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Διαμαντοπούλου: Επιπόλαια η προσέγγιση Τσίπρα «να γίνει Σημίτης»
Πολιτική
09:43 - 23 Οκτ 2025

Διαμαντοπούλου: Επιπόλαια η προσέγγιση Τσίπρα «να γίνει Σημίτης»

Reporter.gr Newsroom
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Η υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ, Άννα Διαμαντοπούλου αναφέρθηκε την Πέμπτη (23/10) στην τροπολογία που ψηφίστηκε στη Βουλή και απαγορεύει κάθε μορφή διαμαρτυρίας πέριξ του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη αλλά και για τα ελληνοτουρκικά.

Είναι πολλά τα γιατί από τα λάθη του Μητσοτάκη

Συγκεκριμένα, η κ. Διαμαντοπούλου μιλώντας στο MEGA για την τροπολογία που ψηφίστηκε στη Βουλή και αφορά το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, είπε πως πρόκειται για μία αχρείαστη τροπολογία καθώς ήδη υπήρχε όλο το νομικό πλαίσιο για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα του Μνημείου.

«Υπάρχει η νομοθεσία από το 2021. Το πρόβλημα είναι ότι η κυβέρνηση ότι δεν μπόρεσε, όπως πολλές φορές, όπως και στην πανεπιστημιακή αστυνομία, να εφαρμόσει τη νομοθεσία. Το δεύτερο είναι ότι ενέπλεξε το υπουργείο Εθνικής Άμυνας στο κέντρο της πόλης που δεν έχει καμία λογική. Είναι ένας νόμος που πήγε να ανοίξει μία σύγκρουση ανάμεσα σε αυτούς που σέβονται και δεν σέβονται», είπε αρχικά και συνέχισε λέγοντας:

«Μετά το δράμα των Τεμπών είναι πολλά τα ‘’γιατί’’ από τα λάθη του κ. Μητσοτάκη. Νομίζω έχει μπει σε μία τσουλήθρα. Δηλαδή γιατί δεν δέχτηκε να πάνε σε Εξεταστική πολιτικά πρόσωπα και να μιλήσουν. Γιατί έκανες όλη την ιστορία με τον Πάνο Ρούτσι και μετά από αυτό έφερε αυτή τη τροπολογία που δεν εξυπηρετεί απολύτως τίποτα. Υπάρχει μία σειρά πραγμάτων που δείχνουν ότι η κυβέρνηση έχει χάσει τη λογική και την επικοινωνιακή της δυνατότητα».

Απαντώντας σε ερώτηση για το εάν η κυβέρνηση αντιμετωπίζει εσωκομματικό πρόβλημα, η κ. Διαμαντοπούλου απάντησε: «Δεν θέλω να το σχολιάσω. Θέλω να πω όμως μία βασική αρχή που ισχύει για όλα τα εσωκομματικά. Όταν συμφωνείς με κάτι, όταν το ψηφίζεις, δεν μπορείς μετά να διαφωνείς. Θεωρώ ότι στάση προπιεί να είναι καθαρή, παραιτούμαι, φεύγω. Όταν το ψηφίζω το ψηφίζω, τέλος. Η δήλωσή του(σ.σ Δένδια) δείχνει καθαρή διαφωνία».

Το ΠΑΣΟΚ μπορεί να γυρίσει το παιχνίδι

Η Άννα Διαμαντοπούλου, αναφερόμενη στις δημοσκοπήσεις, οι οποίες δείχνουν πρώτη τη ΝΔ, είπε πως το ΠΑΣΟΚ έχει τη δύναμη να ανατρέψει αυτές τις δημοσκοπήσεις.

«Θεωρώ πως η αντιπολίτευση που κάνει το ΠΑΣΟΚ είναι επαρκής αλλά πρέπει να πείσει για την επόμενη μέρα. Ότι έχω αφήγημα, κυβερνητικό πρόγραμμα».

Ο Τσίπρας δεν θα γίνει Σημίτης

Για μία ενδεχόμενη συνεργασία με το κόμμα που αναμένεται να φτιάξει ο Αλέξης Τσίπρας, η κ. Διαμαντοπούλου απάντησε χαρακτηριστικά: «Αν ο κ. Τσίπρας θέλει να γίνει Σημίτης, σύμφωνα με αυτά που λέει, και αν υπάρχουν στελέχη του ΠΑΣΟΚ που θέλουν να γίνουν ΣΥΡΙΖΑ, είναι μία εξαιρετικά επιπόλαια προσέγγιση. Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ είναι ότι το ΠΑΣΟΚ οφείλει να προχωρήσει στις εκλογές αυτόνομο και αυτοδύναμο, κάνοντας όμως συγκεκριμένες κινήσεις που θα αφορούν τη διεύρυνσή του, και στο κέντρο και στα αριστερά. Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να συλλέξει αριστερές, κεντρώες και κεντροαριστερές δυνάμεις για να ενισχυθεί. Είναι το μόνο κόμμα που έχει σαφή ιδεολογία».

Η Ευρώπη χρειάζεται την αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας

Σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά και το πρόγραμμα SAFE είπε πως στην Ευρώπη υπάρχει η αίσθηση ότι η Τουρκία είναι μία πολύ μεγάλη δύναμη με αμυντική βιομηχανία, την οποία η Ευρώπη που είναι αδύναμη αμυντικά τη χρειάζεται.

«Αυτό είναι ένα ουσιαστικό ζήτημα. Η ιστορία με το casus belli και τις θαλάσσιες ζώνες είναι λίγο σαν το Χότζα με την κατσίκα. Πηγαίνοντας προς την ευρωπαϊκή απόφαση πρέπει να ζητήσουμε από την Ευρώπη τι θα κάνει. Και η Ευρώπη, πρέπει, σύμφωνα με την ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής που υπάρχει στη συνθήκη να δεσμευτεί ότι θα αναλάβει η ίδια την αμυντική υποστήριξη των συνόρων μας εφόσον υπάρχουν προβλήματα».

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