ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Βορίδης: Ανοικτό «παράθυρο» της πλειοψηφίας για συζήτηση προτάσεων της αντιπολίτευσης χωρίς 50 υπογραφές
Πολιτική
19:15 - 15 Ιουν 2026

Βορίδης: Ανοικτό «παράθυρο» της πλειοψηφίας για συζήτηση προτάσεων της αντιπολίτευσης χωρίς 50 υπογραφές

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο η κοινοβουλευτική πλειοψηφία να διευκολύνει τη συζήτηση προτάσεων της αντιπολίτευσης που δεν συγκεντρώνουν τον απαιτούμενο αριθμό υπογραφών ο πρόεδρος της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος, Μάκης Βορίδης, κατά την πρώτη συνεδρίαση του οργάνου.

Όπως ανέφερε, η διαδικασία θα βασίζεται κανονικά στην αρχή των 50 υπογραφών, προϋπόθεση που, σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής και το Σύνταγμα, απαιτείται για να εισαχθούν προς συζήτηση προτάσεις αναθεώρησης. Μέχρι στιγμής, όπως σημειώθηκε, το όριο αυτό έχει καλυφθεί από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.

Ωστόσο, ο κ. Βορίδης σημείωσε ότι εφόσον η κοινοβουλευτική πλειοψηφία κρίνει πως υπάρχουν προτάσεις της αντιπολίτευσης με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, οι οποίες δεν καταφέρνουν να συγκεντρώσουν τις απαιτούμενες υπογραφές, θα μπορεί η ίδια η πλειοψηφία να «συμπληρώνει» τις 50 υπογραφές, ώστε να καθίσταται δυνατή η συζήτησή τους στην επιτροπή.

«Εάν κρίνει η κοινοβουλευτική πλειοψηφία, η οποία διαθέτει τις 50 υπογραφές, ότι υπάρχει πρόσθετο ενδιαφέρον σε προτάσεις της αντιπολίτευσης που δεν μπορούν να συγκεντρώσουν τον απαιτούμενο αριθμό, θα μπορούμε να συνεννοηθούμε ώστε να προστεθούν οι υπογραφές και να γίνει η συζήτηση», ανέφερε χαρακτηριστικά, διευκρινίζοντας ότι στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι θα ακούγονται όλες οι σοβαρές πολιτικές προτάσεις.

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Επιτροπής υπογράμμισε ότι η πρόβλεψη των 50 υπογραφών δεν είναι τυπική αλλά ουσιαστική, καθώς αποσκοπεί στο να διασφαλίζεται ότι κάθε πρόταση αναθεώρησης διαθέτει ένα ελάχιστο επίπεδο πολιτικής υποστήριξης και σοβαρότητας. Για τον λόγο αυτό, όπως είπε, δεν θα εισάγονται προς συζήτηση μεμονωμένες προτάσεις που δεν πληρούν τη συγκεκριμένη προϋπόθεση.

Οργάνωση και λειτουργία της Επιτροπής

Κατά την ίδια συνεδρίαση εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία το πλαίσιο λειτουργίας της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος, μετά από εισήγηση του προέδρου της, το οποίο προβλέπει σειρά οργανωτικών και διαδικαστικών ρυθμίσεων.

Συγκεκριμένα:

  1. Οι συνεδριάσεις θα είναι δημόσιες και θα μεταδίδονται απευθείας από το κανάλι της Βουλής.
  2. Τα μέλη της Επιτροπής δεν θα λαμβάνουν αποζημίωση για τη συμμετοχή τους.
  3. Τα πρακτικά θα διανέμονται ηλεκτρονικά στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες.
  4. Η διανομή εισερχόμενων εγγράφων θα γίνεται επίσης ηλεκτρονικά, μετά την ανακοίνωσή τους στη συνεδρίαση.
  5. Οι κοινοβουλευτικές ομάδες θα ορίσουν γενικούς και ειδικούς εισηγητές καθώς και αγορητές για την καλύτερη οργάνωση της συζήτησης.
  6. Η Επιτροπή θα συνεδριάζει τρεις φορές την εβδομάδα (Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη), με διάρκεια 3 έως 5 ώρες ανά συνεδρίαση.
  7. Ο χρόνος ομιλίας ορίζεται στα 20 λεπτά για γενικούς εισηγητές και ειδικούς αγορητές, 15 λεπτά για ειδικούς εισηγητές και 10 λεπτά για τα υπόλοιπα μέλη, ενώ στη δευτερολογία ο χρόνος θα μειώνεται στο μισό.

Ο κ. Βορίδης εισηγήθηκε επίσης και έγινε αποδεκτό να πραγματοποιηθούν 15 συνεδριάσεις της Επιτροπής από τις 16 Ιουνίου έως τις 15 Ιουλίου, με την τελική έκθεση να πρέπει να παραδοθεί έως τις 10 Αυγούστου, στο πλαίσιο της δίμηνης προθεσμίας που έχει δοθεί. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι το χρονοδιάγραμμα μπορεί να προσαρμοστεί εφόσον υπάρξει ανάγκη, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «δεν είναι γραμμένο στην πλάκα του Μωυσή».

Η ατζέντα της πρώτης συνεδρίασης

Για την επόμενη συνεδρίαση της Τρίτης, η Επιτροπή θα εξετάσει την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση των άρθρων 5, 5Α, 14 και 15 του Συντάγματος, τα οποία αφορούν μεταξύ άλλων την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας, το δικαίωμα στην πληροφόρηση, την ελευθερία του Τύπου και τη ρύθμιση των μέσων ενημέρωσης.

Η πρόταση περιλαμβάνει:

  1. Ρύθμιση για την τεχνητή νοημοσύνη, με την πρόβλεψη ότι πρέπει να υπηρετεί την ελευθερία του ατόμου και την κοινωνική ευημερία, με στόχο τη μείωση κινδύνων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της.
  2. Επικαιροποίηση των άρθρων για την ελευθερία της έκφρασης, με διεύρυνση της προστασίας σε σύγχρονα μέσα ενημέρωσης και απλοποίηση παλαιών διατυπώσεων.
  3. Ενίσχυση της προστασίας των δημοσιογράφων, μεταξύ άλλων και έναντι πιθανών πιέσεων από εργοδότες.
  4. Η διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγματος συνεχίζεται με στόχο τη διαμόρφωση ενός νέου πλαισίου διαβούλευσης και επεξεργασίας προτάσεων, σε μια κοινοβουλευτική επιτροπή που αναμένεται να συνεδριάζει εντατικά το επόμενο διάστημα.
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πρόεδρος της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος εξελέγη ο Βορίδης
Ειδήσεις

Πρόεδρος της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος εξελέγη ο Βορίδης

Μπακογιάννη για αναθεώρηση Συντάγματος: «Όχι σε όλα σημαίνει θεσμικό αδιέξοδο»
Πολιτική

Μπακογιάννη για αναθεώρηση Συντάγματος: «Όχι σε όλα σημαίνει θεσμικό αδιέξοδο»

Αυλαία για την αναθεώρηση του Συντάγματος: Συγκρότηση Επιτροπής με 42 μέλη
Πολιτική

Αυλαία για την αναθεώρηση του Συντάγματος: Συγκρότηση Επιτροπής με 42 μέλη

Βορίδης κατά Σαμαρά: Η Τουρκία αντιδρά επειδή η Ελλάδα ασκεί ενεργή εξωτερική πολιτική
Πολιτική

Βορίδης κατά Σαμαρά: Η Τουρκία αντιδρά επειδή η Ελλάδα ασκεί ενεργή εξωτερική πολιτική

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
15/06/2026 - 21:08

Μακρόν σε Τραμπ: Νέα ένταση για φόρο στις Big Tech - Απειλές δασμών στα γαλλικά κρασιά

Magazino
15/06/2026 - 21:00

Το παράδοξο της αυστηρής ανατροφής: Πώς οι σκληρές τιμωρίες «εκπαιδεύουν» τα παιδιά να λένε ψέματα

Οικονομία
15/06/2026 - 20:37

Μαρκόπουλος: Δεν προβλέπεται να δοθεί 13η σύνταξη και 13ος μισθός στους δημόσιους υπάλληλους

Ειδήσεις
15/06/2026 - 20:32

Τραμπ από G7: Ανοιχτό το Ορμούζ μέχρι την Παρασκευή – Διαψεύδει πληρωμή τελών στο Ιράν

Πολιτική
15/06/2026 - 20:20

Δημοσκόπηση Alco: Μονοψήφια διαφορά ΝΔ - ΕΛΑΣ, τρίτο το ΠΑΣΟΚ - Το 77% αμφισβητεί την κυβέρνηση

Χρηματιστήρια
15/06/2026 - 20:08

Ευρωαγορές: Σε «πανηγυρικούς» ρυθμούς κινήθηκαν οι συνεδριάσεις μετά την συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν

Αναλύσεις
15/06/2026 - 19:57

S&P: Αξιολόγηση «BBB+» στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών

Οικονομία
15/06/2026 - 19:50

Πιερρακάκης: Νομοθετική παρέμβαση άμεσα για να μην αποκλείεται κανένα παιδί από παροχές

Εμπορεύματα
15/06/2026 - 19:35

Πετρέλαιο: Πτώση 5% μετά τη συμφωνία – «Ανακούφιση» στις αγορές, όχι τέλος της κρίσης

Πολιτική
15/06/2026 - 19:15

Βορίδης: Ανοικτό «παράθυρο» της πλειοψηφίας για συζήτηση προτάσεων της αντιπολίτευσης χωρίς 50 υπογραφές

Ανακοινώσεις
15/06/2026 - 18:56

Austriacard: O N. Λύκος μεταβίβασε το ποσοστό του στην Dai Nippon Printing

Ειδήσεις
15/06/2026 - 18:55

ΔΝΤ: Η ανάπτυξη παραμένει ανθεκτική παρά τον πόλεμο και τον πληθωρισμό

Πολιτική
15/06/2026 - 18:54

Κατρίνης: Αμήχανη η σιωπή της κυβέρνησης για την αμυντική συνεργασία Τουρκίας-Γαλλίας

Ανακοινώσεις
15/06/2026 - 18:52

Euronext Athens: Προωθεί την εισαγωγή της Attica Πολυκαταστήματα στην Κύρια Αγορά

Ειδήσεις
15/06/2026 - 18:50

Διπλές εκλογές το 2027 ανακοίνωσε ο Παλαιστίνιος πρόεδρος

Πολιτική
15/06/2026 - 18:48

Φλωρίδης και Παπαστεργίου για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό της Δικαιοσύνης: Ποια έργα έχουν γίνει

Τεχνολογία
15/06/2026 - 18:46

BEYOND 2026: Η καινοτομία συναντά την αγορά στο μεγαλύτερο τεχνολογικό ραντεβού της ΝΑ Ευρώπης

Ειδήσεις
15/06/2026 - 18:39

UBS: Η συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν περιορίζει την πίεση για αύξηση επιτοκίων

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
15/06/2026 - 18:35

Η HELLENiQ ENERGY επεκτείνει τη στρατηγική συνεργασία της με τη Chevron και στο «Block 10»

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
15/06/2026 - 18:31

ΕΦΕΤ: Ανάκληση φιλέτου καπνιστής πέστροφας, λόγω παρουσίας του παθογόνου μικροοργανισμού Listeria monocytogenes

Ειδήσεις
15/06/2026 - 18:30

Τέλος ο Αταμάν από τον Παναθηναϊκό, μεγάλος στόχος ο Ομπράντοβιτς

Επιχειρήσεις
15/06/2026 - 18:27

Mega deal στα αμερικανικά media: Η Fox εξαγοράζει την Roku έναντι $22 δισ.

Ειδήσεις
15/06/2026 - 18:23

Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ για την παράταση καθαρισμού και δήλωσης οικοπέδων έως τις 22 Ιουνίου 2026

Ειδήσεις
15/06/2026 - 18:18

Οικουμενικό Πατριαρχείο: «Βέβηλη και απαράδεκτη» η επίθεση στη Λαύρα του Κιέβου

Πολιτική
15/06/2026 - 18:13

Αποστολάκη: Η κυβέρνηση ως αμέτοχος παρατηρητής των εξοντωτικών αυξήσεων στα ασφάλιστρα υγείας

Πολιτική
15/06/2026 - 18:04

Διετής απολογισμός Θεοδωρικάκου: Επενδύσεις 2,5 δισ. ευρώ και 15.000 νέες θέσεις εργασίας

Σχόλια Αγοράς
15/06/2026 - 17:59

Χρηματιστήριο: Νέο υψηλό 17 ετών - Ράλι για τράπεζες και Aegean

Ειδήσεις
15/06/2026 - 17:57

Ισραήλ: «Αντάρτικο» Σμότριτς-Μπεν Γκβιρ κατά της συμφωνίας ΗΠΑ – Ιράν

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
15/06/2026 - 17:56

Με μια στάση στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά γινόμαστε εθελοντές αιμοδότες και δότες μυελού των οστών 

Ειδήσεις
15/06/2026 - 17:50

Σε εξέλιξη πυρκαγιά στην Αχαΐα - 48 πυροσβέστες επιχειρούν στο σημείο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ