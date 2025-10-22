Νέα ενίσχυση των τιμών πετρελαίου – Ρυθμιστικός παράγοντας η στάση Τραμπ απέναντι σε Κίνα και Ρωσία

Οι τιμές του πετρελαίου ενισχύονται για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα την Τετάρτη (22/10), καταγράφοντας σημαντική άνοδο περίπου της τάξης του 1,5%, εν μέσω προσδοκιών για πρόοδο σε εμπορικές συμφωνίες των ΗΠΑ με την Κίνα και την Ινδία.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent αυξάνονται κατά 1,48%, στα 62,23 δολάρια το βαρέλι, ενώ τα αντίστοιχα συμβόλαια του αμερικανικού West Texas Intermediate (WTI) σημειώνουν κέρδη 1,59%, φτάνοντας τα 58,15 δολάρια.

«Οι τιμές του πετρελαίου ενισχύθηκαν μετά από αναφορές που υποδεικνύουν ότι οι ΗΠΑ και η Ινδία βρίσκονται κοντά στην ολοκλήρωση μιας εμπορικής συμφωνίας, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει την Ινδία σε σταδιακή μείωση των εισαγωγών ρωσικού πετρελαίου, αυξάνοντας έτσι τη ζήτηση για άλλους τύπους αργού», δήλωσε η αναλύτρια της MUFG, Soojin Kim.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι μίλησε την Τρίτη με τον Ινδό πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι, ο οποίος τον διαβεβαίωσε πως η Ινδία θα περιορίσει τις αγορές ρωσικού πετρελαίου.

Η ινδική εφημερίδα Mint μετέδωσε την Τετάρτη ότι οι δύο χώρες πλησιάζουν σε μια εμπορική συμφωνία που καθυστερούσε εδώ και καιρό, η οποία προβλέπει μείωση των αμερικανικών δασμών στις ινδικές εισαγωγές από 50% στο 15-16%.

Οι επενδυτές παρακολουθούν επίσης στενά την πρόοδο των εμπορικών συνομιλιών ΗΠΑ-Κίνας, καθώς αξιωματούχοι των δύο χωρών αναμένεται να συναντηθούν αυτή την εβδομάδα στη Μαλαισία.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι αναμένει να επιτευχθεί μια δίκαιη εμπορική συμφωνία με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, με τον οποίο σχεδίαζε να συναντηθεί την επόμενη εβδομάδα στη Νότια Κορέα. Την Τρίτη, ωστόσο, προκάλεσε νέα αβεβαιότητα δηλώνοντας ότι η συνάντηση ίσως τελικά να μην πραγματοποιηθεί.

Παράλληλα, επανεμφανίστηκαν ανησυχίες για την προσφορά, λόγω της είδησης ότι η σύνοδος κορυφής μεταξύ Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν τέθηκε σε αναμονή, αλλά και εξαιτίας φόβων διακοπών στον εφοδιασμό, καθώς οι δυτικές κυβερνήσεις ασκούν πίεση σε αγοραστές από την Ασία να μειώσουν τις αγορές ρωσικού πετρελαίου.

Σημειώνεται ότι στην άνοδο των τιμών συνέβαλε και η πιθανότητα μείωσης των αποθεμάτων πετρελαίου στις ΗΠΑ.

Τα αποθέματα αργού, βενζίνης και αποσταγμάτων στις ΗΠΑ μειώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα, σύμφωνα με πηγές της αγοράς που επικαλέστηκαν στοιχεία του Αμερικανικού Ινστιτούτου Πετρελαίου την Τρίτη.

Επιπλέον, το Υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ ανακοίνωσε την Τρίτη ότι σχεδιάζει την αγορά 1 εκατομμυρίου βαρελιών αργού για τη Στρατηγική Πετρελαϊκή Εφεδρεία, με στόχο να επωφεληθεί από τις σχετικά χαμηλές τιμές για την αναπλήρωση των αποθεμάτων του.

Πτώση στο φυσικό αέριο - Ήπια ανάκαμψη στον χρυσό

Την ίδια στιγμή το μεσημέρι της Τετάρτης (22/10), το φυσικό αέριο σημειώνει απώλειες, με τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης να παρουσιάζονται αποδυναμωμένα κατά 0,621% στα 32 δολάρια η μεγαβατώρα.

Στα εμπορεύματα, ο χρυσός σημειώνει ήπια πτώση, μετρά τις ηχηρές απώλειες της Τρίτης (21/10), καθώς καταγράφει άνοδο 0,12% στα 4.104,26 δολάρια η ουγγιά. Το ασήμι κινείται ανοδικά κατά 0,74% στα 48,04 δολάρια η ουγγιά. Τέλος, ο χαλκός σημειώνει κέρδη 0,49% και βρίσκεται στα 4,9905 δολάρια η ουγγιά.

Τέλος, στα νομίσματα, το αμερικανικό δολάριο κερδίζει 0,13% σε σχέση με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1,1584 δολάρια ανά ευρώ. Σε σύγκριση με τη βρετανική λίρα, το αμερικανικό δολάριο εμφανίζεται ενισχυμένο κατά 0,46% με την ισοτιμία να βρίσκεται στο 1,3311 δολάρια ανά στερλίνα. Η στερλίνα, με τη σειρά της, υποχωρεί κατά 0,40% συγκριτικά με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στη 0,8703 βρετανική λίρα ανά ευρώ.