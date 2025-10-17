Γεωργιάδης για βιβλίο Τσίπρα: Από γκάφα σε γκάφα πηγαίνει ο φίλος μου

Σημείωσε, δε, πως «η επιλογή του να ονοματίσει το βιβλίο του ως «Ιθάκη» ανακαλεί υποχρεωτικά στη μνήμη μας, την μελανότερη και πλέον επώδυνη για τους Αριστερούς συντρόφους του, σελίδα της θητείας του…τις διακοπές αμέσως μετά την τραγωδία στο Μάτι, πάνω σε πολυτελές σκάφος».
«Αλέξη φίλε μου προλαβαίνεις να το αλλάξεις…», του προτείνει ο υπουργός στο τέλος.
Από γκάφα σε γκάφα πηγαίνει ο φίλος μου ο @atsipras . Η επιλογή του να ονοματίσει το βιβλίο του ως «Ιθάκη» ανακαλεί υποχρεωτικά στη μνήμη μας, την μελανότερη και πλέον επώδυνη για τους Αριστερούς συντρόφους του, σελίδα της θητείας του…τις διακοπές αμέσως μετά την τραγωδία στο… pic.twitter.com/EulCLAqAka— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) October 17, 2025