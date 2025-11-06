Συνάντηση Χατζηδάκη με Ευρωπαίο Επίτροπο Γεωργίας – Στο επίκεντρο η αναμόρφωση του ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική
18:31 - 06 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
Τους τελευταίους μήνες, ο φάκελος των αγροτικών ενισχύσεων βρίσκεται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης, καθώς η ανάγκη εκσυγχρονισμού των διαδικασιών και εξασφάλισης διαφάνειας έχει γίνει επιτακτική. Σε αυτό το πλαίσιο, η συνάντηση του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και Υπουργού Οικονομικών Κωστή Χατζηδάκη με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Γεωργίας και Τροφίμων Κριστόφ Χάνσεν στην Αθήνα είχε στόχο την επιβεβαίωση της κοινής δέσμευσης Αθήνας και Βρυξελλών για ομαλές πληρωμές και ελεγκτικούς μηχανισμούς που θα ανταποκρίνονται πλήρως στο ευρωπαϊκό δίκαιο.

Ακολουθεί η κοινή δήλωση, όπως εκδόθηκε μετά τη συνάντηση:

«Τους τελευταίους μήνες, η Ελληνική Κυβέρνηση καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες, για να αντιμετωπίσει τις μεγάλες προσκλήσεις όσον αφορά στις αγροτικές ενισχύσεις.

Η Ελληνική Κυβέρνηση προχωρεί με αποφασιστικά βήματα στην υλοποίηση ουσιαστικών διαρθρωτικών αλλαγών, μεταξύ των οποίων η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει αυτές τις προσπάθειες και τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί, ιδίως τους τελευταίους μήνες, συμπεριλαμβανομένου του νέου Σχεδίου Δράσης για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου των ενισχύσεων, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή καταβολή των ενισχύσεων από τις Ελληνικές αρχές, το οποίο η Επιτροπή αξιολογεί επί του παρόντος. O καλύτερος τρόπος αποφυγής δημοσιονομικών διορθώσεων είναι ο πλήρης σεβασμός του δικαίου της ΕΕ.

Δέσμευση και των δύο πλευρών είναι να συνεχιστεί η συνεργασία που έχει αναπτυχθεί τους τελευταίους μήνες, προς όφελος των Ελλήνων αγροτών.

Κοινός μας στόχος είναι ένα σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα αγροτικών ενισχύσεων, που θα στηρίζει τους πραγματικούς γεωργούς και κτηνοτρόφους και θα συμβάλλει στην ανάπτυξη του ελληνικού πρωτογενούς τομέα».

