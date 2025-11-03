Μαρινάκης: Επικοινωνιακά άστοχος ο τρόπος που χειρίστηκε το θέμα η διοίκηση των ΕΛΤΑ
13:43 - 03 Νοε 2025

Μαρινάκης: Επικοινωνιακά άστοχος ο τρόπος που χειρίστηκε το θέμα η διοίκηση των ΕΛΤΑ

«Επικοινωνιακά άστοχο» χαρακτήρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τον τρόπο με τον οποίο η διοίκηση των ΕΛΤΑ χειρίστηκε το ζήτημα της αναστολής λειτουργίας των υποκαταστημάτων.  

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι επικοινωνιακά ήταν άστοχος ο τρόπος που η διοίκηση των ΕΛΤΑ χειρίστηκε αυτό το θέμα, δημιουργώντας μια ανησυχία σε τοπικές κοινωνίες και σε κάποιους βουλευτές που εν πρώτοις μπορεί να θεωρηθεί δικαιολογημένη, αλλά αν είχε προηγηθεί διάλογος και επεξήγηση θεωρώ ότι οι αντιδράσεις θα ήταν πολύ λιγότερες έως και ανύπαρκτες», ανέφερε ο κ. Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Αυτό δεν συνέβη, νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι σε αυτό αλλά πάμε να δούμε λίγο την ουσία, γιατί αυτό ενδιαφέρει τον κόσμο, τις τοπικές κοινωνίες και όλους τους πολίτες» σημείωσε ο ίδιος και προσέθεσε:

«Από το 2013 και μετά είχε επέλθει πλήρης απελευθέρωση της συγκεκριμένης δραστηριότητας. Άρα ήταν αδύνατον το κράτος να επιδοτήσει, να χρηματοδοτήσει αυτή τη δραστηριότητα καλύπτοντας μία απόφαση η οποία είναι αναγκαία για το κλείσιμο αυτών των καταστημάτων.»

«Δεν μπορεί – όχι τώρα, αλλά εδώ και πάρα πολλά χρόνια – το κράτος να έρθει και να πληρώσει με ό,τι συνεπάγεται αυτό – όσα χρήματα απαιτούνται για να μην κλείσουν τα καταστήματα εφόσον κρίνει η διοίκηση ότι πρέπει να γίνει», είπε ο κ. Μαρινάκης.

Όσον αφορά το ποιος έχει την ευθύνη για τα ΕΛΤΑ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπενθύμισε ότι «από το 2018 και μετά τα ΕΛΤΑ πέρασαν με απόφαση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ στο Υπερταμείο, άρα δεν είναι υπό την εποπτεία, υπό τη διοίκηση και υπό τις αποφάσεις της κεντρικής κυβέρνησης.

«Δεν είναι απόφαση λοιπόν του Α’ ή του Β’ ή του Γ΄ υπουργείου, είναι απόφαση ενός οργανισμού με ανεξάρτητη λειτουργία, με τη διοίκησή του που ανήκει στο Υπερταμείο», διευκρίνισε.

«Κανένας πολίτης οπουδήποτε στην Ελλάδα δεν θα μείνει χωρίς εξυπηρέτηση»

Επισήμανε, δε, πως «κανένας πολίτης, κανένας συνταξιούχος, κανένας συμπολίτης μας σε καμία περιοχή, σε κανένα νησί, κανένας οπουδήποτε στην Ελλάδα, στην Αττική ή στην περιφέρεια δεν πρόκειται να μείνει χωρίς εξυπηρέτηση».

Σημείωσε επίσης πως «ήδη το 92% των συντάξεων και το 90% των ταχυδρομικών αποστολών γίνεται στο σπίτι, μέσω ταχυδρόμων οι οποίοι πηγαίνουν στο σπίτι των πολιτών.»

«Έχουμε το ΕΛΤΑ κατ’ οίκον, έχουμε τους ταχυμεταφορείς, τους αγροτικούς ταχυδρόμους, τα σημεία με τα οποία είναι συμβεβλημένα τα ΕΛΤΑ», ανέφερε.

