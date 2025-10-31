Χρυσοχοΐδης από Αλεξανδρούπολη: «Μαζί σπάμε τη σιωπή» - Μήνυμα για την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας

Την αποφασιστικότητα του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη να καταπολεμήσει κάθε μορφή βίας και ιδιαίτερα την ενδοοικογενειακή, υπογράμμισε από την Αλεξανδρούπολη ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στην εκδήλωση «Μαζί Σπάμε τη Σιωπή. 13 πόλεις, Ένα Μέτωπο κατά της Ενδοοικογενειακής Βίας», που πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Προέδρου της Βουλής, Κωνσταντίνου Τασούλα.

«Το θέμα της ποινικής διαχείρισης των ανηλίκων είναι εξαιρετικά ευαίσθητο και δύσκολο», ανέφερε ο υπουργός, προσθέτοντας πως το νέο θεσμικό πλαίσιο θα είναι πιο αυστηρό απέναντι στους γονείς και τους κηδεμόνες που ασκούν επιμέλεια παιδιών τα οποία εμπλέκονται σε πράξεις βίας.

«Είμαστε εδώ για να στείλουμε ένα μήνυμα: είμαστε αποφασισμένοι να καταπολεμήσουμε τη βία και να συνεργαστούμε με όλους τους θεσμικούς εκπροσώπους για να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί», υπογράμμισε.

Ο υπουργός παρουσίασε το υφιστάμενο πλαίσιο αντιμετώπισης της ενδοοικογενειακής βίας, κάνοντας αναφορά στις δομές της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, στο έργο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, στο κοινωνικό έργο της Εκκλησίας, καθώς και στη δράση των 65 Γραφείων Ενδοοικογενειακής Βίας που λειτουργούν σε όλη τη χώρα.

Όπως τόνισε, κλειδί για την αντιμετώπιση του φαινομένου είναι η δημιουργία αισθήματος ασφάλειας στα θύματα, ώστε να ξεπεράσουν τον φόβο και την κοινωνική ντροπή.

«Να βγούμε μπροστά, να σπάσουμε τη σιωπή και να αναδείξουμε ένα φαινόμενο ντροπή για την κοινωνία μας. Είναι ώρα να δράσουμε όλοι μαζί, να σταθούμε δίπλα στους αδύναμους», είπε χαρακτηριστικά.

Ενίσχυση των συνόρων: «Οι ροές στον Έβρο είναι σχεδόν μηδενικές»

Στην ίδια εκδήλωση, ο κ. Χρυσοχοΐδης αναφέρθηκε και στα ζητήματα ασφάλειας και φύλαξης των συνόρων, επαναλαμβάνοντας ότι η περαιτέρω θωράκιση της χώρας αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα του υπουργείου.

Όπως ανακοίνωσε, προγραμματίζεται η επιμήκυνση του φράχτη στον Έβρο κατά 15 χιλιόμετρα, καθώς και η ενίσχυση της φύλαξης κατά μήκος των ελληνοτουρκικών και ελληνοαλβανικών συνόρων, από τον Έβρο έως την Ηγουμενίτσα.

«Με την προσπάθεια των Ελλήνων στρατιωτών και αστυνομικών που υπηρετούν στον Έβρο, εγγυόμαστε την ασφάλεια της χώρας. Οι ροές είναι πλέον σχεδόν μηδενικές», σημείωσε.

Ο υπουργός, απευθυνόμενος στους σπουδαστές της Σχολής Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου, επισήμανε ότι η σχολή βελτιώνεται συνεχώς σε πρόγραμμα σπουδών και εξοπλισμό, ενώ υπογράμμισε τους ισχυρούς δεσμούς του ιδίου και της κυβέρνησης με τη Θράκη, έναν τόπο που, όπως είπε, «συνοψίζει την έννοια της Ελλάδας, του ελληνισμού και της ασφάλειας».