Πηγές ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση να απαντήσει για ποιο λόγο ο Αυγενάκης δεν προχώρησε τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στο gov.gr
Πολιτική
16:01 - 06 Νοε 2025

Πηγές ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση να απαντήσει για ποιο λόγο ο Αυγενάκης δεν προχώρησε τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στο gov.gr

Reporter.gr Newsroom
Πηγές του ΠΑΣΟΚ υποστηρίζουν την Πέμπτη (6/11), απαντώντας στις διαρροές της Νέας Δημοκρατίας ότι «η αλήθεια είναι ενοχλητική, αλλά δεν χρειάζεται πολλά λόγια για να γίνει κατανοητή». Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρέθηκε η κατάθεση του πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Γεωργαντά στην Εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αναλυτικότερα, πηγές του ΠΑΣΟΚ υποστηρίζουν ότι ο κ. Γεωργαντάς είπε ότι με το gov.gr υπήρξε διαφάνεια και περιορισμός στην κατανομή Εθνικού Αποθέματος το 2022 , 20 φορές λιγότερο από το 2020! Ο ίδιος δέσμευσε 2.021 ΑΦΜ για έλεγχο προκειμένου να προσκομίσουν δικαιολογητικά χρήσης ιδιωτικών βοσκοτόπων. Από αυτούς μόνο 91 προσκόμισαν τα δικαιολογητικά που απαιτούνταν για πληρωμή κατά συνέπεια οι υπόλοιποι που δεν τα προσκόμισαν δεν μπορούσαν να έχουν αποδεσμευτεί και πολύ περισσότερο να έχουν πληρωθεί. Ο κ. Αυγενάκης παραδέχτηκε χθες ότι η πλειοψηφία των δεσμευμένων πληρώθηκαν αφού ο ίδιος ανέλαβε τα καθήκοντα του επί προεδρίας Μπαμπασίδη. Δεν χρειάζονται περαιτέρω εξηγήσεις για την πληρωμή αυτή Το ίδιο ισχύει και για τις υπηρεσίες του τεχνικού συμβούλου και του συντονιστή των ΚΥΔ οι οποίοι επανήλθαν ισχυρότεροι μετά την έλευση του κ. Αυγενάκη στο ΥΠΑΑΤ.

Δεν υπάρχουν fake news από το ΠΑΣΟΚ. Fake news είναι να ισχυρίζονται μετά τις επισυνδέσεις και τις αποκαλύψεις για το « κράτημα» των καταγγελιών για οκτώ μήνες, από τους Αυγενάκη και Ζερβό , ότι στήριξαν το gov.gr και πλήρωναν τα δεσμευμένα μετά από ελέγχους.

Αποκαλυπτικός χωρίς να “μασάει τα λόγια του” ο πρώην υπουργός Γεωργαντάς

Απαντώντας στην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Ευαγγελία Λιακούλη, παραδέχθηκε ότι το θέμα της μετάβασης του ΟΠΕΚΕΠΕ στο gov.gr το είχε ήδη συζητήσει στο υπουργικό συμβούλιο και ήταν εν γνώσει της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού.

Δεν μπόρεσε ακολούθως να απαντήσει στο πως είναι δυνατόν ενώ η κυβέρνηση γνώριζε αυτό το μεγαλεπήβολο σχέδιο για μετάβαση στην διαύγεια και στην διαφάνεια, επέτρεψε στον διάδοχό του Αυγενάκη να επιστρέψει οριστικά στο παλιό, διαβλητό και υποθάλπτον την παρανομία σύστημα. Όπως ακριβώς δεν μπόρεσε να εξηγήσει, πως είναι δυνατόν, με το που έφυγε εκείνος από το υπουργείο και ανέλαβε ο υπηρεσιακός υπουργός Τσακίρης, τον υποχρέωσαν να αναθέσει ξανά σε ιδιωτική εταιρεία το έργο ΟΠΕΚΕΠΕ. Τι έκανε η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός για να το αποτρέψει αυτό; Καμία απάντηση, απόλυτη αμηχανία, αλλά και ξεκαθάρισμα της θέσης από την πλευρά του κ Γεωργαντά ότι δεν είχε καμία ανάμειξη σε αυτό, ούτε το επικροτεί. Σε ό,τι αφορά τα ΚΥΔ στα οποία η κυβέρνηση προσανατολίζεται να επιρρίψει όλες τις αμαρτίες, απαντώντας στην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, διαχώρισε απολύτως ότι από τα εκατοντάδες ΚΥΔ μόνο περίπου 20 ήταν αυτά που αντιδρούσαν στο σύστημα του gov.gr.

