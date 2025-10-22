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ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση των «γαλάζιων ακρίδων» έχει καταφέρει να διαλύσει τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική
15:06 - 22 Οκτ 2025

ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση των «γαλάζιων ακρίδων» έχει καταφέρει να διαλύσει τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Reporter.gr Newsroom
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Ο ΣΥΡΙΖΑ–ΠΣ, με ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου, κατηγορεί τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για «ομολογία αποτυχίας» μετά την παραδοχή του ότι υπάρχει κίνδυνος απώλειας των ευρωπαϊκών κονδυλίων για τον πρωτογενή τομέα. 

Το κόμμα της Κουμουνδούρου κάνει λόγο για «σκάνδαλο και ανικανότητα» της κυβέρνησης, η οποία έχει διαλύσει τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αφήσει απλήρωτους παραγωγούς και στερήσει 1 δισ. ευρώ από την αγροτική οικονομία. Τονίζει ότι οι ενισχύσεις πρέπει να στηρίζουν τους πραγματικούς παραγωγούς και όχι το «πελατειακό κράτος της ΝΔ», ζητώντας από την κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της και να αποτρέψει την απώλεια ευρωπαϊκών πόρων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία έχει ως εξής:

«Η σημερινή παραδοχή του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι «είναι μεγάλος ο κίνδυνος να τεθούν εν αμφιβόλω τα ευρωπαϊκά κονδύλια» για τον πρωτογενή τομέα, αποτελεί ομολογία αποτυχίας, σκανδάλου και ανικανότητας. Ο ίδιος ο πρωθυπουργός ομολογεί ότι η χώρα κινδυνεύει να χάσει τις ενισχύσεις που δικαιούνται οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι.

Η κυβέρνηση των «γαλάζιων ακρίδων» έχει καταφέρει να διαλύσει τον ΟΠΕΚΕΠΕ, να αφήσει απλήρωτους χιλιάδες παραγωγούς, να στερήσει ήδη 1 δις από την αγροτική οικονομία, και τώρα να απειλεί την ίδια τη ροή των ευρωπαϊκών πόρων. Δεν πρόκειται για ατύχημα, αλλά για αποτέλεσμα κακοδιοίκησης, αδιαφάνειας και αδηφαγίας.

Οι ευρωπαϊκές ενισχύσεις είναι αναγκαίες για τη στήριξη των πραγματικών παραγωγών και όχι λάφυρο για το πελατειακό κράτος της ΝΔ. Καλούμε την κυβέρνηση να αναλάβει άμεσα τις ευθύνες της και να διασφαλίσει ότι κανένα ευρώ δεν θα χαθεί εξαιτίας της δικής της ανικανότητας.

Ο πρωτογενής τομέας δεν αντέχει άλλο την καταστροφική διαχείριση της κυβέρνησης Μητσοτάκη, που έχει καταντήσει τη χώρα «ρεντίκολο» της Ευρώπης».

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