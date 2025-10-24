Νέα έκρηξη στη Βουλή: Γεωργιάδης - Πολάκης σε σφοδρή λεκτική σύγκρουση για δικαστικές διαμάχες και Υγεία

Νέο επεισόδιο έντασης σημειώθηκε στη Βουλή μεταξύ του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, και του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλου Πολάκη, με αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, τους κτηνοτρόφους της Κρήτης και τις μεταξύ τους δικαστικές διαμάχες.

Η αντιπαράθεση ξεκίνησε κατά τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, όταν ο κ. Γεωργιάδης κάλεσε τον κ. Πολάκη να μην ζητήσει εκ νέου αναβολή στη μεταξύ τους δίκη. Ο κ. Πολάκης απάντησε ότι η αναβολή είναι αναγκαία λόγω φόρτου του δικηγόρου του, ενώ ο υπουργός Υγείας τον προέτρεψε να αλλάξει συνήγορο. Η συζήτηση εξελίχθηκε σε λεκτική αντιπαράθεση, με αμοιβαίες κατηγορίες για αναβολές και ψεύδη.

Η κόντρα επεκτάθηκε και στις ιδιωτικές δαπάνες Υγείας, με τον κ. Γεωργιάδη να υπερασπίζεται την αύξησή τους επικαλούμενος την ανάπτυξη του ΑΕΠ και την οικονομική βελτίωση των πολιτών, ενώ ο κ. Πολάκης απάντησε ειρωνικά ότι «πλουσιότερος έγινε μόνο ο φραπές». Στη συνέχεια, η συζήτηση περιλάμβανε αλληλοκατηγορίες για στατιστικά στοιχεία και πίνακες της Eurostat, με έντονη φωνή και διακοπές κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.

Πιο συγκεκριμένα ανέφεραν:

ΑΔ.ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ο "φραπές" είναι Κρητικός. Εγώ είμαι Μακεδόνας.

Π.ΠΟΛΑΚΗΣ: Κολλητός του Αυγενάκη είναι ο "φραπές". Του Αυγενάκη

ΑΔ.ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Όχι μόνο. Και του Ανδρουλάκη

(φωνές)

ΑΔ.ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Και η υπόθεση της Κάρλας από τον συνεργάτη του Ανδρουλάκη έγινε. Δεν τα ξέρουμε;

Π.ΠΟΛΑΚΗΣ: Που τον βρήκες τον πίνακα της Eurostat που λες για την ιδιωτική δαπάνη υγείας; Εγώ εδώ βλέπω άλλα

ΑΔ.ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο

Π.ΠΟΛΑΚΗΣ: Λες ψέματα.

ΑΔ.ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Τα ίδια έλεγες και για το δικαστήριο . Πάει ο δικηγόρος του ζητάει αναβολή

Π.ΠΟΛΑΚΗΣ: Δεν μπορείς να απαντήσεις στο ότι το είπες ψέμα και γυρνάς στα δικαστήρια

ΑΔ.ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ : Είπες ψέματα ότι δεν ζήτησες αναβολή, και σου κότσαρα το δικαστικό έγγραφο

Π.ΠΟΛΑΚΗΣ: Λες ψέματα:

ΑΔ.ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ : Πίνακας της Eurostat. Ένα απλό google search. Είναι προφανές ότι ο κ. Πολάκης δεν έχει καλή σχέση με το google search