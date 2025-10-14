Γερουλάνος για τον προϋπολογισμό 2026: Η Ελλάδα παραμένει εφιάλτης για την επιχειρηματικότητα

Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ και Βουλευτής Α’ Αθηνών, Παύλος Γερουλάνος, αναφέρθηκε εκτενώς κατά τη συζήτηση του προσχεδίου του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026 στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, εξηγώντας γιατί η Συντήρηση δεν μπορεί να φέρει ανάπτυξη στη χώρα, τονίζοντας τον εφιάλτη της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και περιγράφοντας τον τρόπο που το ΠΑΣΟΚ θέλει να απελευθερώσει τις δημιουργικές δυνάμεις του τόπου.

«Ποτέ άλλοτε μία κυβέρνηση, έχοντας ξοδέψει τόσα δισεκατομμύρια σε τόσο λίγο χρόνο δεν άφησε μικρότερο αποτύπωμα στη χώρα», σημείωσε ο κ. Γερουλάνος, επικεντρώνοντας στην αποτυχία αλλαγής του παραγωγικού, κοινωνικού και διοικητικού μοντέλου της χώρας, παρά τα 100 δισ. ευρώ που είχε στη διάθεσή της η Κυβέρνηση.

Η αποτυχία αυτή συνοδεύτηκε από αλαζονεία, πρόσθεσε ο κ. Γερουλάνος, που τύφλωσε την κυβέρνηση και την εμπόδισε να δει την πραγματικότητα όταν το ΠΑΣΟΚ και οικονομικοί παράγοντες της χώρας την προειδοποιούσαν εδώ και χρόνια για την αποτυχία διαχείρισης του Ταμείου Ανάκαμψης: «Διαβάζω τώρα στο Κυβερνητικό ρεπορτάζ: Έκτακτες συσκέψεις στο Μέγαρο Μαξίμου που «αποφάσισε να ασχοληθεί εντατικά με τις εκκρεμότητες» του Ταμείου Ανάκαμψης. Γιατί; Διότι συνειδητοποιεί ότι σε ένα χρόνο πρέπει να κάνει ό,τι δεν έκανε σε τέσσερα».

«Αλλά το χειρότερο», υπογράμμισε, «είναι ότι έχει βασίσει κάθε ελπίδα υλοποίησης αυτού του προϋπολογισμού σε μία πρόβλεψη έκρηξης επενδύσεων και απορροφητικότητας πόρων που ποτέ δεν πέτυχε και ποτέ δεν πρόκειται να πετύχει». Παρέθεσε συγκεκριμένα στοιχεία: το 2022 ο προϋπολογισμός προέβλεπε αύξηση επενδύσεων 21,9% και τελικά σημειώθηκε μόλις 11,7%, το 2023 η πρόβλεψη ήταν 15,5% και το αποτέλεσμα μόλις 6,6%, ενώ το 2024 προέβλεπε 15,1% και είχαμε μόλις 4,5%, λιγότερο από το ένα τρίτο.

«Και ξαφνικά, ως δια μαγείας η Κυβέρνηση περιμένει ότι οι επενδύσεις θα αυξηθούν 10,2% για να πετύχει ρυθμό ανάπτυξης το 2026 στο 2,4%. Και το στηρίζει αυτό στην παραδοχή ότι θα καταφέρει να απορροφήσει κάθε ευρώ από τους υπόλοιπους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Να προσγειωθούμε λίγο στην πραγματικότητα;», ρώτησε απευθυνόμενος προς την κυβερνητική πλειοψηφία.

Ο κ. Γερουλάνος έθεσε, επίσης, το κρίσιμο ερώτημα: «Γιατί μιλάμε σήμερα μόνο για 2,4% ανάπτυξη όταν ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης, ως αντιπολίτευση, έλεγε ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να έχει ανάπτυξη 4% το χρόνο για μία δεκαετία και ευρωπαίοι αξιωματούχοι λένε και φέτος ακόμα ότι θα μπορούσαμε να τρέχουμε με 6%;».

«Για ένα λόγο», εξήγησε, «διότι τα χρήματα δεν φτάνουν στην κοινωνία. Πάνε σε λίγα χέρια και από τα λίγα χέρια φεύγουν για να επενδυθούν στο εξωτερικό. Ελάχιστα αξιοποιούνται για να ενεργοποιήσουν πλουτοπαραγωγικές πηγές της χώρας που σήμερα μένουν αδρανείς. Ελάχιστα αξιοποιούνται από επιχειρηματίες που μπορούν να πολλαπλασιάσουν πλούτο στις τοπικές κοινωνίες. Δηλαδή τοπικούς μικρομεσαίους επιχειρηματίες».

Ένας βασικός λόγος για όλα αυτά, όπως τόνισε ο κ. Γερουλάνος, είναι ότι «μετά από 6 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας η Ελλάδα παραμένει εφιάλτης επιχειρηματικότητας», κάνοντας αναφορά στην ετήσια έκθεση TMF Group, που τοποθετεί την Ελλάδα πρώτη μεταξύ 79 χωρών στον παγκόσμιο δείκτη πολυπλοκότητας στην επιχειρηματικότητα.

«Με λίγα λόγια: Είναι εφιάλτης να ξεκινάς μία επιχείρηση στην Ελλάδα. Και αυτός ο εφιάλτης γίνεται χειρότερος. Όλα σε εμποδίζουν: Από την απουσία σχεδίου και την λειτουργία του κράτους μέχρι το φορολογικό λαβύρινθο και την πολυδιαφημιζόμενη ψηφιοποίηση. Ακόμα και αυτή αντί να βοηθήσει, τώρα καθηλώνει. Και όλα αυτά πριν κάποιος αποκλειστεί από τις άρρωστες τράπεζες στις οποίες ο κ. Μητσοτάκης εμπιστεύτηκε όλη την χρηματοδότηση της ανάπτυξης. Ατελείωτες διαδικασίες για να καταλήξει κανείς σε αυτό που όλοι ξέρουμε…: «Παρακαλώ δείτε κάποιον στο Μέγαρο Μαξίμου». Με τέτοιο κλίμα επιχειρηματικότητας πώς θα γίνουν επενδύσεις στην Ελλάδα;».

Ο Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ επισήμανε ότι τώρα που και το Ταμείο Ανάκαμψης τελειώνει, «ένα είναι το ερώτημα που κατατρέχει τους πάντες στην αγορά: Τι θα γίνει όταν τελειώσουν και αυτά τα χρήματα; Πώς θα πυροδοτήσουμε τις επενδύσεις μετά το 2026;» και εξήγησε ότι η απάντηση του ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στο τι θα κάναμε διαφορετικά με το Ταμείο Ανάκαμψης.

Στη συνέχεια ανέφερε ότι μια σύγχρονη σοσιαλιστική κυβέρνηση θα εξασφάλιζε «καλύτερο σχεδιασμό, ισχυρότερη απορρόφηση, δικαιότερη κατανομή, μεγαλύτερο εσωτερικός πολλαπλασιαστή, ταχύτερη εθνική ανάπτυξη».

Έθεσε, επίσης, το κομβικό ζήτημα της δημοκρατικής συμμετοχής για την αποτελεσματικότητα: «Όλα αυτά απαιτούν όμως κάτι το οποίο δεν μπορεί να χωνέψει καμία Συντηρητική Κυβέρνηση. Περισσότερη Δημοκρατία. Διότι για να κάνεις αυτή τη δουλειά, για να μοιράσεις πλούτο σε περισσότερους, πρέπει να εμπιστευτείς μικρότερους παίκτες. Και για να το κάνεις αυτό πρέπει να τους μοιράσεις περισσότερη εξουσία. Η εμβάθυνση της Δημοκρατίας, αποτελεί για εμάς ακρογωνιαίο λίθο και της αποτελεσματικότητας απορρόφησης και της απελευθέρωσης της επιχειρηματικότητας. Ενώ αν σήμερα κάτι κολλήσει στο Μαξίμου, τίποτα δεν το ξεκολλάει. Για τη Νέα Δημοκρατία, η Δημοκρατία αποτελεί τροχοπέδη της ανάπτυξης. Και έτσι, η εμβάθυνση της Δημοκρατίας πέθανε στον βωμό της αποτελεσματικότητας. Και η αποτελεσματικότητα στον βωμό του συγκεντρωτισμού».

Ολοκλήρωσε την ομιλία του αναφερόμενος στην «αντιπαράθεση Δημοκρατίας και Αποτελεσματικότητας» τα τελευταία χρόνια: «Θυμάμαι όταν κατέβηκα στις εκλογές για Δήμαρχος Αθηναίων άκουσα το Κώστα Μπακογιάννη να λέει «Άσπρη Γάτα, Μαύρη Γάτα, δεν έχει σημασία, φτάνει να πιάνει ποντίκια». Αλλά την ίδια περίοδο, άκουσα να λέει το ίδιο ο κ. Μητσοτάκης. Και κατάλαβα ότι η φράση δεν ήταν αυτοδιοικητικό τέχνασμα. Είναι οικογενειακό δόγμα. «Η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί σήμερα», έλεγε τον Σεπτέμβριο του 2018 ο κ. Μητσοτάκης, «δεν ζητά «αριστερές» ή «δεξιές» λύσεις. Ζητά λύσεις που θα φέρουν αποτέλεσμα». Βαθιά συντηρητικά λόγια. Γιατί κρύβουν μία ιστορική και αδυσώπητη μανία για εξουσία. Και από τον Ντενγκ Σιάο-Πινγκ, που την είπε πρώτος, και από τους μιμητές του. Ο δήθεν «άχρωμος» Δήμαρχος με όλη την Κυβέρνηση πλάι του αντί να απογειώσει την Αθήνα, πνίγηκε στην Πανεπιστημίου. Ο δε πρωθυπουργός, μετά τον πρώτο χρόνο διακυβέρνησης γράφει ιστορία με τις αποτυχίες του. Και αυτός ο προϋπολογισμός θα είναι ακόμα ένας κρίκος στην αλυσίδα της αποτυχίας. Ελπίζουμε ο τελευταίος. Πότε θα το καταλάβουμε επιτέλους; Ή θα τελειώσουμε με το υπερσυγκεντρωτικό κράτος, ή το υπερσυγκεντρωτικό κράτος θα μας τελειώσει».