ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Νέα ενίσχυση των τιμών πετρελαίου – Ρυθμιστικός παράγοντας η στάση Τραμπ απέναντι σε Κίνα και Ρωσία
Εμπορεύματα
13:50 - 22 Οκτ 2025

Νέα ενίσχυση των τιμών πετρελαίου – Ρυθμιστικός παράγοντας η στάση Τραμπ απέναντι σε Κίνα και Ρωσία

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι τιμές του πετρελαίου ενισχύονται για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα την Τετάρτη (22/10), καταγράφοντας σημαντική άνοδο περίπου της τάξης του 1,5%, εν μέσω προσδοκιών  για πρόοδο σε εμπορικές συμφωνίες των ΗΠΑ με την Κίνα και την Ινδία.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent αυξάνονται κατά 1,48%, στα 62,23 δολάρια το βαρέλι, ενώ τα αντίστοιχα συμβόλαια του αμερικανικού West Texas Intermediate (WTI) σημειώνουν κέρδη 1,59%, φτάνοντας τα 58,15 δολάρια.

«Οι τιμές του πετρελαίου ενισχύθηκαν μετά από αναφορές που υποδεικνύουν ότι οι ΗΠΑ και η Ινδία βρίσκονται κοντά στην ολοκλήρωση μιας εμπορικής συμφωνίας, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει την Ινδία σε σταδιακή μείωση των εισαγωγών ρωσικού πετρελαίου, αυξάνοντας έτσι τη ζήτηση για άλλους τύπους αργού», δήλωσε η αναλύτρια της MUFG, Soojin Kim.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι μίλησε την Τρίτη με τον Ινδό πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι, ο οποίος τον διαβεβαίωσε πως η Ινδία θα περιορίσει τις αγορές ρωσικού πετρελαίου.

Η ινδική εφημερίδα Mint μετέδωσε την Τετάρτη ότι οι δύο χώρες πλησιάζουν σε μια εμπορική συμφωνία που καθυστερούσε εδώ και καιρό, η οποία προβλέπει μείωση των αμερικανικών δασμών στις ινδικές εισαγωγές από 50% στο 15-16%.

Οι επενδυτές παρακολουθούν επίσης στενά την πρόοδο των εμπορικών συνομιλιών ΗΠΑ-Κίνας, καθώς αξιωματούχοι των δύο χωρών αναμένεται να συναντηθούν αυτή την εβδομάδα στη Μαλαισία.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι αναμένει να επιτευχθεί μια δίκαιη εμπορική συμφωνία με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, με τον οποίο σχεδίαζε να συναντηθεί την επόμενη εβδομάδα στη Νότια Κορέα. Την Τρίτη, ωστόσο, προκάλεσε νέα αβεβαιότητα δηλώνοντας ότι η συνάντηση ίσως τελικά να μην πραγματοποιηθεί.

Παράλληλα, επανεμφανίστηκαν ανησυχίες για την προσφορά, λόγω της είδησης ότι η σύνοδος κορυφής μεταξύ Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν τέθηκε σε αναμονή, αλλά και εξαιτίας φόβων διακοπών στον εφοδιασμό, καθώς οι δυτικές κυβερνήσεις ασκούν πίεση σε αγοραστές από την Ασία να μειώσουν τις αγορές ρωσικού πετρελαίου.

Σημειώνεται ότι στην άνοδο των τιμών συνέβαλε και η πιθανότητα μείωσης των αποθεμάτων πετρελαίου στις ΗΠΑ.

Τα αποθέματα αργού, βενζίνης και αποσταγμάτων στις ΗΠΑ μειώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα, σύμφωνα με πηγές της αγοράς που επικαλέστηκαν στοιχεία του Αμερικανικού Ινστιτούτου Πετρελαίου την Τρίτη.

Επιπλέον, το Υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ ανακοίνωσε την Τρίτη ότι σχεδιάζει την αγορά 1 εκατομμυρίου βαρελιών αργού για τη Στρατηγική Πετρελαϊκή Εφεδρεία, με στόχο να επωφεληθεί από τις σχετικά χαμηλές τιμές για την αναπλήρωση των αποθεμάτων του.

Πτώση στο φυσικό αέριο - Ήπια ανάκαμψη στον χρυσό

Την ίδια στιγμή το μεσημέρι της Τετάρτης (22/10), το φυσικό αέριο σημειώνει απώλειες, με τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης να παρουσιάζονται αποδυναμωμένα κατά 0,621% στα 32 δολάρια η μεγαβατώρα.

Στα εμπορεύματα, ο χρυσός σημειώνει ήπια πτώση, μετρά τις ηχηρές απώλειες της Τρίτης (21/10), καθώς καταγράφει άνοδο 0,12% στα 4.104,26 δολάρια η ουγγιά. Το ασήμι κινείται ανοδικά κατά 0,74% στα 48,04 δολάρια η ουγγιά. Τέλος, ο χαλκός σημειώνει κέρδη 0,49% και βρίσκεται στα 4,9905 δολάρια η ουγγιά.

Τέλος, στα νομίσματα, το αμερικανικό δολάριο κερδίζει 0,13% σε σχέση με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1,1584 δολάρια ανά ευρώ. Σε σύγκριση με τη βρετανική λίρα, το αμερικανικό δολάριο εμφανίζεται ενισχυμένο κατά 0,46% με την ισοτιμία να βρίσκεται στο 1,3311 δολάρια ανά στερλίνα. Η στερλίνα, με τη σειρά της, υποχωρεί κατά 0,40% συγκριτικά με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στη 0,8703 βρετανική λίρα ανά ευρώ.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διάκριση για Έλληνες δημοσιογράφους στο Βραβείο Daphne 2025 – Η έρευνα για την πορεία του ρωσικού πετρελαίου
Ειδήσεις

Διάκριση για Έλληνες δημοσιογράφους στο Βραβείο Daphne 2025 – Η έρευνα για την πορεία του ρωσικού πετρελαίου

Δίκη Pretador - Κατάθεση Ανδρουλάκη: Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για «πολιτικό δάκτυλο» και συγκάλυψη
Πολιτική

Δίκη Pretador - Κατάθεση Ανδρουλάκη: Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για «πολιτικό δάκτυλο» και συγκάλυψη

Δημοπρασία εντόκων γραμματίων 26 εβδομάδων: Στο 1,76% η απόδοση - Συνολικές προσφορές 984 εκατ. ευρώ
Οικονομία

Δημοπρασία εντόκων γραμματίων 26 εβδομάδων: Στο 1,76% η απόδοση - Συνολικές προσφορές 984 εκατ. ευρώ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Το Ιράν βάζει «τιμή» για το Ορμούζ: Οι όροι της Τεχεράνης για να ανοίξει τα Στενά
Ειδήσεις

Το Ιράν βάζει «τιμή» για το Ορμούζ: Οι όροι της Τεχεράνης για να ανοίξει τα Στενά

Η «συμφωνία» Τραμπ με το Ιράν που δεν ήρθε ποτέ – Γιατί οι αγορές ποντάρουν ξανά και ξανά στην ειρήνη
Χρηματιστήρια

Η «συμφωνία» Τραμπ με το Ιράν που δεν ήρθε ποτέ – Γιατί οι αγορές ποντάρουν ξανά και ξανά στην ειρήνη

Δεύτερη σερί εβδομάδα ανόδου στη Wall Street – Οι πρωταγωνιστές του ράλι
Χρηματιστήρια

Δεύτερη σερί εβδομάδα ανόδου στη Wall Street – Οι πρωταγωνιστές του ράλι

Εβδομαδιαίες απώλειες 9% στο πετρέλαιο – Όλα τα βλέμματα στα Στενά του Ορμούζ
Ειδήσεις

Εβδομαδιαίες απώλειες 9% στο πετρέλαιο – Όλα τα βλέμματα στα Στενά του Ορμούζ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
09/08/2026 - 15:00

Ισπανία: Συνοριακοί έλεγχοι σε 200 ταξιδιώτες από την Ιταλία μετά τη διαμάχη για το μεταναστευτικό

Ναυτιλία
09/08/2026 - 14:15

993 ημέρες κρίσης: Στο «κόκκινο» και πάλι η παγκόσμια ναυτιλία

Ειδήσεις
09/08/2026 - 13:30

Φιντάν: Επιμένει η Άγκυρα - Ιδανική λύση για την Κύπρο η δημιουργία δύο κρατών

Ειδήσεις
09/08/2026 - 12:54

March to Gaza: Διαδηλώσεις αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό σε δεκάδες περιοχές της χώρας 

Ανεμοδείκτης
09/08/2026 - 12:19

Ο Πρόεδρος δεν αποχωρίζεται την γκλίτσα ούτε στη Σύρο

Ειδήσεις
09/08/2026 - 12:10

Ρωσικά πλήγματα σε διυλιστήρια στη Σούμι - Τρεις νεκροί στο Μπέλγκοροντ από ουκρανική επίθεση

Ειδήσεις
09/08/2026 - 11:40

Τυφώνας «Dolphin»: Σε συναγερμό η Κίνα για πλημμύρες και κατολισθήσεις

Ειδήσεις
09/08/2026 - 11:15

Χούθι: Επίθεση σε διυλιστήριο της Aramco στη Σαουδική Αραβία

Ειδήσεις
09/08/2026 - 10:55

Καιρός: Ισχυροί βοριάδες και υψηλός κίνδυνος πυρκαγιών

Ειδήσεις
09/08/2026 - 10:25

Πειραιάς: Ιδιαίτερα υψηλή η επιβατική κίνηση - Πάνω από 34000 επιβάτες αναχωρούν για τα νησιά

Ειδήσεις
09/08/2026 - 10:00

Το κόστος του πολέμου με το Ιράν: Το μέσο αμερικανικό νοικοκυριό επιβαρύνεται με περίπου 1.000 δολάρια

Magazino
09/08/2026 - 09:00

μάιμέτσοβο: Πώς δύο νέοι επαναπροσδιορίζουν τον τουρισμό μέσα από την ιστορία και τον πολιτισμό

Ειδήσεις
08/08/2026 - 21:12

Το Ιράν βάζει «τιμή» για το Ορμούζ: Οι όροι της Τεχεράνης για να ανοίξει τα Στενά

Ειδήσεις
08/08/2026 - 20:51

Τραγωδία στην Πάρο: Τετράχρονο έχασε τη ζωή του σε πισίνα beach bar

Αυτοδιοίκηση
08/08/2026 - 20:29

Ο Δήμος Αθηναίων καλεί τους πολίτες να απέχουν από εργασίες σε εξωτερικούς χώρους που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
08/08/2026 - 19:34

Ανάκληση παρτίδας μαρμελάδας Bonne Maman

Ειδήσεις
08/08/2026 - 19:29

Στα «μαχαίρια» Ιταλία και Ισπανία για το Σένγκεν – «Παράπλευρες απώλειες» οι ταξιδιώτες

Magazino
08/08/2026 - 19:09

Παγκόσμια Ημέρα Γάτας: Σήμερα γιορτάζει το πλάσμα που θεωρεί ότι του ανήκει το σπίτι

Ειδήσεις
08/08/2026 - 18:00

Πένθος για τον Λιονέλ Μέσι – Απεβίωσε ο πατέρας του Χόρχε

Ειδήσεις
08/08/2026 - 17:46

Η Γη αποκτά «σκουπιδότοπο» στο Διάστημα – Μια νέα αγορά γεννιέται

Πολιτική
08/08/2026 - 16:18

ΠΑΣΟΚ κατά Σκέρτσου: Οι πίνακες και οι αναλύσεις του διαρκούν όσο ένα ηλιοβασίλεμα

Υγεία
08/08/2026 - 15:00

Τι να πάρεις μαζί στην παραλία: 10 υγιεινά σνακ για παιδιά που δεν αλλοιώνονται εύκολα

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
08/08/2026 - 14:00

Ισχυρές επιδόσεις για τις συστημικές τράπεζες το πρώτο εξάμηνο – Το μεγάλο στοίχημα της επόμενης μέρας

Ειδήσεις
08/08/2026 - 13:56

Σορός σε προχωρημένη σήψη σε σπηλιά στον Λυκαβηττό – Στο σημείο οι Αρχές

Ειδήσεις
08/08/2026 - 13:30

Aποκάλυψη για την υγεία του Τζο Μπάιντεν: «Ο καρκίνος έχει εξαπλωθεί στα οστά»

Υγεία
08/08/2026 - 13:00

Νέα ευρήματα για τη «γυμναστική» του εγκεφάλου, πέρα από το Sudoku και τα σταυρόλεξα

Ειδήσεις
08/08/2026 - 12:00

Οι 14 μέρες που έφεραν τον Ινφαντίνο στα πρόθυρα της αυτοκαταστροφής

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
08/08/2026 - 11:00

ΥΠΑΑΤ: Υπεγράφη η Κοινή Απόφαση για τα νέα Σχέδια Βελτίωσης

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
08/08/2026 - 10:27

ΠΑΣΕΒΙΠΕ: «Όχι» σε νέους ελέγχους στις επιχειρήσεις μέσα στις Βιομηχανικές Περιοχές

Οικονομία
08/08/2026 - 10:15

Επιμένει η ακρίβεια παρά την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού – Οι παράγοντες που «καίνε» τα νοικοκυριά

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ