του κ. Βορίδη, η οποία δεν προέκυπτε από κανένα απολύτως στοιχείο”.

“Τώρα, ως προς την ευθύνη του κ. Βορίδη, αν θέλετε να με ρωτήσετε κάτι συγκεκριμένο, γιατί αν έχει ευθύνη ο κ. Βορίδης που εφάρμοσε κάτι το οποίο προβλεπόταν, ήδη, νομικά και του εισηγήθηκε η σχετική διοίκηση, που προϋπήρχε από την προηγούμενη κυβέρνηση, αυτό είναι μια κουβέντα που νομίζω ξεπερνάει τον κ. Βορίδη και έχει να κάνει συνολικά με την ύπαρξη και τη συνέχιση τήρησης της τεχνικής λύσης. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι δίκαιο αυτό το οποίο συνέβαινε για πάρα πολλά χρόνια και «κληρονόμησε» ο κ. Βορίδης, υπό την ανάγκη να πληρωθούν οι αγρότες, να μεταφράζεται σε αποκλειστική πολιτική ευθύνη του Μάκη Βορίδη. Ως προς τις ποινικές ευθύνες, ναι, ήμουν σαφής και νομίζω ήταν σαφής και η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας και τα ίδια τα δεδομένα, όσο κι αν προσπάθησε η αντιπολίτευση να τα διαστρεβλώσει”».

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