Κοντογεώργης για ΕΛΤΑ: Όπου δεν υπάρχουν φυσικά καταστήματα, θα δημιουργηθούν συνεργασίες με ιδιώτες

Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης, τόνισε την ανάγκη αναδιοργάνωσης και εκσυγχρονισμού των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ), προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητά τους.

Σε συνέντευξή του στο ΕΡΤnews, αναφερόμενος στις αντιδράσεις για το κλείσιμο 204 ταχυδρομικών καταστημάτων, παραδέχτηκε ότι υπήρξε ανεπαρκής επικοινωνιακή διαχείριση, αλλά υπογράμμισε ότι η εξυπηρέτηση των πολιτών, ακόμη και στις απομακρυσμένες περιοχές, δεν θα επηρεαστεί. Επεσήμανε ότι τα ΕΛΤΑ αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα, καθώς τα έξοδα φτάνουν τα 90 εκατομμύρια ευρώ, ενώ τα έσοδα μόλις τα 30 εκατομμύρια και γι’ αυτό κρίθηκε αναγκαία η αναδιάρθρωση.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η διανομή συντάξεων και λογαριασμών θα συνεχιστεί μέσω του αγροτικού ταχυδρόμου, ενώ όπου δεν υπάρχουν φυσικά καταστήματα, θα δημιουργηθούν συνεργασίες με ιδιώτες. Ανέφερε ότι ήδη το 92% των συντάξεων παραδίδεται κατ’ οίκον και αυτό το σύστημα θα επεκταθεί παντού.

Τόνισε επίσης ότι οι θέσεις των μόνιμων υπαλλήλων είναι πλήρως διασφαλισμένες, αν και ενδέχεται να υπάρξουν μετακινήσεις προσωπικού για κάλυψη αναγκών. Το επόμενο τρίμηνο θα αφιερωθεί σε ενημέρωση και διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες, ώστε να καθοριστεί ο τρόπος λειτουργίας των νέων υπηρεσιών, όπως θυρίδες δεμάτων, ραντεβού κατ’ οίκον εξυπηρέτησης και ψηφιακές συναλλαγές.

Αναφερόμενος στη διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το νέο πλαίσιο αγροτικών ενισχύσεων, ο κ. Κοντογεώργης εξέφρασε αισιοδοξία ότι μέχρι τις 30 Νοεμβρίου θα εγκριθούν τα ορόσημα και θα καταβληθούν οι προκαταβολές. Επισήμανε ότι μέχρι το τέλος του έτους θα ψηφιστεί και ο σχετικός νόμος, ώστε η ΑΑΔΕ να αναλάβει τον ρόλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Τέλος, υπογράμμισε ότι στόχος είναι οι επιδοτήσεις να καταλήγουν στους πραγματικούς αγρότες και κτηνοτρόφους και ότι η κυβέρνηση επενδύει σε ένα νέο μοντέλο δημόσιων υπηρεσιών, όπου η φυσική παρουσία θα αντικαθίσταται από σύγχρονες, ψηφιακές μορφές εξυπηρέτησης, χωρίς να χάνεται η άμεση σχέση κράτους–πολίτη.