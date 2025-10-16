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Ανδρουλάκης κατά κυβέρνησης: Μονομερής ταύτιση με τον σφαγέα Νετανιάχου – Ερασιτεχνισμοί στην εξωτερική πολιτική
Πολιτική
13:03 - 16 Οκτ 2025

Ανδρουλάκης κατά κυβέρνησης: Μονομερής ταύτιση με τον σφαγέα Νετανιάχου – Ερασιτεχνισμοί στην εξωτερική πολιτική

Reporter.gr Newsroom
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«Άλλο η στρατηγική σχέση και άλλο η ανοχή σε μια γενοκτονία. Εμείς θέλουμε άριστους δεσμούς με τον λαό του Ισραήλ. Αλλά δεν ξεχνάμε ότι εκατομμύρια πολίτες του είναι ενάντια στις επιλογές του Νετανιάχου. Μην εμπλέκετε τη χώρα μας σε επικίνδυνα παιχνίδια», είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, από το βήμα της Βουλής την Πέμπτη (16/10), κατά τη συζήτηση με αντικείμενό της την εξωτερική πολιτική.  

Ο κ. Ανδρουλάκης καταλόγισε στην κυβέρνηση «μονομερή ταύτιση με τον σφαγέα Νετανιάχου» και υπογράμμισε ότι, όπως αποδεικνύεται από μία σειρά γεγονότων, «δεν λειτουργεί το υπουργείο Εξωτερικών» και «είναι στη χειρότερη κατάσταση έπειτα από πολλά χρόνια».

«Είναι δυνατόν επί ένα μήνα να υπάρχει από τον ευρωπαϊκό οργανισμό άμυνας αναρτημένη μελέτη που μιλάει για τουρκολιβυκό μνημόνιο και να μην το έχει πάρει χαμπάρι κανείς από εσάς, μέχρι να αναδείξει το θέμα ο ευρωβουλευτής μας Γιάννης Μανιάτης; Λειτουργεί αυτή η κυβέρνηση;» διερωτήθηκε.

«Όταν δεν είσαι στο τραπέζι, συνήθως είσαι στο μενού» είπε στη συνέχεια ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και χαρακτήρισε ως «απογοητευτική» την παρουσία του πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη, κάνοντας λόγο για αποτυχία και «επικίνδυνο ερασιτεχνισμό» αναφορικά με την ακύρωση της συνάντησης με τον Τούρκο πρόεδρο.

Τόνισε, δε, ότι η χώρα χρειάζεται να κάνει διάλογο με την Τουρκία, όμως – όπως υπογράμμισε – δεν γίνεται να απαντάμε στις αναφορές περί «γαλάζιας πατρίδας» μιλώντας για «ήρεμα νερά».

Υπό το ίδιο πρίσμα, υπογράμμισε ότι η Τουρκία δεν έχει καμία θέση στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική άμυνας. «Αφήστε λοιπόν τις επικίνδυνες προϋποθέσεις. Η Τουρκία δεν πρέπει να συμμετάσχει με κανέναν τρόπο στην ευρωπαϊκή πολιτική άμυνας», είπε απαντώντας στα όσα ανέφερε προηγουμένως ο πρωθυπουργός.

Καταλόγισε, δε, στην κυβέρνηση ότι «βύθισε» τη συμφωνία του Ελσίνκι και είπε εμφατικά: «Δεν είναι σημαία ευκαιρίας το διεθνές δίκαιο. Πρέπει να είναι απολύτως σεβαστό από όλους. Αυτό επιβάλει το συμφέρον της χώρας».

«Πού υπήρξε διορατικότητα για όλα αυτά; Πού υπήρξε επίγνωση; Πουθενά», τόνισε.

Όσο για το θέμα της Λιβύης, κατηγόρησε την κυβέρνηση για ερασιτεχνισμούς και λάθος χειρισμούς. «Φτάσαμε στο σημείο και ο Χαφτάρ και η δυτική Λιβύη να παίζουν παιχνίδι με την Τουρκία και εμείς να είμαστε οφσάιντ» τόνισε. «Και με την Αίγυπτο, καθησυχάζατε για τη Μονή Σινά. Προσπαθείτε με τεχνάσματα να αποφύγετε την ουσία της υπόθεσης» σημείωσε.

«Μεγάλες ευθύνες έχουν και οι εταίροι μας, που πρέπει να κατανοήσουν τον πραγματικό χαρακτήρα του αναθεωρητισμού» τόνισε και αναφέρθηκε στις δηλώσεις της Μαρίας Ζαχάροβα για το Κυπριακό.

Έχουμε χρέος να σχεδιάσουμε πολιτικές, για να προστατεύσουμε τα εθνικά μας συμφέροντα, είπε καταληκτικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας πως το όραμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι μία χώρα «οδηγός στα Βαλκάνια», μία Ελλάδα «με αυτοπεποίθηση και εθνική υπερηφάνεια», με «πίστη στις δυνατότητες του τόπου και του ελληνικού λαού», με εφόδιο «τις αρχές και τις δυνατότητές μας» και με απώτερο στόχο τη συλλογική ευημερία όλων των Ελλήνων.

Τελευταία τροποποίηση στις 16/10/2025 - 18:19
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