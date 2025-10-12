Χατζηδάκης: Τα μνημεία των ηρώων δεν είναι χώροι για διαμαρτυρίες

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, δήλωσε ότι έμεινε «κατάπληκτος με τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης» σχετικά με την απόφαση της κυβέρνησης για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, με αφορμή την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι.

Ο κ. Χατζηδάκης τόνισε ότι το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη δημιουργήθηκε για να τιμά τη μνήμη των ηρώων και όχι για διαμαρτυρίες, προσθέτοντας ότι όποιος θέλει να διαδηλώσει έχει όλο το υπόλοιπο κέντρο της Αθήνας ή την υπόλοιπη Ελλάδα για να το κάνει.

Ακόμα, επισήμανε ότι η συντήρηση και η προστασία του μνημείου ανήκουν στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ενώ τα μέτρα τάξης στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και κατέληξε ότι δεν πρέπει να βλέπει κανείς αντιδημοκρατικές τάσεις σε αυτή την πρωτοβουλία.

Στην τοποθέτησή του, ο Χατζηδάκης σημείωσε:

«Είναι τα μνημεία, όπως αυτό του Αγνώστου Στρατιώτη, τόπος για κάθε είδους διαμαρτυρία; Η απάντηση για εμάς είναι ξεκάθαρη και είναι όχι! Το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη δημιουργήθηκε για να τιμούμε τη μνήμη όλων των ηρώων μας που θυσιάστηκαν για την πατρίδα και την ελευθερία μας. Κι όχι για να φιλοξενεί κάθε λογής διαμαρτυρίες.

Όποιος θέλει να διαδηλώνει, να διαμαρτύρεται, να διοργανώνει εκδηλώσεις έχει σχεδόν όλη την υπόλοιπη Ελλάδα για να το κάνει! Είναι ανάγκη κάθε λογής διαμαρτυρίες να διοργανώνονται σε ένα ιερό μνημείο της χώρας; Και όποιος θέλει να διαμαρτύρεται στο κέντρο της πόλης έχει στη διάθεσή του όλο το υπόλοιπο κέντρο της Πρωτεύουσας για να το κάνει, με βάση τις προβλέψεις του Συντάγματος και των νόμων, αλλά και όλη την υπόλοιπη Πλατεία Συντάγματος! Πρέπει ντε και καλά οι διαμαρτυρίες να διοργανώνονται πάνω στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη;

Περίμενε κανείς η σχετική πρωτοβουλία του Κυριάκου Μητσοτάκη να συγκέντρωνε την αποδοχή όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Άλλωστε σε όλες τις χώρες της Ευρώπης και του κόσμου είναι αδιανόητο να γίνονται τέτοιες εκδηλώσεις πάνω και δίπλα σε αντίστοιχα μνημεία τιμής των ηρώων τους. Κι όμως τα κόμματα της αντιπολίτευσης και κάθε λογής αναλυτές ξεκίνησαν να βλέπουν δήθεν αντιδημοκρατικές τάσεις της κυβέρνησης πίσω από αυτή την πρωτοβουλία. Είναι δυνατόν, λένε, να ανατίθεται στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας η συντήρηση, η προστασία και η καθαριότητα του Μνημείου; Σε ποιον δηλαδή θα έπρεπε να ανατεθεί, αν όχι στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, που είναι άμεσα συνδεδεμένο τόσο με τις Ένοπλες Δυνάμεις και τους εθνικούς τους αγώνες όσο και με την Προεδρική Φρουρά; Επίσης, για τα μέτρα τάξης αρμόδιο είναι προφανώς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, όπως συμβαίνει σε όλες τις περιπτώσεις.

Είμαι κατάπληκτος από τις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης και ορισμένων αναλυτών. Περίμενα να δείξουν περισσότερη αυτοσυγκράτηση και λιγότερο κομματικό φανατισμό. Περιμένουμε, όμως, αντίστοιχα να τοποθετηθούν ξεκάθαρα και όσοι δεν χάνουν κάθε ευκαιρία για να κάνουν επίδειξη των… πατριωτικών τους αισθημάτων. Ή μήπως γι’ αυτούς άραγε δεν είναι τίποτα πατριωτικό όταν το κάνει η κυβέρνηση; Θα το μάθουμε σύντομα!».