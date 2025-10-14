Κατέρρευσαν οι τιμές πετρελαίου: «Η προσφορά ξεπερνά τη ζήτηση» προειδοποιεί ο IEA

Οι τιμές του πετρελαίου ανέτρεψαν τα αρχικά τους κέρδη και υποχώρησαν την Τρίτη, εν μέσω αβεβαιότητας για τις εμπορικές εντάσεις μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας, και καθώς ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA) ανέφερε ότι προσφορά αυξάνεται πολύ γρηγορότερα από τη ζήτηση.

Η παγκόσμια αγορά πετρελαίου αντιμετωπίζει ακόμη μεγαλύτερο πλεόνασμα την επόμενη χρονιά, έως και 4 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα (bpd), καθώς οι παραγωγοί του OPEC+ και οι σύμμαχοί τους αυξάνουν την παραγωγή ενώ η ζήτηση παραμένει αδύναμη, όπως προβλέπει ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA) σε ανακοίνωσή του την Τρίτη 14/10.

Στο πλαίσιο αυτό το μεσημέρι της Τρίτης, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Brent υποχώρησαν κατά 2,34%, στα 61,83 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate (WTI) έπεσε κατά 2,43 στα 58,054δολάρια. Και τα δύο συμβόλαια βρίσκονταν κοντά σε χαμηλά πενταμήνου. Στην προηγούμενη συνεδρία, το Brent έκλεισε 0,9% υψηλότερα και το WTI ενισχύθηκε κατά 1%.

Η πιο πρόσφατη εκτίμηση του IEA, που συμβουλεύει τις βιομηχανικές χώρες, αυξάνει την πρόβλεψη για το πλεόνασμα του 2026 από περίπου 3,3 εκατ. bpd που είχε δώσει τον προηγούμενο μήνα. Ένα πλεόνασμα 4 εκατ. bpd αντιστοιχεί σχεδόν στο 4% της παγκόσμιας ζήτησης και είναι σημαντικά μεγαλύτερο από τις προβλέψεις άλλων αναλυτών.

Το OPEC+ προσθέτει περισσότερο αργό στην αγορά, αφού ο Οργανισμός Πετρελαιοεξαγωγικών Χωρών, η Ρωσία και άλλοι σύμμαχοι αποφάσισαν να μειώσουν κάποιες περικοπές παραγωγής πιο γρήγορα από ό,τι είχε προγραμματιστεί. Η επιπλέον προσφορά εντείνει τις ανησυχίες για πλεόνασμα και πιέζει τις τιμές του πετρελαίου φέτος.

IEA αυξάνει εκτίμηση προσφοράς, μειώνει πρόβλεψη ζήτησης

Σύμφωνα με τον IEA, η προσφορά αυξάνεται πολύ γρηγορότερα από τη ζήτηση. Φέτος, η προσφορά αναμένεται να αυξηθεί κατά 3 εκατ. bpd, έναντι 2,7 εκατ. bpd προηγουμένως. Την επόμενη χρονιά, η προσφορά θα αυξηθεί κατά ακόμη 2,4 εκατ. bpd, σύμφωνα με τον οργανισμό.

Παράλληλα, ο IEA μείωσε την πρόβλεψή του για την αύξηση της παγκόσμιας ζήτησης φέτος στα 710.000 bpd, δηλαδή κατά 30.000 bpd λιγότερο από την προηγούμενη εκτίμηση, επικαλούμενος δυσχερέστερο οικονομικό περιβάλλον. «Η κατανάλωση πετρελαίου θα παραμείνει περιορισμένη μέχρι τα τέλη του 2025 και το 2026, με ετήσια αύξηση γύρω στα 700.000 βαρέλια την ημέρα και για τις δύο χρονιές», αναφέρει η μηνιαία έκθεση του IEA.

«Αυτό είναι πολύ κάτω από τις ιστορικές τάσεις, καθώς το δυσμενές μακροοικονομικό περιβάλλον και η ηλεκτροδότηση των μεταφορών οδηγούν σε σημαντική επιβράδυνση της αύξησης της κατανάλωσης πετρελαίου».

Ο IEA έχει επισημάνει επανειλημμένα ότι η παγκόσμια αγορά φαίνονται τάσεις υπερπροσφοράς. Στην έκθεση της Τρίτης, τονίζει ότι η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου τον Σεπτέμβριο αυξήθηκε κατά 5,6 εκατ. bpd σε σύγκριση με πέρυσι, με το OPEC+ να αντιστοιχεί σε 3,1 εκατ. bpd της αύξησης.

Σε ένδειξη της πρόσθετης προσφοράς, ο IEA ανέφερε ότι ο όγκος πετρελαίου που μεταφέρεται δια θαλάσσης τον Σεπτέμβριο αυξήθηκε κατά 102 εκατ. βαρέλια, η μεγαλύτερη αύξηση από την πανδημία COVID-19, εν μέρει λόγω της αυξημένης παραγωγής στη Μέση Ανατολή.

Εκτός από το OPEC+, η αύξηση της προσφοράς το 2026 θα προέλθει και από άλλους παραγωγούς, όπως οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Βραζιλία και η Γουιάνα.

Οι προβλέψεις ζήτησης του IEA βρίσκονται στο χαμηλότερο εύρος της αγοράς, καθώς ο οργανισμός αναμένει ταχύτερη μετάβαση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε σύγκριση με άλλους φορείς, όπως το OPEC.

Στον αντίποδα, ο OPEC διατήρησε τη Δευτέρα την πρόβλεψή του ότι η ζήτηση θα αυξηθεί κατά 1,3 εκατ. bpd φέτος, σχεδόν διπλάσια από τον ρυθμό που προβλέπει ο IEA, και δήλωσε ότι η παγκόσμια οικονομία πηγαίνει καλά.

Απώλειες για φυσικό αέριο - Νέο «άλμα» για τον χρυσό

Την ίδια στιγμή, το φυσικό αέριο καταγράφει απώλειες, με τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το Νοέμβριο να παρουσιάζονται αποδυναμωμένα κατά 1,415% στα 31,905 δολάρια η μεγαβατώρα.

Όσον αφορά στα εμπορεύματα, ο χρυσός συνεχίζει να κινείται ανοδικά κατά 0,38% στα 4.150,12 δολάρια η ουγγιά σημειώνοντας νέο ρεκόρ, το ασήμι μετά την χθεσινή εκτόξευση του παρουσιάζει μικρές απώλειες 0,01% στα 50,413 δολάρια η ουγγιά και ο χαλκός με σημαντικές απώλειες κατά 3,08% και βρίσκεται στα 4,9853 δολάρια η ουγγιά.

Τέλος, στα νομίσματα, το αμερικανικό δολάριο ανεβαίνει κατά 0,17% σε σχέση με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1,1551 δολάριο ανά ευρώ. Σε σύγκριση με τη βρετανική λίρα, το αμερικανικό δολάριο εμφανίζεται ενισχυμένο κατά 0,49% με την ισοτιμία να βρίσκεται στο 1,327 δολάριο ανά στερλίνα. Η στερλίνα, με τη σειρά της, εμφανίζεται αποδυναμωμένη κατά 0,332% συγκριτικά με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στη 0,8706 βρετανική λίρα ανά ευρώ.