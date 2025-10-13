Πλεύρης: Πρέπει να βοηθάμε τους πραγματικούς πρόσφυγες με αυστηρό έλεγχο των παράνομων ροών

Την ανάγκη για μια ρεαλιστική και ισορροπημένη μεταναστευτική πολιτική, που θα συνδυάζει την προστασία των πραγματικών προσφύγων με τον αυστηρό έλεγχο των παράνομων ροών, υπογράμμισε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, κατά την ομιλία του στην 9η Σύνοδο Βιωσιμότητας του Economist για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Μεσόγειο, που πραγματοποιήθηκε στο Καβούρι.

Ο υπουργός επεσήμανε ότι, εφόσον υπάρχουν προβλήματα όπως πόλεμοι ή κλιματική αλλαγή, «το σημαντικό είναι να βοηθήσουμε τους ανθρώπους στις εστίες τους». Παράλληλα, σημείωσε ότι το 70% των μεταναστευτικών ροών προς την Ελλάδα στο πρώτο διάστημα του καλοκαιριού προέρχονταν από χώρες χωρίς προσφυγικό προφίλ ή επιπτώσεις από την κλιματική κρίση, γεγονός που –όπως είπε– δείχνει ότι χρησιμοποιείται καταχρηστικά η προσφυγική ιδιότητα.

Αναφερόμενος στο προφίλ των αφικνούμενων, ο κ. Πλεύρης τόνισε ότι το 85% των μεταναστών που έφτασαν το 2025 στην Ελλάδα ήταν άνδρες ηλικίας 17-25 ετών, επισημαίνοντας ότι «σε περιπτώσεις πολέμου ή φυσικών καταστροφών, πρώτα φεύγουν οι οικογένειες».

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι πρέπει να υπάρξει σκληρή αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης, χωρίς να πλήττονται οι πραγματικοί πρόσφυγες, υπενθυμίζοντας ότι η παράνομη παραμονή στη χώρα έχει πλέον ποινικοποιηθεί. Παράλληλα, ανέφερε ότι για όσους έχουν νόμιμο καθεστώς θα πρέπει να υπάρχουν μηχανισμοί ένταξης στην αγορά εργασίας, επισημαίνοντας ότι «η Ελλάδα τα επόμενα χρόνια θα χρειαστεί 200.000 εργαζόμενους» σε τομείς με έλλειψη προσωπικού.

«Η πολιτική μας πρέπει να βασίζεται σε έναν μεγάλο φράχτη που θα αποτρέπει την παράνομη μετανάστευση, αλλά και σε μια πόρτα που θα παραμένει ανοιχτή για όσους έχουν πραγματική ανάγκη», είπε χαρακτηριστικά, προαναγγέλλοντας την κατάθεση νομοσχεδίου για τη νόμιμη μετανάστευση.

Στο ίδιο πάνελ, ο Αλεξάντερ Στούτζμαν, αντιπρόσωπος της Ε.Ε. στη Δυτική Όχθη και τη Λωρίδα της Γάζας, αναφέρθηκε στην απελευθέρωση των ομήρων της Χαμάς, χαρακτηρίζοντας τη μέρα «ευτυχισμένη», ενώ έκανε λόγο για την ανάγκη μακροπρόθεσμης ειρήνης και αποκατάστασης των υποδομών στη Γάζα, όπου «δεν υπάρχει καθόλου νερό, υγιεινή ή βασικές υπηρεσίες».

Ο Τζάστιν Μάντι, συνιδρυτής του Mapping Pathways for Security, τόνισε από την πλευρά του τη σημασία του ψύχραιμου λόγου και της αποφυγής λαϊκισμού στη διαχείριση του μεταναστευτικού. «Ο ανθρωπισμός είναι σημαντικός», είπε, «αλλά πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι στον τρόπο που τον εφαρμόζουμε».