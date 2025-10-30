ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Μητσοτάκης για λειψυδρία: Διασφαλίζουμε ότι η Αττική δεν θα έχει πρόβλημα νερού τα επόμενα 30 χρόνια
Πολιτική
12:30 - 30 Οκτ 2025

Μητσοτάκης για λειψυδρία: Διασφαλίζουμε ότι η Αττική δεν θα έχει πρόβλημα νερού τα επόμενα 30 χρόνια

Γιώργος Αλεξάκης
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Eπενδυτικό πρόγραμμα 2,5 δισ. ευρώ για τη λειψυδρία παρουσίασε την Πέμπτη (30/10) η ΕΥΔΑΠ, παρουσία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.  

Σε εκδήλωση με αφορμή τα 100 χρόνια ζωής της ΕΥΔΑΠ, στο μουσείο Γουλανδρή, στην Κηφισιά, έγιναν οι επίσημες ανακοινώσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος της λειψυδρίας στην Αττική που προβληματίζει τους ειδικούς.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης ο πρωθυπουργός ανακοινώσε παρεμβάσεις που θα γίνουν αλλά και τον σχεδιασμό για το μέλλον έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί η λειψυδρία.

Ο κ. Μητσοτάκης, μεταξύ άλλων διαβεβαίωσε ότι «η ΕΥΔΑΠ θα διασφαλίσει τον δημόσιο χαρακτήρα της» με ποιοτικό, καθαρό και φθηνό νερό. Ο κ. Μητσοτάκης προειδοποίησε ότι αν δεν ληφθούν μέτρα, η Αττική θα αντιμετωπίσει μεγάλο πρόβλημα. Ωστόσο, με το έργο «Εύρητος», θα εξασφαλιστεί το νερό στην Αττική για τα επόμενα 30 χρόνια.

«Η ΕΥΔΑΠ ανήκει κατά 51% στο ελληνικό Δημόσιο και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει», δεσμεύθηκε επίσης ο πρωθυπουργός για να συμπληρώσει πως «με απόφαση αυτής της κυβέρνησης οι μετοχές επέστρεψαν στο Δημόσιο για να διασφαλίσουμε πως θα μείνει κρατική εταιρεία».

Ακόμα είπε: «Μπορεί να χιονίσει, μπορεί να βρέξει και να γεμίσουν οι ταμιευτήρες, αλλά η ελπίδα δεν είναι στρατηγική. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο. Δέσμευσή μας είναι η ασφαλής τροφοδοσία της Αττικής με το καλύτερο και το φθηνότερο νερό».

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου στην ομιλία του στην εκδήλωση για τα 100 χρόνια της ΕΥΔΑΠ στάθηκε στο πρόβλημα της λειψυδρίας με το οποίο είναι πλέον αντιμέτωπη η χώρα.

Ο κ. Παπασταύρου παρουσίασε το έργο «Εύρητος», που προβλέπει τη μερική εκτροπή του Κρικελιώτη και του Καρπενησιώτη προς τον Εύηνο, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το α' εξάμηνο του 2029.

Όπως είπε «όλες οι υδρολογικές μετρήσεις δείχνουν ότι δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο. Υλοποιούμε άμεσα 7 άξονες στρατηγικής δράσης, που εναρμονίζονται με τις ευρωπαϊκές μας δεσμεύσεις. Πρόκειται για μέτρα που θωρακίζουν την ύδρευση για άνω του 50% του πληθυσμού της χώρας και οργανώνουν το τοπίο διαχείρισης νερού.

Όπως και στις πολεοδομίες, όπως και στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειες, όπως και στο Θαλάσσιο Χωροταξικό, η μεγάλη πρόκληση της χώρας μας είναι η σωστή και με επιστημονικά κριτήρια οργάνωση.

Το μεγάλο έργο της γενιάς μας είναι ο Εύρυτος: η μερική Εκτροπή Κρικελιώτη και Καρπενησιώτη προς τον Εύηνο. Το έργο αυτό συμβολίζει την καλή, ανεμπόδιστη ροή [Ε + έω] και θα θωρακίσει την Αττική για τα επόμενα 30 χρόνια.

Εκτιμάται ότι η ολοκλήρωση του Έργου «Εύρυτος» θα πραγματοποιηθεί στο πρώτο εξάμηνο 2029 - σε περίπου 4 έτη από σήμερα - και 100 χρόνια μετά την ολοκλήρωση του φράγματος του Μαραθώνα. Και είναι το έργο της Κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, που προστίθεται σε αυτή τη σκυταλοδρομία εμβληματικών έργων των τελευταίων 100 ετών».

Ταυτόχρονα, είπε ο υπουργός, «η ΕΥΔΑΠ τρέχει βραχυπρόθεσμες δράσεις, με στόχο την άμεση υδροδοτική θωράκιση της Αττικής:

Μεταξύ άλλων, αξιοποιεί και ενεργοποιεί γεωτρήσεις σε Μαυροσουβάλα, Ούγγρους και Βοιωτικό Κηφισό με συνολική συνεισφορά περίπου 150 εκατ. κυβικά μέτρα νερού τον χρόνο, μόλις ολοκληρωθούν.

Όμως, δεν εφησυχάζουμε. Πέρα από τα άμεσα, βραχυπρόθεσμα έργα που τρέχει η ΕΥΔΑΠ και το μακροπρόθεσμο έργο του Εύρυτου, σε περίπτωση που χρειαστεί, ωριμάζουμε μεσοπρόθεσμα και δύο σημαντικά έργα:

Α. το έργο αγωγού ανύψωσης νερού στο Εξωτερικό Υδροδοτικό Σύστημα (ΕΥΣ) για διασύνδεση με αφαλάτωση και

Β. τη χερσαία Αφαλάτωση: 87,5 εκ. κ.μ./έτος.

Παράλληλα, προβλέπεται η Γεωγραφική Επέκταση της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ.

Δημιουργούμε 2 ισχυρούς πυλώνες σε Αττική & Θεσσαλονίκη με υποχρεωτική απορρόφηση παρόχων ύδρευσης & αποχέτευσης.

Ταυτόχρονα, προχωρούμε σε μία σημαντική μεταρρύθμιση: την επέκταση της αρμοδιότητας ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ στην άρδευση στη γεωγραφική περιοχή της αρμοδιότητάς τους.

Αποτελεί ένα μεταρρυθμιστικό πρώτο βήμα στο νοικοκύρεμα 750 παρόχων σε ένα κατακερματισμένο τοπίο».

IMG 7346 f4d20

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ Χάρης Σαχίνης είπε πως η ποιότητα του νερού στην Αττική είναι η καλύτερη στην Ευρώπη και από τις καλύτερες στον κόσμο.

Υπογράμμισε επίσης ότι «η εταιρεία δεν περιορίζεται στην Αττική, αλλά στηρίζει τις τοπικές κοινωνίες στην Ελλάδα».

Παράλληλα ο κ. Σαχίνης αναφέρθηκε στα τιμολόγια της ΕΥΔΑΠ τονίζοντας πως η Ελλάδα έχει και σκοπεύει να έχει το χαμηλότερο τιμολόγιο στην Ευρώπη. Το επενδυτικό σχέδιο της ΕΥΔΑΠ αφορά σε επενδύσεις 2,5 δισ. ευρώ στον εκσυγχρονισμό υποδομών και υπηρεσιών.

Τελευταία τροποποίηση στις 30/10/2025 - 12:51
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Θεοδωρικάκος: Υπό διαβούλευση η νέα Ανεξάρτητη Αρχή Καταναλωτή – Διπλή αναγραφή τιμής στα νωπά προϊόντα
Πολιτική

Θεοδωρικάκος: Υπό διαβούλευση η νέα Ανεξάρτητη Αρχή Καταναλωτή – Διπλή αναγραφή τιμής στα νωπά προϊόντα

ΠΑΣΟΚ: Ερώτηση Χρηστίδη - Νικολαΐδη για τη μη ολοκλήρωση της εκκαθάρισης της Ολυμπιακής Αεροπορίας ΑΕ
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Ερώτηση Χρηστίδη - Νικολαΐδη για τη μη ολοκλήρωση της εκκαθάρισης της Ολυμπιακής Αεροπορίας ΑΕ

Χειμερινό ωράριο: Ποιες ώρες είναι φθηνότερο το ρεύμα
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Χειμερινό ωράριο: Ποιες ώρες είναι φθηνότερο το ρεύμα

Αγροτοκτηνοτρόφοι Κρήτης: Η κυβέρνηση υπόσχεται λύσεις στα λόγια - Θα βγει μόνο το 1/3 της παραγωγής
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Αγροτοκτηνοτρόφοι Κρήτης: Η κυβέρνηση υπόσχεται λύσεις στα λόγια - Θα βγει μόνο το 1/3 της παραγωγής

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μητσοτάκης: Η σκέψη μας με όσους δίνουν καθημερινό αγώνα απέναντι στις πυρκαγιές
Πολιτική

Μητσοτάκης: Η σκέψη μας με όσους δίνουν καθημερινό αγώνα απέναντι στις πυρκαγιές

Φωτιά στον Λουτρόπυργο Αττικής - Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, μήνυμα από το 112
Ειδήσεις

Φωτιά στον Λουτρόπυργο Αττικής - Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, μήνυμα από το 112

Αργυρού (σύμβουλος Μητσοτάκη): Δημοσιονομικός κίνδυνος από πυρκαγιές και καύσωνες - Πώς θα αντιμετωπιστεί
Οικονομία

Αργυρού (σύμβουλος Μητσοτάκη): Δημοσιονομικός κίνδυνος από πυρκαγιές και καύσωνες - Πώς θα αντιμετωπιστεί

ΠΑΣΟΚ για Τσίπρα: Γιατί έσπευσε να δώσει διαβεβαιώσεις στον Μητσοτάκη ότι δεν θα ανοίξει τα σκάνδαλα της ΝΔ;
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ για Τσίπρα: Γιατί έσπευσε να δώσει διαβεβαιώσεις στον Μητσοτάκη ότι δεν θα ανοίξει τα σκάνδαλα της ΝΔ;

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
17/08/2026 - 15:10

Έκρηξη Τραμπ: «Θα βομβαρδίσουμε το Ομάν αν μπει στον δρόμο μας»

ΥΔΡΕΥΣΗ
17/08/2026 - 15:00

EΥΔΑΠ: Βήμα για την επόμενη φάση ανάπτυξης και αναβάθμισης της Ψυττάλειας

Ανεμοδείκτης
17/08/2026 - 14:40

Το ΠΑΣΟΚ «οχυρώνεται» στο Ηράκλειο

Ανεμοδείκτης
17/08/2026 - 14:03

Οι δημοσκοπήσεις του Σεπτεμβρίου και οι εκπλήξεις

Magazino
17/08/2026 - 14:03

10 μικρές αλλαγές στο σπίτι που θα κάνουν το ξεκίνημα της σχολικής χρονιάς πολύ πιο εύκολο

Πολιτική
17/08/2026 - 13:39

ΠΑΣΟΚ: «Ήρεμα νερά» θα έπρεπε να σημαίνουν αμοιβαία ειλικρίνεια και σεβασμό του διεθνούς δικαίου

Ειδήσεις
17/08/2026 - 13:20

Handelsblatt: Πολιτικά δύσκολη η ένταξη της Κύπρου στη Σένγκεν

Ναυτιλία
17/08/2026 - 13:04

Στενεύει ο κλοιός στα Στενά του Ορμούζ: Στο μηδέν η ναυσιπλοΐα

Ειδήσεις
17/08/2026 - 13:00

Η δίκη που μπορεί να αλλάξει για πάντα το Instagram και το Facebook

Νομίσματα
17/08/2026 - 12:20

Bitcoin: Τι σημαίνουν οι επόμενες κινήσεις της Fed για την αγορά crypto

Ειδήσεις
17/08/2026 - 12:04

Τραμπ: Χαιρετίζει τη συμφωνία της Μέκκας

Ειδήσεις
17/08/2026 - 11:44

Η Συμφωνία της Μέκκας και ο «πόλεμος» των διαδρόμων – Πώς επηρεάζεται ο IMEC

Οικονομία
17/08/2026 - 11:21

Πρωτογενές πλεόνασμα €5,725 δισ. στο επτάμηνο - Αυξημένα τα έσοδα από φόρους

Ειδήσεις
17/08/2026 - 11:19

Γερμανία: Μικρή βελτίωση στο κλίμα της κατοικίας, αλλά η ανάκαμψη παραμένει εύθραυστη

Αναλύσεις
17/08/2026 - 11:11

Τράπεζες και επιλεγμένα blue chips παραμένουν στο επίκεντρο - Τα σημεία παρακολούθησης

Πολιτική
17/08/2026 - 11:10

Αρναούτογλου για ΚΑΠ: Να δοθεί προτεραιότητα στον ενεργό παραγωγό, τις μικρομεσαίες εκμεταλλεύσεις και τους νεοεισερχόμενους 

Ειδήσεις
17/08/2026 - 10:41

Ο ναύαρχος Κούπερ χαρακτήρισε την ψυχική υγεία προτεραιότητα μετά την επίσκεψή του στο USS Lincoln

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/08/2026 - 10:38

Bentley Caldera Collection: Δύο μοναδικές δημιουργίες εμπνευσμένες από την εμβληματική καλντέρα της Σαντορίνης

Ειδήσεις
17/08/2026 - 10:32

Αποκάλυψη WSJ για μυστικό σχέδιο κλιμάκωσης του πολέμου από το Ιράν

Σχόλια Αγοράς
17/08/2026 - 10:13

Χρηματιστήριο: Αναμέτρηση του ΓΔ με το υψηλό των 17 ετών

Ειδήσεις
17/08/2026 - 09:56

Ενδιαφέρον από τα κορυφαία διεθνή ΜΜΕ για τον καθαρισμό των μαρμάρων του Παναθηναϊκού Σταδίου

Επιχειρήσεις
17/08/2026 - 09:49

Reskilling gap στις πωλήσεις για 4 στους 10 επαγγελματίες

Ανεμοδείκτης
17/08/2026 - 09:43

Τι έλεγε ο Στέφανος Μάνος για το Ελληνικό και δεν εισακούστηκε

Ανακοινώσεις
17/08/2026 - 09:33

Bally’s Intralot: Προσαρμοσμένο EBITDA €184,8 εκατ. στο α’ εξάμηνο του 2026

Magazino
17/08/2026 - 09:29

Μικροί θησαυροί με ελληνική υπογραφή στο Hellenic Heritage shop

Φορολογία
17/08/2026 - 08:57

Τραπεζικές μεταφορές και IRIS: Πότε μπαίνουν στο «ραντάρ» της Εφορίας - Τι να προσέξετε

Οικονομία
17/08/2026 - 08:13

Η θέση της Αθήνας στο μισθολογικό χάρτη των 69 μεγαλύτερων πόλεων του κόσμου

Ειδήσεις
17/08/2026 - 08:05

Οι... συμπαίκτες του Τζεφ Μπέζος στη Λίβερπουλ - Γιατί επέλεξε να επενδύσει στο ποδόσφαιρο

Magazino
17/08/2026 - 08:00

Είναι η νεότερη βασίλισσα του σκακιού — και είναι μόλις 11 ετών

Εργασιακά
17/08/2026 - 07:46

Οι πληρωμές της εβδομάδας: Εφάπαξ και επιδόματα ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ