Βορίδης: Ανοικτό «παράθυρο» της πλειοψηφίας για συζήτηση προτάσεων της αντιπολίτευσης χωρίς 50 υπογραφές

Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο η κοινοβουλευτική πλειοψηφία να διευκολύνει τη συζήτηση προτάσεων της αντιπολίτευσης που δεν συγκεντρώνουν τον απαιτούμενο αριθμό υπογραφών ο πρόεδρος της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος, Μάκης Βορίδης, κατά την πρώτη συνεδρίαση του οργάνου.

Όπως ανέφερε, η διαδικασία θα βασίζεται κανονικά στην αρχή των 50 υπογραφών, προϋπόθεση που, σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής και το Σύνταγμα, απαιτείται για να εισαχθούν προς συζήτηση προτάσεις αναθεώρησης. Μέχρι στιγμής, όπως σημειώθηκε, το όριο αυτό έχει καλυφθεί από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.

Ωστόσο, ο κ. Βορίδης σημείωσε ότι εφόσον η κοινοβουλευτική πλειοψηφία κρίνει πως υπάρχουν προτάσεις της αντιπολίτευσης με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, οι οποίες δεν καταφέρνουν να συγκεντρώσουν τις απαιτούμενες υπογραφές, θα μπορεί η ίδια η πλειοψηφία να «συμπληρώνει» τις 50 υπογραφές, ώστε να καθίσταται δυνατή η συζήτησή τους στην επιτροπή.

«Εάν κρίνει η κοινοβουλευτική πλειοψηφία, η οποία διαθέτει τις 50 υπογραφές, ότι υπάρχει πρόσθετο ενδιαφέρον σε προτάσεις της αντιπολίτευσης που δεν μπορούν να συγκεντρώσουν τον απαιτούμενο αριθμό, θα μπορούμε να συνεννοηθούμε ώστε να προστεθούν οι υπογραφές και να γίνει η συζήτηση», ανέφερε χαρακτηριστικά, διευκρινίζοντας ότι στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι θα ακούγονται όλες οι σοβαρές πολιτικές προτάσεις.

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Επιτροπής υπογράμμισε ότι η πρόβλεψη των 50 υπογραφών δεν είναι τυπική αλλά ουσιαστική, καθώς αποσκοπεί στο να διασφαλίζεται ότι κάθε πρόταση αναθεώρησης διαθέτει ένα ελάχιστο επίπεδο πολιτικής υποστήριξης και σοβαρότητας. Για τον λόγο αυτό, όπως είπε, δεν θα εισάγονται προς συζήτηση μεμονωμένες προτάσεις που δεν πληρούν τη συγκεκριμένη προϋπόθεση.

Οργάνωση και λειτουργία της Επιτροπής

Κατά την ίδια συνεδρίαση εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία το πλαίσιο λειτουργίας της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος, μετά από εισήγηση του προέδρου της, το οποίο προβλέπει σειρά οργανωτικών και διαδικαστικών ρυθμίσεων.

Συγκεκριμένα:

Οι συνεδριάσεις θα είναι δημόσιες και θα μεταδίδονται απευθείας από το κανάλι της Βουλής. Τα μέλη της Επιτροπής δεν θα λαμβάνουν αποζημίωση για τη συμμετοχή τους. Τα πρακτικά θα διανέμονται ηλεκτρονικά στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες. Η διανομή εισερχόμενων εγγράφων θα γίνεται επίσης ηλεκτρονικά, μετά την ανακοίνωσή τους στη συνεδρίαση. Οι κοινοβουλευτικές ομάδες θα ορίσουν γενικούς και ειδικούς εισηγητές καθώς και αγορητές για την καλύτερη οργάνωση της συζήτησης. Η Επιτροπή θα συνεδριάζει τρεις φορές την εβδομάδα (Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη), με διάρκεια 3 έως 5 ώρες ανά συνεδρίαση. Ο χρόνος ομιλίας ορίζεται στα 20 λεπτά για γενικούς εισηγητές και ειδικούς αγορητές, 15 λεπτά για ειδικούς εισηγητές και 10 λεπτά για τα υπόλοιπα μέλη, ενώ στη δευτερολογία ο χρόνος θα μειώνεται στο μισό.

Ο κ. Βορίδης εισηγήθηκε επίσης και έγινε αποδεκτό να πραγματοποιηθούν 15 συνεδριάσεις της Επιτροπής από τις 16 Ιουνίου έως τις 15 Ιουλίου, με την τελική έκθεση να πρέπει να παραδοθεί έως τις 10 Αυγούστου, στο πλαίσιο της δίμηνης προθεσμίας που έχει δοθεί. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι το χρονοδιάγραμμα μπορεί να προσαρμοστεί εφόσον υπάρξει ανάγκη, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «δεν είναι γραμμένο στην πλάκα του Μωυσή».

Η ατζέντα της πρώτης συνεδρίασης

Για την επόμενη συνεδρίαση της Τρίτης, η Επιτροπή θα εξετάσει την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση των άρθρων 5, 5Α, 14 και 15 του Συντάγματος, τα οποία αφορούν μεταξύ άλλων την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας, το δικαίωμα στην πληροφόρηση, την ελευθερία του Τύπου και τη ρύθμιση των μέσων ενημέρωσης.

Η πρόταση περιλαμβάνει: