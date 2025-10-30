Μητσοτάκης για λειψυδρία: Διασφαλίζουμε ότι η Αττική δεν θα έχει πρόβλημα νερού τα επόμενα 30 χρόνια

Eπενδυτικό πρόγραμμα 2,5 δισ. ευρώ για τη λειψυδρία παρουσίασε την Πέμπτη (30/10) η ΕΥΔΑΠ, παρουσία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Σε εκδήλωση με αφορμή τα 100 χρόνια ζωής της ΕΥΔΑΠ, στο μουσείο Γουλανδρή, στην Κηφισιά, έγιναν οι επίσημες ανακοινώσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος της λειψυδρίας στην Αττική που προβληματίζει τους ειδικούς.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης ο πρωθυπουργός ανακοινώσε παρεμβάσεις που θα γίνουν αλλά και τον σχεδιασμό για το μέλλον έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί η λειψυδρία.

Ο κ. Μητσοτάκης, μεταξύ άλλων διαβεβαίωσε ότι «η ΕΥΔΑΠ θα διασφαλίσει τον δημόσιο χαρακτήρα της» με ποιοτικό, καθαρό και φθηνό νερό. Ο κ. Μητσοτάκης προειδοποίησε ότι αν δεν ληφθούν μέτρα, η Αττική θα αντιμετωπίσει μεγάλο πρόβλημα. Ωστόσο, με το έργο «Εύρητος», θα εξασφαλιστεί το νερό στην Αττική για τα επόμενα 30 χρόνια.

«Η ΕΥΔΑΠ ανήκει κατά 51% στο ελληνικό Δημόσιο και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει», δεσμεύθηκε επίσης ο πρωθυπουργός για να συμπληρώσει πως «με απόφαση αυτής της κυβέρνησης οι μετοχές επέστρεψαν στο Δημόσιο για να διασφαλίσουμε πως θα μείνει κρατική εταιρεία».

Ακόμα είπε: «Μπορεί να χιονίσει, μπορεί να βρέξει και να γεμίσουν οι ταμιευτήρες, αλλά η ελπίδα δεν είναι στρατηγική. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο. Δέσμευσή μας είναι η ασφαλής τροφοδοσία της Αττικής με το καλύτερο και το φθηνότερο νερό».

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου στην ομιλία του στην εκδήλωση για τα 100 χρόνια της ΕΥΔΑΠ στάθηκε στο πρόβλημα της λειψυδρίας με το οποίο είναι πλέον αντιμέτωπη η χώρα.

Ο κ. Παπασταύρου παρουσίασε το έργο «Εύρητος», που προβλέπει τη μερική εκτροπή του Κρικελιώτη και του Καρπενησιώτη προς τον Εύηνο, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το α' εξάμηνο του 2029.

Όπως είπε «όλες οι υδρολογικές μετρήσεις δείχνουν ότι δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο. Υλοποιούμε άμεσα 7 άξονες στρατηγικής δράσης, που εναρμονίζονται με τις ευρωπαϊκές μας δεσμεύσεις. Πρόκειται για μέτρα που θωρακίζουν την ύδρευση για άνω του 50% του πληθυσμού της χώρας και οργανώνουν το τοπίο διαχείρισης νερού.

Όπως και στις πολεοδομίες, όπως και στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειες, όπως και στο Θαλάσσιο Χωροταξικό, η μεγάλη πρόκληση της χώρας μας είναι η σωστή και με επιστημονικά κριτήρια οργάνωση.

Το μεγάλο έργο της γενιάς μας είναι ο Εύρυτος: η μερική Εκτροπή Κρικελιώτη και Καρπενησιώτη προς τον Εύηνο. Το έργο αυτό συμβολίζει την καλή, ανεμπόδιστη ροή [Εὖ + ῥέω] και θα θωρακίσει την Αττική για τα επόμενα 30 χρόνια.

Εκτιμάται ότι η ολοκλήρωση του Έργου «Εύρυτος» θα πραγματοποιηθεί στο πρώτο εξάμηνο 2029 - σε περίπου 4 έτη από σήμερα - και 100 χρόνια μετά την ολοκλήρωση του φράγματος του Μαραθώνα. Και είναι το έργο της Κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, που προστίθεται σε αυτή τη σκυταλοδρομία εμβληματικών έργων των τελευταίων 100 ετών».

Ταυτόχρονα, είπε ο υπουργός, «η ΕΥΔΑΠ τρέχει βραχυπρόθεσμες δράσεις, με στόχο την άμεση υδροδοτική θωράκιση της Αττικής:

Μεταξύ άλλων, αξιοποιεί και ενεργοποιεί γεωτρήσεις σε Μαυροσουβάλα, Ούγγρους και Βοιωτικό Κηφισό με συνολική συνεισφορά περίπου 150 εκατ. κυβικά μέτρα νερού τον χρόνο, μόλις ολοκληρωθούν.

Όμως, δεν εφησυχάζουμε. Πέρα από τα άμεσα, βραχυπρόθεσμα έργα που τρέχει η ΕΥΔΑΠ και το μακροπρόθεσμο έργο του Εύρυτου, σε περίπτωση που χρειαστεί, ωριμάζουμε μεσοπρόθεσμα και δύο σημαντικά έργα:

Α. το έργο αγωγού ανύψωσης νερού στο Εξωτερικό Υδροδοτικό Σύστημα (ΕΥΣ) για διασύνδεση με αφαλάτωση και

Β. τη χερσαία Αφαλάτωση: 87,5 εκ. κ.μ./έτος.

Παράλληλα, προβλέπεται η Γεωγραφική Επέκταση της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ.

Δημιουργούμε 2 ισχυρούς πυλώνες σε Αττική & Θεσσαλονίκη με υποχρεωτική απορρόφηση παρόχων ύδρευσης & αποχέτευσης.

Ταυτόχρονα, προχωρούμε σε μία σημαντική μεταρρύθμιση: την επέκταση της αρμοδιότητας ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ στην άρδευση στη γεωγραφική περιοχή της αρμοδιότητάς τους.

Αποτελεί ένα μεταρρυθμιστικό πρώτο βήμα στο νοικοκύρεμα 750 παρόχων σε ένα κατακερματισμένο τοπίο».

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ Χάρης Σαχίνης είπε πως η ποιότητα του νερού στην Αττική είναι η καλύτερη στην Ευρώπη και από τις καλύτερες στον κόσμο.

Υπογράμμισε επίσης ότι «η εταιρεία δεν περιορίζεται στην Αττική, αλλά στηρίζει τις τοπικές κοινωνίες στην Ελλάδα».

Παράλληλα ο κ. Σαχίνης αναφέρθηκε στα τιμολόγια της ΕΥΔΑΠ τονίζοντας πως η Ελλάδα έχει και σκοπεύει να έχει το χαμηλότερο τιμολόγιο στην Ευρώπη. Το επενδυτικό σχέδιο της ΕΥΔΑΠ αφορά σε επενδύσεις 2,5 δισ. ευρώ στον εκσυγχρονισμό υποδομών και υπηρεσιών.