ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΣΥΡΙΖΑ: Συμπαράσταση στους φοιτητές του ΕΜΠ - Η κυβέρνηση Μητσοτάκη βυθίζεται στην καταστολή
Πολιτική
17:28 - 15 Οκτ 2025

ΣΥΡΙΖΑ: Συμπαράσταση στους φοιτητές του ΕΜΠ - Η κυβέρνηση Μητσοτάκη βυθίζεται στην καταστολή

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εξέφρασε την αμέριστη συμπαράστασή του στους 15 φοιτητές της Αρχιτεκτονικής Σχολής του ΕΜΠ που συνελήφθησαν τα ξημερώματα της Τρίτης 14 Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια κατάληψης που αποφασίστηκε από τον Φοιτητικό Σύλλογο.

Στην ανακοίνωσή του, το κόμμα καταγγέλλει την εισβολή των ΜΑΤ στο Πολυτεχνείο και τη σύλληψη όχι μόνο των φοιτητών, αλλά και δικηγόρων και αλληλέγγυων που βρέθηκαν αργότερα στη ΓΑΔΑ.

«Τα ξημερώματα της Τρίτης 14 Οκτωβρίου, ημέρα γενικής απεργίας, δυνάμεις των ΜΑΤ εισέβαλλαν στο ΕΜΠ και συνέλαβαν 15 φοιτητές και φοιτήτριες που συμμετείχαν σε κατάληψη ύστερα από απόφαση της γενικής συνέλευσης του Φοιτητικού Συλλόγου της Αρχιτεκτονικής Σχολής. Οι φοιτητές διαμαρτύρονται για τις διαγραφές φοιτητών, για τα πειθαρχικά μέτρα κατά φοιτητών και εργαζομένων στα πανεπιστήμια, για την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σε ανακοίνωσή του.

«Η Αστυνομία, με προφανή εντολή της πολιτικής ηγεσίας, δεν σταμάτησε εκεί: συνέλαβε και κράτησε επί ώρες και φοιτητές και δικηγόρους που συγκεντρώθηκαν στη ΓΑΔΑ νωρίς το πρωί της Τρίτης σε ένδειξη συμπαράστασης και αλληλεγγύης. Οι 15 φοιτητές/τριες της Αρχιτεκτονικής αφέθηκαν ελεύθεροι το απόγευμα της Τρίτης, με κατηγορίες πλημμεληματικού χαρακτήρα», επισημαίνει, τονίζοντας πως «η κυβέρνηση Μητσοτάκη δείχνει, καταρρέοντας, το αποκρουστικό πλην γνωστό πρόσωπο κάθε κυβέρνησης της Δεξιάς: της καταστολής, της επίθεσης και της δίωξης ενάντια σε όποιον αντιδρά στα σχέδιά της».

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καλεί την κυβέρνηση να μην επιμείνει άλλο στον αυταρχικό της κατήφορο και δηλώνει την αμέριστη συμπαράστασή του στους διωκόμενους φοιτητές», καταλήγει η ανακοίνωση.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Δυναμική παρουσία της Europa στην έκθεση «Ελληνικό Αλουμίνιο 2025»
Επιχειρήσεις

Δυναμική παρουσία της Europa στην έκθεση «Ελληνικό Αλουμίνιο 2025»

Κατρίνης: Η Νέα Δημοκρατία είναι δύναμη απορρύθμισης, όχι σταθερότητας
Πολιτική

Κατρίνης: Η Νέα Δημοκρατία είναι δύναμη απορρύθμισης, όχι σταθερότητας

ΔΝΤ: Μείωση στο 130,2% του ΑΕΠ το ελληνικό χρέος το 2030 - Πρωτογενές πλεόνασμα 2,3% το 2026
Οικονομία

ΔΝΤ: Μείωση στο 130,2% του ΑΕΠ το ελληνικό χρέος το 2030 - Πρωτογενές πλεόνασμα 2,3% το 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

«Μάχη» για την Ακρόπολη και τα μνημεία: Στα «χαρακώματα» κυβέρνηση και αντιπολίτευση για το νέο μοντέλο διαχείρισης
Πολιτική

«Μάχη» για την Ακρόπολη και τα μνημεία: Στα «χαρακώματα» κυβέρνηση και αντιπολίτευση για το νέο μοντέλο διαχείρισης

Πειραιάς: Συνελήφθη πλοίαρχος για παρατυπίες στη μεταφορά υγραερίου
Ειδήσεις

Πειραιάς: Συνελήφθη πλοίαρχος για παρατυπίες στη μεταφορά υγραερίου

ΣΥΡΙΖΑ: Μετά το φιάσκο των 72 δόσεων, ένας εξωδικαστικός που δεν λύνει το πρόβλημα
Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: Μετά το φιάσκο των 72 δόσεων, ένας εξωδικαστικός που δεν λύνει το πρόβλημα

ΣΥΡΙΖΑ εναντίον Στουρνάρα: Είμαστε υπέρ της δίκαιης «τρέλας» για την καταβολή 13ης σύνταξης
Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ εναντίον Στουρνάρα: Είμαστε υπέρ της δίκαιης «τρέλας» για την καταβολή 13ης σύνταξης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
02/08/2026 - 16:22

Σύγκρουση δύο ελικοπτέρων που επιχειρούσαν στη φωτιά στην Ψάθα - Δεν υπάρχουν ανθρώπινες απώλειες

Οικονομία
02/08/2026 - 15:45

Πιερρακάκης: Μόνιμες φοροελαφρύνσεις στη ΔΕΘ - Στο επίκεντρο οι ελεύθεροι επαγγελματίες

Αναλύσεις
02/08/2026 - 15:15

Η σκακιέρα της νέας εποχής στο Χρηματιστήριο Αθηνών - «Βασίλισσα» η Metlen

Ειδήσεις
02/08/2026 - 12:38

Οι περισσότεροι μετανάστες έφυγαν από τη Θέουτα: Οι μαρτυρίες, η κριτική της Ευρώπης και η απάντηση Σάντσεθ

Πολιτική
02/08/2026 - 11:55

ΠΑΣΟΚ: Ο Πρωθυπουργός ισχυρίζεται πως επένδυσε στην Πολιτική Προστασία, το αποτέλεσμα δεν τον δικαιώνει

Ειδήσεις
02/08/2026 - 11:48

Κυκλώνει τα Μέγαρα πυρκαγιά – Διαδοχικά 112 και στην Κεφαλονιά

Ειδήσεις
02/08/2026 - 11:18

Κρίση απασχόλησης της Gen Z στην Ινδία - Οργισμένη νεολαία στους δρόμους

Πολιτική
02/08/2026 - 10:54

Γεραπετρίτης, Διαμαντοπούλου και Χριστοδουλάκης διαψεύδουν δημοσίευμα για δήθεν δείπνο «συγκυβέρνησης»

Πολιτική
02/08/2026 - 10:25

Μητσοτάκης για φωτιές: H ένταση των φαινομένων ξεπερνά κάθε ανθρώπινο σχεδιασμό

Ειδήσεις
02/08/2026 - 10:20

Ο Τραμπ ανακάλεσε τη σχεδιαζόμενη επίθεση κατά του Ιράν, επικαλούμενος διπλωματική πρόοδο

Ανεμοδείκτης
02/08/2026 - 09:36

Βουτιά στο... χάος

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
02/08/2026 - 09:21

Τα ηλεκτρικά αλλάζουν τις συνήθειες των αγοραστών - Τη διαφορά κάνει η γρήγορη φόρτιση

Πολιτική
01/08/2026 - 22:00

Τσουκαλάς: Ποιο είναι το περιεχόμενο και τα ανταλλάγματα της αδιαφανούς «συμφωνίας κυρίων» με τις ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις;

Ειδήσεις
01/08/2026 - 21:30

WSJ: Πώς η OpenAI έχασε τα «πρωτεία» στην τεχνητή νοημοσύνη από την Anthropic

Ειδήσεις
01/08/2026 - 21:00

NY Times: Fact-checking των ισχυρισμών Τραμπ – Το πραγματικό κόστος του πολέμου για τις ΗΠΑ

Πολιτική
01/08/2026 - 20:30

Τσουκαλάς: Η ΕΛΑΣ κάνει «light αντιπολίτευση» στη ΝΔ και μονομέτωπο απέναντι στο ΠΑΣΟΚ

Ειδήσεις
01/08/2026 - 19:40

Ανεξέλεγκτα τα πύρινα μέτωπα σε Πόρτο Γερμενό και Δωρίδα - Απανωτά μηνύματα από 112 και συνεχείς εκκενώσεις

Ειδήσεις
01/08/2026 - 19:15

Red Code την Κυριακή (2/8) σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια - Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς

Αυτοδιοίκηση
01/08/2026 - 18:36

Δήμος Αθηναίων: Αίρεται η απαγόρευση πρόσβασης στο Λυκαβηττό - Κλειστός θα παραμείνει ο Λόφος Φινόπουλου

Ειδήσεις
01/08/2026 - 18:00

Γάζα: Νέοι ισραηλινοί βομβαρδισμοί - Καταστράφηκαν αποθήκες φαρμακευτικού υλικού

Πολιτική
01/08/2026 - 17:15

ΠΑΣΟΚ: Η κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών δεν αποτελεί μεταρρύθμιση - Το δημόσιο σχολείο χρειάζεται στήριξη, όχι αποδόμηση

Ειδήσεις
01/08/2026 - 16:25

Times: Η Ισπανία επικρίνει τις χώρες της ΕΕ για την αντίδρασή τους στη μεταναστευτική κρίση

Magazino
01/08/2026 - 15:45

Φεστιβάλ Χαϊμαλίνα: «Δεν πειράζει να φοβόμαστε - Το θέμα είναι να μη δειλιάζουμε»

Ειδήσεις
01/08/2026 - 15:40

CNBC: Το πολύπλοκο πλέγμα εξουσίας στο Ιράν δυσχεραίνει τις διαπραγματεύσεις για εκεχειρία

Ειδήσεις
01/08/2026 - 15:00

ΕΛ.ΑΣ.: Συλλήψεις για υπόθεση εμπορίας 57 ανθρώπων

Ειδήσεις
01/08/2026 - 14:30

Επίθεση ουκρανικών drones στη Μαύρη Θάλασσα - Βυθίστηκε πλοίο της Rosatom

Magazino
01/08/2026 - 14:00

Η UEFA δηλώνει ότι «έχει χάσει την εμπιστοσύνη της» στην ηγεσία του Ινφαντίνο

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
01/08/2026 - 13:25

ΔΕΗ: Αμετάβλητο το πράσινο τιμολόγιο - Οι τιμές για τον Αύγουστο

Πολιτική
01/08/2026 - 12:58

Μητσοτάκης από Συντονιστικό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας: Πλήρης στήριξη και εμπιστοσύνη στην Πυροσβεστική

Ειδήσεις
01/08/2026 - 12:30

Καιρός: Σταδιακή εξασθένηση των ανέμων από το βράδυ (1/8) - Οι περιοχές με ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ