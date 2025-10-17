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Γεωργιάδης για βιβλίο Τσίπρα: Από γκάφα σε γκάφα πηγαίνει ο φίλος μου
Πολιτική
11:31 - 17 Οκτ 2025

Γεωργιάδης για βιβλίο Τσίπρα: Από γκάφα σε γκάφα πηγαίνει ο φίλος μου

Reporter.gr Newsroom
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«Από γκάφα σε γκάφα πηγαίνει ο φίλος μου», έγραψε για τον Αλέξη Τσίπρα ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.  

Σημείωσε, δε, πως «η επιλογή του να ονοματίσει το βιβλίο του ως «Ιθάκη» ανακαλεί υποχρεωτικά στη μνήμη μας, την μελανότερη και πλέον επώδυνη για τους Αριστερούς συντρόφους του, σελίδα της θητείας του…τις διακοπές αμέσως μετά την τραγωδία στο Μάτι, πάνω σε πολυτελές σκάφος».

«Αλέξη φίλε μου προλαβαίνεις να το αλλάξεις…», του προτείνει ο υπουργός στο τέλος.

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