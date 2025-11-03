Χατζηδάκης για ΕΛΤΑ: Αντιμετωπίζουν πρόβλημα βιωσιμότητας - Εξυγίανση και διορθωτικές κινήσεις όπου είναι εφικτό
13:58 - 03 Νοε 2025

Χατζηδάκης για ΕΛΤΑ: Αντιμετωπίζουν πρόβλημα βιωσιμότητας - Εξυγίανση και διορθωτικές κινήσεις όπου είναι εφικτό

Reporter.gr Newsroom
Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξή του στο OPEN, αναφέρθηκε στα οικονομικά προβλήματα των ΕΛΤΑ, τονίζοντας ότι η επιχείρηση αντιμετωπίζει σοβαρό ζήτημα βιωσιμότητας. Όπως είπε, αν δεν γίνουν παρεμβάσεις, τα ΕΛΤΑ σε λίγους μήνες δεν θα μπορούν να πληρώσουν τους μισθούς των εργαζομένων.

Επισήμανε ότι η διοίκηση των ΕΛΤΑ έχει εργαστεί συστηματικά, αλλά υπήρξε έλλειμμα επικοινωνίας ως προς την ενημέρωση του κοινού. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η ταχυδρομική αγορά φθίνει σε ολόκληρη την Ευρώπη, με πολλά ταχυδρομεία να έχουν κλείσει και να λειτουργούν μέσω πρακτορείων. Ανέφερε ότι στην Ελλάδα τα καταστήματα των ΕΛΤΑ ευθύνονται για το 50% των εξόδων, αλλά φέρνουν μόλις το 10% των εσόδων.

Ο κ. Χατζηδάκης εξήγησε ότι τα ΕΛΤΑ δεν μπορούν να λάβουν άμεση κρατική ενίσχυση, καθώς λειτουργούν στην ελεύθερη αγορά από το 2008 και κάτι τέτοιο απαγορεύεται από την ΕΕ. Το κράτος μπορεί να καλύψει μόνο το κόστος της «καθολικής υπηρεσίας», αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει εγκρίνει ακόμα τις σχετικές επιδοτήσεις. Για τον λόγο αυτόν, η διοίκηση πρότεινε περικοπές και αλλαγές στο μοντέλο λειτουργίας — ενίσχυση του ρόλου των ταχυδρόμων, τηλεφωνικά ραντεβού και δημιουργία πρακτορείων σε μικρά καταστήματα.

Ο αντιπρόεδρος υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει εναλλακτική από την εξυγίανση και πως η αδράνεια θα οδηγούσε ουσιαστικά στο κλείσιμο των ΕΛΤΑ. Πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση θα έρθει σε επαφή με δημάρχους και τοπικούς φορείς ώστε να εξηγηθεί το πρόβλημα και να υπάρξουν διορθωτικές κινήσεις όπου είναι εφικτό.

Αναφερόμενος στον ΟΠΕΚΕΠΕ, γνωστοποίησε ότι το Σχέδιο Δράσης θα αποσταλεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έως τις 4 Νοεμβρίου και εξέφρασε την εκτίμηση ότι δεν θα υπάρξουν αναταράξεις. Επεσήμανε ότι το νέο σύστημα θα περιλαμβάνει αλλαγές στα γεωχωρικά δεδομένα, στην καταγραφή των ζώων και στους ελέγχους.

Όσοι αγρότες δεν έκαναν ακριβείς δηλώσεις θα δουν μειωμένες επιδοτήσεις, αλλά το συνολικό ποσό για τη χώρα δεν θα μειωθεί — θα ανακατανεμηθεί υπέρ των έντιμων παραγωγών μέσω συνδεδεμένων ενισχύσεων και οικολογικών σχημάτων.

Τέλος, επανέλαβε τη σύσταση προς τους κτηνοτρόφους να τηρούν τις οδηγίες για την ευλογιά, δήλωσε ανοιχτός σε διάλογο με τους αγρότες και ανέφερε ότι, παρά τις δυσκολίες και τους ελέγχους από ευρωπαϊκά και εθνικά όργανα, η κυβέρνηση εργάζεται καθημερινά για ένα θετικό αποτέλεσμα.

