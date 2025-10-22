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Πηγές ΝΔ: Διαχρονικό το πρόβλημα του ΟΠΕΚΕΠΕ – Επιβεβαίωση των θέσεων της ΝΔ από τον Παύλο Σατολιά
Πολιτική
15:23 - 22 Οκτ 2025

Πηγές ΝΔ: Διαχρονικό το πρόβλημα του ΟΠΕΚΕΠΕ – Επιβεβαίωση των θέσεων της ΝΔ από τον Παύλο Σατολιά

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Για «επιβεβαιώση των θέσεων της ΝΔ ότι το πρόβλημα λειτουργίας του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι διαχρονικό», έκαναν λόγο πηγές της κυβερνητικής πλειοψηφίας, σχολιάζοντας την κατάθεση του προέδρου της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών, Παύλο Σατόλια, στην Εξεταστική Επιτροπή που διερευνά την υπόθεση.

Όπως υποστήριξαν οι πηγές της ΝΔ, «ο πρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών, ανέδειξε με την κατάθεση του, τη διαχρονικότητα του προβλήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ και τον ρόλο του τεχνικού συμβούλου καθώς και των Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων, επιβεβαιώνοντας τις βασικές θέσεις της Νέας Δημοκρατίας σχετικά με τις παθογένειες στο σύστημα των αγροτικών επιδοτήσεων».

«Ο μάρτυρας, καταθέτοντας στην Εξεταστική Επιτροπή, αποκάλυψε την προβληματική κατάσταση που δημιουργούνταν με τον τεχνικό σύμβουλο σημειώνοντας ότι ανοίγοντας το λογισμικό του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο σύμβουλος παρουσίαζε τη δική του εταιρία.

Απαντώντας σε ερωτήσεις του εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας Μακάριου Λαζαρίδη, σημείωσε ότι ο ίδιος διαχρονικά μετέφερε τα προβλήματα σε όλους τους πολιτικούς χώρους. Όπως κατέθεσε, η απάτη με τα βοσκοτόπια διογκώθηκε όταν επιτράπηκε η κατανομή επιδοτήσεων για βοσκότοπους χωρίς ζώα ενώ προσέθεσε ότι ο τότε υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Γεωργαντάς άκουσε τις θέσεις του και εξέδωσε υπουργική απόφαση για να σταματήσει η πρακτική των βοσκοτόπων χωρίς ζώα», επισήμαναν οι ίδιες πηγές της ΝΔ.

Τέλος, επισήμαναν ότι «ο κ. Σατόλιας, απαντώντας σε ερωτήσεις βουλευτών είπε ότι επί υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης επί ΣΥΡΙΖΑ, Αποστόλου και Αραχωβίτη δεν είχε γίνει τίποτα».

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