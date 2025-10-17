Φλωρίδης: Στόχος οι τελεσίδικες αποφάσεις να μειωθούν από 1.550 σε 650 ημέρες

Κατά την τελετή αγιασμού του νέου κτιρίου της περιφερειακής έδρας Περιστερίου του Πρωτοδικείου Αθηνών, με την παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, τόνισε ότι ο κύριος στόχος των μεταρρυθμίσεων στη Δικαιοσύνη είναι η μείωση των 1.550 ημερών που απαιτούνται σήμερα για την έκδοση αποφάσεων σε περίπου 650 ημέρες για τελεσίδικες αποφάσεις.

Ο κ. Φλωρίδης σημείωσε ότι «στην Αττική για να πάρεις προσδιορισμό στις αστικές υποθέσεις έπρεπε να περιμένεις τέσσερα χρόνια και τώρα μέσα στην επόμενη χρονιά θα εκκαθαριστούν περίπου 15.000 υποθέσεις που εκκρεμούν στο Πρωτοδικείο της Αθήνας από το προηγούμενο διάστημα».

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο υπουργός ανέφερε ότι στην Αττική οι υποθέσεις θα προσδιορίζονται εντός έξι μηνών, ενώ η περιφερειακή έδρα του Περιστερίου θα ενσωματώσει την έδρα του πρώην Ειρηνοδικείου Αχαρνών, πέραν της περιοχής του Δήμου Ιλίου, δημιουργώντας έτσι «μια πάρα πολύ μεγάλη δικαστική περιφέρεια στην οποία υπηρετούν εκατοντάδες δικηγόροι και οι 500.000 περίπου πολίτες θα έχουν πρόσβαση σε ένα κανονικό Πρωτοδικείο και όχι σε Ειρηνοδικεία».

Ο υπουργός ανέφερε, επίσης, ότι κατά τη διαδικασία ψήφισης του νομοσχεδίου για την ενοποίηση του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας και την κατάργηση Ειρηνοδικείων, υπήρχαν δικαιολογημένες επιφυλάξεις για το αν θα μπορούσε να υλοποιηθεί στην Αττική ο νέος δικαστικός χάρτης εντός σύντομου χρονικού διαστήματος, ιδίως αναφορικά με τις κτηριακές υποδομές και την ψηφιοποίηση της Δικαιοσύνης.

Όπως εξήγησε, «οι συνθήκες που στεγαζόταν το πρώην Ειρηνοδικείο Περιστερίου δυστυχώς ήταν οι χειρότερες δυνατές. Σήμερα βρισκόμαστε σε έναν χώρο ο οποίος δεν υποκαθιστά το Ειρηνοδικείο, αλλά είναι η κανονική έδρα του Πρωτοδικείου στην οποία θα δικάζονται δωδεκαπλάσιες υποθέσεις απ΄ ό,τι στο Ειρηνοδικείο».

Επεσήμανε ότι «τα Ειρηνοδικεία δίκαζαν υποθέσεις μέχρι 20.000 ευρώ και οι περιφερειακές έδρες του Πρωτοδικείου θα εκδικάζουν υποθέσεις μέχρι 240.000 ευρώ» και ότι σύντομα θα ολοκληρωθεί η μεταφορά της έδρας του πρώην Ειρηνοδικείου Αχαρνών στο Περιστέρι, δημιουργώντας μία εκτεταμένη δικαστική περιφέρεια για περίπου 500.000 πολίτες.

Σχετικά με την εφαρμογή του δικαστικού χάρτη στην Αττική, ο κ. Φλωρίδης υπογράμμισε ότι οι εκκρεμείς υποθέσεις θα προσδιορίζονται εντός έξι μηνών σύμφωνα με το νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ο οποίος θα αρχίσει να εφαρμόζεται από 1 Ιανουαρίου 2026. Οι αλλαγές αυτές, όπως ανέφερε, θα επιτρέψουν την ταχύτερη εκκαθάριση υποθέσεων, ενώ τόνισε ότι «αν δεν γινόταν η μεγάλη μεταρρύθμιση του δικαστικού χάρτη και η ενοποίηση του πρώτου βαθμού, που εκκρεμούσε από το 1912, τίποτα απ’ όλα αυτά δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί».

Αναφερόμενος στα αποτελέσματα άλλων μεγάλων Πρωτοδικείων, όπως της Θεσσαλονίκης, ο κ. Φλωρίδης εξήγησε ότι το ποσοστό εκκαθάρισης υποθέσεων έχει φτάσει ήδη στο 150%, πράγμα που σημαίνει ότι σε οκτάμηνο μπορούν να ολοκληρωθούν υποθέσεις που παλαιότερα απαιτούσαν 4-5 χρόνια. Τέλος, απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό, ο υπουργός Δικαιοσύνης σημείωσε: «Θα είναι εφικτός κύριε πρωθυπουργέ όταν κλείσει αυτή η τετραετία και θα ξεκινήσει η τρίτη τετραετία».