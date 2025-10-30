ΠΑΣΟΚ: Ερώτηση Χρηστίδη - Νικολαΐδη για τη μη ολοκλήρωση της εκκαθάρισης της Ολυμπιακής Αεροπορίας ΑΕ

Όπως επισημαίνουν, η υπό εκκαθάριση εταιρεία, αν και έχει τεθεί σε ειδικό καθεστώς από το 2009, παραμένει σε εκκρεμότητα περισσότερο από δεκαπέντε χρόνια, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εκποίησης και τακτοποίησης των εκκρεμοτήτων της.
Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στους φακέλους των πρώην εργαζομένων, που παραμένουν αγνοούμενοι, παρά το γεγονός ότι αποτελούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και στο πολύτιμο ιστορικό και πολιτιστικό αρχείο της Ολυμπιακής Αεροπορίας, που έχει διασωθεί χάρη στις προσπάθειες του Πολιτιστικού Κέντρου Εργαζομένων Ολυμπιακής Αεροπορίας (ΠΟΛΚΕΟΑ), το οποίο έχει συλλέξει περισσότερα από 23.000 αντικείμενα, τεκμήρια της μακράς ιστορίας της εθνικής αεροπορικής εταιρείας.
Ως εκ τούτου, οι βουλευτές ζητούν από τους συναρμόδιους Υπουργούς να ενημερώσουν:
- Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης και πως θα ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι.
- Με ποιον τρόπο θα εξασφαλιστεί η πρόσβαση των πρώην εργαζομένων στους προσωπικούς τους φακέλους.
- Ποιες ενέργειες θα αναληφθούν ώστε το σπάνιο πολιτιστικό υλικό της Ολυμπιακής να παραχωρηθεί στο ΠΟΛΚΕΟΑ για τη δημιουργία Μουσείου, προς τιμήν της ιστορίας της εταιρείας και των ανθρώπων της.