Γκίκας: Πέντε άξονες για βιώσιμη ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα στη ναυτιλία

Ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Στέφανος Γκίκας, συμμετείχε και απηύθυνε χαιρετισμό στην έναρξη της Ετήσιας Συνόδου Κορυφής του European Shortsea Network (ESN), η οποία φέτος πραγματοποιήθηκε με θέμα «Περπατώντας σε μια Νέα Εποχή». Η διοργάνωση έγινε από το Shortsea Promotion Center Ελλάδας (SPC Greece), με αφορμή την ανάληψη από τη χώρα μας της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μικρών Αποστάσεων.

Το ESN αποτελεί το βασικό ευρωπαϊκό φορέα συνεργασίας για την προώθηση και ανάπτυξη της ναυτιλίας μικρών αποστάσεων, καθώς και για την ενσωμάτωσή της στην αλυσίδα των διατροπικών μεταφορών (συνδυασμός θαλάσσιων, χερσαίων και σιδηροδρομικών μέσων). Ιδρύθηκε το 2000 και λειτουργεί ως δίκτυο συντονισμού και ανταλλαγής πληροφοριών ανάμεσα στα Εθνικά Κέντρα Προώθησης (Shortsea Promotion Centers – SPC) των κρατών-μελών της Ευρώπης.

Το SPC Greece είναι ιδρυτικό μέλος του ESN και λειτουργεί υπό την Ένωση Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων (ΕΕΝΜΑ). Από τον Ιανουάριο του 2025, η Ελλάδα έχει αναλάβει την προεδρία του δικτύου για δύο χρόνια (2025-2027), με Πρόεδρο και Συντονιστή το Χαράλαμπο Σημαντώνη, Πρόεδρο της ΕΕΝΜΑ. Στο πλαίσιο της ελληνικής προεδρίας, το SPC Greece διοργάνωσε τη φετινή σύνοδο με στόχο την ανάδειξη της σημασίας των διατροπικών μεταφορών, που συνδυάζουν πλοία, λιμάνια, logistics, φορτηγά και τρένα, καθώς και την προώθηση των πολιτικών της ΕΕ για τη μετατόπιση των εμπορευματικών ροών προς τη ναυτιλία μικρών αποστάσεων, ως βιώσιμη και αποτελεσματική εναλλακτική λύση στις οδικές μεταφορές.

Απευθυνόμενος στην υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, στον Πρόεδρο της ΕΕΝΜΑ, Χαράλαμπο Σημαντώνη, στα μέλη του Δ.Σ., στους εκπροσώπους φορέων, οργανισμών και ευρωπαϊκών κέντρων, ο κ. Γκίκας παρουσίασε τους πυλώνες της στρατηγικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Όπως ανέφερε, «εργαζόμαστε με συνέπεια και στρατηγική για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, την επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης και τη στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης του ναυτιλιακού κλάδου, αξιοποιώντας όλους τους διαθέσιμους πόρους, από τα ευρωπαϊκά ή εθνικά χρηματοδοτικά εργαλεία».

Σύμφωνα με τον υφυπουργό, οι δράσεις του Υπουργείου στηρίζονται σε πέντε βασικούς άξονες:

Βελτίωση των λιμενικών υποδομών και προώθηση του «πρασινίσματος» των λιμανιών μέσω της εφαρμογής του συστήματος cold ironing (ηλεκτροδότηση πλοίων από ξηρά). Ψηφιοποίηση και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής. Ανανέωση και εκσυγχρονισμός του στόλου της επιβατηγού ναυτιλίας, αλλά και άλλων κατηγοριών πλοίων. Πράσινη μετάβαση της ναυτιλίας, με τη διευκρίνιση ότι αυτή «δεν πρέπει να γίνει εις βάρος της ανταγωνιστικότητας της ναυτιλίας σε όλα τα επίπεδα». Εκσυγχρονισμός της ναυτικής εκπαίδευσης και προσέλκυση νέων στο ναυτικό επάγγελμα, ώστε να ενισχυθεί η ναυτική παράδοση και το ανθρώπινο δυναμικό του κλάδου.

Αναφερόμενος στο ζήτημα της νησιωτικότητας, ο κ. Γκίκας υπογράμμισε ότι το Υπουργείο καταβάλλει συστηματική προσπάθεια για την αναγνώρισή της ως βασικής ευρωπαϊκής πολιτικής συνιστώσας. Επεσήμανε πως στόχος της ελληνικής πλευράς είναι, κατά την επόμενη προγραμματική περίοδο 2028-2034, η «Νησιωτικότητα» να αποτελέσει παράγοντα καθορισμού των Τομεακών Προγραμμάτων, με τη δημιουργία ξεχωριστού Τομεακού Προγράμματος για τα ευρωπαϊκά νησιά. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε: «Τα νησιά δεν είναι μειονέκτημα, είναι πλεονέκτημα για μια χώρα».

Κλείνοντας την ομιλία του, ο υφυπουργός αναφέρθηκε στην ανάγκη ενίσχυσης της ναυτιλίας μικρών αποστάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπενθύμισε πως, σύμφωνα με πρόσφατη δήλωση του Επιτρόπου Τζιτζικώστα, πρόκειται να διπλασιαστούν οι ευρωπαϊκοί πόροι που διατίθενται για τον τομέα των μεταφορών, κάτι που χαρακτήρισε «πολύ σημαντική εξέλιξη». Ωστόσο, τόνισε ότι οι ευρωπαϊκές στρατηγικές χρηματοδότησης θα πρέπει να περιλάβουν ρητά και τη ναυτιλία μικρών αποστάσεων, καθώς και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του ναυτιλιακού τομέα, οι οποίες μέχρι σήμερα δεν είχαν πρόσβαση σε αντίστοιχα προγράμματα στήριξης.