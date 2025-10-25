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Ανδρουλάκης: Συνεχίζουμε τον δρόμο ενότητας και αυτονομίας που χάραξε η Φώφη Γεννηματά
Πολιτική
10:25 - 25 Οκτ 2025

Ανδρουλάκης: Συνεχίζουμε τον δρόμο ενότητας και αυτονομίας που χάραξε η Φώφη Γεννηματά

Reporter.gr Newsroom
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Σήμερα συμπληρώνονται τέσσερα χρόνια από την ημέρα που «έφυγε» από κοντά μας η αείμνηστη Πρόεδρος του Κινήματος μας, Φώφη Γεννηματά, αναφέρει σε δήλωσή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης. 

«Με το πολιτικό σθένος που διέθετε, ανέλαβε το βάρος της ευθύνης να κρατήσει ζωντανή τη Δημοκρατική Παράταξη σε πολύ δύσκολους καιρούς για την πατρίδα μας.», σημείωνει ακόμη ο κ. Ανδρουλάκης και υπογραμμίζει:

«Κυρίως, όμως, κατάφερε να κρατήσει ζωντανή τη σπίθα της προόδου από τις συμπληγάδες του λαϊκισμού και της αναξιοπιστίας.»

«Οι αγώνες της για τη μείωση των ανισοτήτων, την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης, την ισότητα των φύλων θα μας εμπνέουν πάντα.

Συνεχίζουμε στον δρόμο που και η Φώφη χάραξε· ένα δρόμο ενότητας και αυτονομίας.», καταλήγε η δήλωση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ με αφορμή τη συμπλήρωση τεσσάρων ετών από τον θάνατο της Φώφης Γεννηματά.

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