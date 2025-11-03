Πολιτική αντιπαράθεση για τα ΕΛΤΑ: Το ΠΑΣΟΚ ζητά φορείς στη συζήτηση, ο ΣΥΡΙΖΑ την παρουσία Χατζηδάκη

Έντονη πολιτική κινητικότητα προκαλεί η αυριανή κοινή συνεδρίαση των Διαρκών Επιτροπών Οικονομικών Υποθέσεων και Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής, με αντικείμενο την «Ενημέρωση για θέματα των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ) και ειδικότερα για την αναστολή λειτουργίας καταστημάτων σε όλη τη χώρα».

ΠΑΣΟΚ: Να κληθούν ΕΕΤΤ, ΚΕΔΕ και Ομοσπονδία Ταχυδρομικών

Το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ ζήτησε με επιστολή των βουλευτών του προς τους προέδρους των συναρμόδιων κοινοβουλευτικών επιτροπών τη συμμετοχή στη συνεδρίαση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Ταχυδρομικών.

Στην επιστολή τονίζεται ότι η παρουσία των παραπάνω φορέων είναι απαραίτητη, ώστε τα μέλη των Επιτροπών να έχουν πλήρη και ουσιαστική ενημέρωση για τις αποφάσεις αναστολής ή κλεισίματος ταχυδρομικών καταστημάτων, τις επιπτώσεις στην καθολική ταχυδρομική υπηρεσία αλλά και τις συνέπειες για τις τοπικές κοινωνίες και την κοινωνική συνοχή.

Το ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζει ότι η διασφάλιση της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας αποτελεί θεμελιώδη υποχρέωση του κράτους και προϋπόθεση για την ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών στις δημόσιες υπηρεσίες, ανεξαρτήτως γεωγραφικής περιοχής. «Θα συνεχίσουμε να αναδεικνύουμε τα ζητήματα που πλήττουν τις τοπικές κοινωνίες, ζητώντας διαφάνεια, λογοδοσία και συμμετοχή των αρμόδιων φορέων στη διαμόρφωση των πολιτικών αποφάσεων», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο του αιτήματος προς τους Προέδρους των Επιτροπών για την πρόσκληση των αρμόδιων φορέων: «Προς τον Πρόεδρο της Διαρκούς Επιτροπής

Οικονομικών Υποθέσεων κ. Αθανάσιο Καββαδά, Προς τον Πρόεδρο της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης κ. Αναστάσιο Μπαρτζώκα

Θέμα: Αίτηση για πρόσκληση φορέων σε ενημέρωση σχετικά με τη λειτουργία των ΕΛΤΑ».

Αξιότιμοι κύριοι Πρόεδροι,

Στο πλαίσιο της επικείμενης κοινής συνεδρίασης των Διαρκών Επιτροπών Οικονομικών Υποθέσεων και Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, την Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2025, με θέμα την «Ενημέρωση για θέματα των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ) και ειδικότερα για την αναστολή λειτουργίας καταστημάτων σε όλη τη χώρα» και με δεδομένο ότι δεν υπήρξε σχετική διαβούλευση, κρίνεται αναγκαία η παρουσία εκπροσώπων των αρμόδιων φορέων.

Για τον λόγο αυτό, παρακαλείσθε να καλέσετε τους εξής φορείς να παραστούν στη συνεδρίαση:

ΕΕΤΤ – Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων

ΚΕΔΕ – Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας

Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Ταχυδρομικών (ΠΟΣΤ)

Η παρουσία των φορέων αυτών κρίνεται απαραίτητη, προκειμένου τα μέλη των Επιτροπών να ενημερωθούν πλήρως για τις αποφάσεις αναστολής ή κλεισίματος καταστημάτων, τις επιπτώσεις τους στην καθολική ταχυδρομική υπηρεσία και την κοινωνική συνοχή, καθώς και για τη διαμόρφωση τεκμηριωμένων προτάσεων πολιτικής.

Σας παρακαλούμε για την έγκαιρη διευθέτηση των προσκλήσεων και επιβεβαίωση της συμμετοχής των φορέων.

Οι Αιτούντες Βουλευτές

Πάνας Απόστολος, Μπιάγκης Δημήτριος, Γερουλάνος Παύλος, Αποστολάκη Μιλένα,

Γιαννακοπούλου Κωνσταντίνα (Νάντια), Δουδωνής Παναγιώτης, Κατρίνης Μιχάλης,

Κουκουλόπουλος Παρασκευάς (Πάρις), Λιακούλη Ευαγγελία, Μουλκιώτης Γεώργιος,

Σταρακά Χριστίνα».

ΣΥΡΙΖΑ: Να δώσει εξηγήσεις ο Κωστής Χατζηδάκης

Παράλληλα, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ζητά την παρουσία του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη στην ίδια συνεδρίαση, με φόντο τις αποκαλύψεις της «Εφημερίδας των Συντακτών» για την ενημέρωσή του σχετικά με το σχέδιο κλεισίματος 204 καταστημάτων των ΕΛΤΑ.

Σε ανακοίνωσή του, το κόμμα της Κουμουνδούρου επισημαίνει ότι τα ερωτήματα πλέον είναι «αμείλικτα», διερωτώμενο αν ο κ. Χατζηδάκης γνώριζε ή όχι ότι η διοίκηση των ΕΛΤΑ είχε ήδη προχωρήσει σε απόφαση μαζικής αναστολής λειτουργίας δεκάδων καταστημάτων.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, από την περασμένη Παρασκευή η διοίκηση των ΕΛΤΑ επέδωσε περίπου 600 “φύλλα πορείας” σε εργαζόμενους 204 καταστημάτων, μετακινώντας τους σε άλλες περιοχές, γεγονός που αφήνει ολόκληρες περιοχές χωρίς βασικές ταχυδρομικές υπηρεσίες.

Ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι ο κ. Χατζηδάκης είχε λάβει από το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου αναλυτική επιστολή από τον διευθύνοντα σύμβουλο των ΕΛΤΑ, Γρηγόρη Σκλήκα, στην οποία περιγράφεται με λεπτομέρειες η οικονομική κατάσταση του οργανισμού και το σχέδιο συρρίκνωσής του. Η επιστολή, σύμφωνα με πηγές, είχε κοινοποιηθεί και στον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου, που έχει την εποπτεία της Καθολικής Υπηρεσίας.

«Η ενημέρωση υπήρξε πλήρης. Η σιωπή, ωστόσο, εκκωφαντική», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ, προσθέτοντας ότι «αν γνώριζε, είναι συνυπεύθυνος για την απαξίωση του δημόσιου οργανισμού, αν δεν γνώριζε, τότε τίθεται ζήτημα λειτουργίας και αξιοπιστίας του “επιτελικού κράτους”».

Για τον λόγο αυτό, ο γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Διονύσης Καλαματιανός, απέστειλε επιστολή προς τον πρόεδρο της Βουλής, ζητώντας την παρουσία του κ. Χατζηδάκη στην αυριανή συνεδρίαση, ώστε να δοθούν πλήρεις εξηγήσεις για το ποιος γνώριζε, ποιος αποφάσισε και ποιος καλύπτει το κλείσιμο των ΕΛΤΑ.

«Η κυβέρνηση δεν μπορεί να παριστάνει την ανήξερη. Οι πολίτες αξίζουν καθαρές απαντήσεις», καταλήγει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ.