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MSC: Διαδοχικές συνδέσεις ηλεκτροδότησης από την ξηρά στο λιμάνι της Βαλέτας
Ναυτιλία
14:01 - 22 Οκτ 2025

MSC: Διαδοχικές συνδέσεις ηλεκτροδότησης από την ξηρά στο λιμάνι της Βαλέτας

Reporter.gr Newsroom
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Το Τμήμα Κρουαζιέρας του Ομίλου MSC πέτυχε ένα ακόμη επίτευγμα στο ταξίδι του προς την απανθρακοποίηση, καθώς δύο από τα πλοία του – το MSC World Europa και το EXPLORA II – συνδέθηκαν με την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος από την ξηρά στο λιμάνι της Βαλέτας σε διαδοχικές ημέρες, στις 15 και 16 Οκτωβρίου 2025.

Η ξεχωριστή αυτή ημέρα εορτάστηκε με μια εκδήλωση υψηλού επιπέδου στη Βαλέτα, παρουσία του Πρωθυπουργού της Μάλτας, Δρ. Robert Abela και κορυφαίων κυβερνητικών αξιωματούχων.

Οι διαδοχικές συνδέσεις αποτελούν σημαντικό ορόσημο για την εταιρεία καθώς το EXPLORA II γίνεται το πρώτο πλοίο της Explora Journeys που συνδέεται με ηλεκτρικό ρεύμα από την ξηρά στην Ευρώπη.

Συνολικά, αυτές οι επιχειρήσεις αποτελούν ένα δυναμικό βήμα ανάπτυξης και προόδου για το Τμήμα Κρουαζιέρας του Ομίλου MSC και το παγκόσμιό του πρόγραμμα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας από την ξηρά. Από τα εγκαίνια της εγκατάστασης παροχής ρεύματος στη Βαλέτα το 2024 – όταν το MSC World Europa έγινε το πρώτο κρουαζιερόπλοιο που χρησιμοποίησε την εγκατάσταση – τα πλοία της MSC Cruises έχουν παραμείνει περίπου 300 ώρες συνδεδεμένα με την παροχή ρεύματος από την ξηρά στη Βαλέτα, εξαλείφοντας ουσιαστικά τις εκπομπές που θα αντιστοιχούσαν σε μισό μήνα τοπικών ρύπων που θα είχαν παραχθεί ενώ τα πλοία βρίσκονταν ελλιμενισμένα.

Και οι δύο συνδέσεις πραγματοποιήθηκαν παράλληλα με το GreenPort Congress 20th Anniversary & Decarbonising the Future (DTF) Conference 2025, υπογραμμίζοντας τη διαρκή δέσμευση του Τμήματος Κρουαζιέρας για καθαρότερες επιλογές στιςς λιμενικές λειτουργίες, καθώς και τον καθοριστικό ρόλο της Μάλτας στην υποστήριξη του σχεδίου Fit for 55 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο απαιτεί όλα τα βασικά ευρωπαϊκά λιμάνια να είναι εξοπλισμένα για χρήση ηλεκτρικής ενέργειας από την ξηρά έως το 2030.

Ο Πρωθυπουργός της Μάλτας, Δρ. Robert Abela, τόνισε: «Η συνεργασία μας με παγκόσμιους εταίρους, όπως ο Όμιλος MSC, δείχνει πώς η Μάλτα μπορεί να συνδυάζει την οικονομική ανάπτυξη με την περιβαλλοντική πρόοδο. Το σύστημα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας από την ξηρά στο Μεγάλο Λιμάνι αποτελεί μια εθνική επένδυση για καθαρότερο αέρα, πιο ήσυχες κοινότητες και βιώσιμο τουρισμό. Είναι ενθαρρυντικό να βλέπουμε διεθνείς εταιρείες κρουαζιέρας όπως η MSC να χρησιμοποιούν ενεργά την εγκατάσταση και να μας βοηθούν να δώσουμε ένα παράδειγμα για την περιοχή της Μεσογείου.»

Pierfrancesco Vago, Εκτελεστικός Πρόεδρος του Κρουαζιερόπλοιου Τμήματος του Ομίλου MSC, δήλωσε: «Αυτές οι συνδέσεις δείχνουν πώς η τεχνολογία, οι επενδύσεις και η συνεργασία μπορούν να προσφέρουν άμεσα περιβαλλοντικά οφέλη. Η Μάλτα ήταν το πρώτο μεσογειακό λιμάνι που έκανε τη χρήση παροχής ηλεκτρικής ενέργειας από την ξηρά λειτουργική, και μαζί αποδεικνύουμε τώρα ότι οι βιώσιμες υποδομές μπορούν να στηρίξουν τόσο τους περιβαλλοντικούς στόχους όσο και την ανάπτυξη του τουρισμού κρουαζιέρας. Έχουμε μια ισχυρή ιστορία συνεργασίας με την Κυβέρνηση της Μάλτας – τους ευχαριστούμε για τη συνεχιζόμενη υποστήριξή τους και είμαστε υπερήφανοι που γιορτάζουμε μαζί αυτό το σημαντικό ορόσημο.»

Η MSC Cruises έχει εγκαταστήσει τη δυνατότητα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας από την ξηρά σε όλα τα νέα πλοία από το 2017 και εργάζεται για την αναβάθμιση και άλλων πλοίων του στόλου. Σήμερα, 18 από τα 25 πλοία του Τμήματος Κρουαζιέρας του Ομίλου MSC είναι εξοπλισμένα για σύνδεση με ηλεκτρικό ρεύμα από την ξηρά, ενώ επιπλέον εγκαταστάσεις βρίσκονται σε εξέλιξη.

Το 2024, η MSC Cruises συνδέθηκε με παροχή ηλεκτρικού ρεύματος από την ξηρά σε 13 λιμάνια και πραγματοποίησε 142 επιτυχημένες συνδέσεις, δηλαδή περισσότερες από τριπλάσιες σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Στην εκδήλωση παρέστη ο Πρωθυπουργός της Μάλτας, Δρ. Robert Abela, μαζί με τον Υπουργό Μεταφορών, Υποδομών και Δημοσίων Έργων, Δρ. Chris Bonett, και την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Επιχειρηματικότητας, Δρ. Miriam Dalli. Η αντιπροσωπεία πραγματοποίησε ξενάγηση στο EXPLORA II και συναντήθηκε με εκπροσώπους της MSC Cruises, της Explora Journeys, του Valletta Cruise Port και της European Onshore Power Supply Association (EOPSA).

Τελευταία τροποποίηση στις 22/10/2025 - 14:09
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