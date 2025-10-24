Νέα έκρηξη στη Βουλή: Γεωργιάδης - Πολάκης σε σφοδρή λεκτική σύγκρουση για δικαστικές διαμάχες και Υγεία

Η αντιπαράθεση ξεκίνησε κατά τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, όταν ο κ. Γεωργιάδης κάλεσε τον κ. Πολάκη να μην ζητήσει εκ νέου αναβολή στη μεταξύ τους δίκη. Ο κ. Πολάκης απάντησε ότι η αναβολή είναι αναγκαία λόγω φόρτου του δικηγόρου του, ενώ ο υπουργός Υγείας τον προέτρεψε να αλλάξει συνήγορο. Η συζήτηση εξελίχθηκε σε λεκτική αντιπαράθεση, με αμοιβαίες κατηγορίες για αναβολές και ψεύδη.
Η κόντρα επεκτάθηκε και στις ιδιωτικές δαπάνες Υγείας, με τον κ. Γεωργιάδη να υπερασπίζεται την αύξησή τους επικαλούμενος την ανάπτυξη του ΑΕΠ και την οικονομική βελτίωση των πολιτών, ενώ ο κ. Πολάκης απάντησε ειρωνικά ότι «πλουσιότερος έγινε μόνο ο φραπές». Στη συνέχεια, η συζήτηση περιλάμβανε αλληλοκατηγορίες για στατιστικά στοιχεία και πίνακες της Eurostat, με έντονη φωνή και διακοπές κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.
Πιο συγκεκριμένα ανέφεραν:
ΑΔ.ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ο "φραπές" είναι Κρητικός. Εγώ είμαι Μακεδόνας.
Π.ΠΟΛΑΚΗΣ: Κολλητός του Αυγενάκη είναι ο "φραπές". Του Αυγενάκη
ΑΔ.ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Όχι μόνο. Και του Ανδρουλάκη
(φωνές)
ΑΔ.ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Και η υπόθεση της Κάρλας από τον συνεργάτη του Ανδρουλάκη έγινε. Δεν τα ξέρουμε;
Π.ΠΟΛΑΚΗΣ: Που τον βρήκες τον πίνακα της Eurostat που λες για την ιδιωτική δαπάνη υγείας; Εγώ εδώ βλέπω άλλα
ΑΔ.ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο
Π.ΠΟΛΑΚΗΣ: Λες ψέματα.
ΑΔ.ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Τα ίδια έλεγες και για το δικαστήριο . Πάει ο δικηγόρος του ζητάει αναβολή
Π.ΠΟΛΑΚΗΣ: Δεν μπορείς να απαντήσεις στο ότι το είπες ψέμα και γυρνάς στα δικαστήρια
ΑΔ.ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ : Είπες ψέματα ότι δεν ζήτησες αναβολή, και σου κότσαρα το δικαστικό έγγραφο
Π.ΠΟΛΑΚΗΣ: Λες ψέματα:
ΑΔ.ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ : Πίνακας της Eurostat. Ένα απλό google search. Είναι προφανές ότι ο κ. Πολάκης δεν έχει καλή σχέση με το google search